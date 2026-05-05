Advertencia sanitaria: confirman contagios por el virus Coxsackie en colegio de Lima y suspenden clases

El brote de virus Coxsackie en el colegio Melitón Carvajal de Lince alerta a la comunidad educativa de Lima y obliga a suspender clases presenciales en cuatro aulas. (Andina)

La comunidad educativa de Lima enfrenta una advertencia sanitaria tras la confirmación de contagios por el virus Coxsackie en el colegio Melitón Carvajal, ubicado en el distrito de Lince.

La dirección de la institución informó que se detectaron casos de la enfermedad conocida como mano, pie y boca entre los estudiantes, lo que llevó a la suspensión de clases presenciales en cuatro aulas como medida de prevención, según informó Exitosa. El brote ha generado preocupación entre los padres de familia y la respuesta inmediata de las autoridades de salud

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De acuerdo con el comunicado difundido por la institución educativa Melitón Carvajal, solo cuatro salones de los niveles de primaria y secundaria han pasado a la modalidad virtual durante una semana. El resto de las aulas continúa operando con normalidad, mientras se monitorean posibles nuevos casos.

Las autoridades sanitarias de Lima confirmaron casos de mano, pie y boca en estudiantes, lo que llevó a la adopción de clases virtuales en los salones afectados del colegio Melitón Carvajal.

Esta decisión se tomó tras la confirmación de contagios en dichos salones y la notificación a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) y al centro de salud de Lince.

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Exitosa detalló que la medida es provisional y responde al objetivo de limitar la propagación del virus dentro del colegio. Los padres de familia han solicitado acciones adicionales, como la fumigación de las instalaciones, y han manifestado su inquietud por la eficacia de las clases virtuales, debido a problemas de conectividad y acceso a las plataformas digitales.

Una madre entrevistada por Buenos Días Perú señaló: “Eso es responsabilidad del colegio (…) Hay más salones en los que se están presentando contagios”.

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Descripción de la enfermedad

El virus Coxsackie, principal agente causante de la enfermedad de mano, pie y boca, afecta principalmente a niños menores de 10 años, aunque también se han presentado casos en adultos.

El Ministerio de Salud recomienda lavado frecuente de manos, desinfección de juguetes y evitar compartir objetos para prevenir el contagio del virus Coxsackie en colegios. (Saman Sukjit/Dreamstime)

El periodo de incubación oscila entre tres y seis días y los primeros síntomas suelen confundirse con un resfriado común. Entre las señales iniciales se encuentran fiebre moderada o alta, dolor de cabeza, dolor de garganta, malestar general, pérdida de apetito e irritabilidad en los menores.

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Días después de la aparición de la fiebre, surgen lesiones dolorosas dentro de la boca y erupciones en las palmas de las manos y plantas de los pies. En ocasiones, se detectan lesiones similares en glúteos o piernas. Estas manifestaciones pueden dificultar la ingesta de líquidos y aumentar el riesgo de deshidratación, lo que obliga a un monitoreo constante de los pacientes.

Recomendaciones y medidas

El Ministerio de Salud (Minsa) remarcó que no existe una vacuna específica contra el virus Coxsackie, por lo que la prevención resulta clave para frenar su transmisión. Las autoridades sanitarias recomendaron a padres, docentes y cuidadores:

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Realizar lavado frecuente de manos con agua y jabón.

Desinfectar juguetes y superficies de uso común.

No compartir cubiertos, vasos ni alimentos.

Cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar.

Mantener en casa a los niños con síntomas de fiebre, ampollas o lesiones cutáneas hasta su recuperación.

La transmisión del virus Coxsackie ocurre por contacto directo con secreciones o por objetos contaminados, lo que incrementa el riesgo en ambientes escolares y familiares.

La transmisión del virus ocurre por contacto directo con secreciones respiratorias, saliva, heces o fluidos provenientes de las ampollas, así como por objetos contaminados como juguetes y mesas. Detectar los síntomas a tiempo y aislar temporalmente al niño puede cortar la cadena de contagios, especialmente en espacios donde conviven varios menores.

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Contexto regional

El reciente brote en el colegio Melitón Carvajal se suma a los más de 30 casos reportados en la región peruana de Lambayeque y a los 93 casos registrados en colegios de Chiclayo hasta el 2 de mayo, según la UGEL de esa provincia.

El Ministerio de Salud ha reforzado la vigilancia epidemiológica y reiteró la importancia de acudir rápidamente a los centros de salud ante la presencia de fiebre persistente, rechazo total de alimentos o líquidos, signos de deshidratación, somnolencia excesiva, irritabilidad intensa, dificultad para respirar o decaimiento marcado.

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La comunidad de padres del colegio Melitón Carvajal exige mayor intervención de las autoridades educativas y sanitarias, no solo en la limpieza de aulas, sino también en la supervisión del cumplimiento de las medidas de bioseguridad.