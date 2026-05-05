Perú

Advertencia sanitaria: confirman contagios por el virus Coxsackie en colegio de Lima y suspenden clases

El cierre temporal de cuatro aulas del colegio Melitón Carvajal responde a la confirmación de casos de la enfermedad mano, pie y boca, lo que motivó la reacción de autoridades y la adopción de medidas

Guardar
coxsackie
El brote de virus Coxsackie en el colegio Melitón Carvajal de Lince alerta a la comunidad educativa de Lima y obliga a suspender clases presenciales en cuatro aulas. (Andina)

La comunidad educativa de Lima enfrenta una advertencia sanitaria tras la confirmación de contagios por el virus Coxsackie en el colegio Melitón Carvajal, ubicado en el distrito de Lince.

La dirección de la institución informó que se detectaron casos de la enfermedad conocida como mano, pie y boca entre los estudiantes, lo que llevó a la suspensión de clases presenciales en cuatro aulas como medida de prevención, según informó Exitosa. El brote ha generado preocupación entre los padres de familia y la respuesta inmediata de las autoridades de salud

PUBLICIDAD

De acuerdo con el comunicado difundido por la institución educativa Melitón Carvajal, solo cuatro salones de los niveles de primaria y secundaria han pasado a la modalidad virtual durante una semana. El resto de las aulas continúa operando con normalidad, mientras se monitorean posibles nuevos casos.

La enfermedad de manos, pies y boca afecta principalmente a niños menores de diez años en edad escolar en Caldas- crédito iStock
Las autoridades sanitarias de Lima confirmaron casos de mano, pie y boca en estudiantes, lo que llevó a la adopción de clases virtuales en los salones afectados del colegio Melitón Carvajal.

Esta decisión se tomó tras la confirmación de contagios en dichos salones y la notificación a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) y al centro de salud de Lince.

PUBLICIDAD

Exitosa detalló que la medida es provisional y responde al objetivo de limitar la propagación del virus dentro del colegio. Los padres de familia han solicitado acciones adicionales, como la fumigación de las instalaciones, y han manifestado su inquietud por la eficacia de las clases virtuales, debido a problemas de conectividad y acceso a las plataformas digitales.

Una madre entrevistada por Buenos Días Perú señaló: “Eso es responsabilidad del colegio (…) Hay más salones en los que se están presentando contagios”.

Descripción de la enfermedad

El virus Coxsackie, principal agente causante de la enfermedad de mano, pie y boca, afecta principalmente a niños menores de 10 años, aunque también se han presentado casos en adultos.

El Dadis confirma la circulación de los virus Coxsackie A y B y Enterovirus A71 en la ciudad - crédito Saman Sukjit/Dreamstime
El Ministerio de Salud recomienda lavado frecuente de manos, desinfección de juguetes y evitar compartir objetos para prevenir el contagio del virus Coxsackie en colegios. (Saman Sukjit/Dreamstime)

El periodo de incubación oscila entre tres y seis días y los primeros síntomas suelen confundirse con un resfriado común. Entre las señales iniciales se encuentran fiebre moderada o alta, dolor de cabeza, dolor de garganta, malestar general, pérdida de apetito e irritabilidad en los menores.

Días después de la aparición de la fiebre, surgen lesiones dolorosas dentro de la boca y erupciones en las palmas de las manos y plantas de los pies. En ocasiones, se detectan lesiones similares en glúteos o piernas. Estas manifestaciones pueden dificultar la ingesta de líquidos y aumentar el riesgo de deshidratación, lo que obliga a un monitoreo constante de los pacientes.

Recomendaciones y medidas

El Ministerio de Salud (Minsa) remarcó que no existe una vacuna específica contra el virus Coxsackie, por lo que la prevención resulta clave para frenar su transmisión. Las autoridades sanitarias recomendaron a padres, docentes y cuidadores:

  • Realizar lavado frecuente de manos con agua y jabón.
  • Desinfectar juguetes y superficies de uso común.
  • No compartir cubiertos, vasos ni alimentos.
  • Cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar.
  • Mantener en casa a los niños con síntomas de fiebre, ampollas o lesiones cutáneas hasta su recuperación.

viruela mono niños / Tendencias
La transmisión del virus Coxsackie ocurre por contacto directo con secreciones o por objetos contaminados, lo que incrementa el riesgo en ambientes escolares y familiares.

La transmisión del virus ocurre por contacto directo con secreciones respiratorias, saliva, heces o fluidos provenientes de las ampollas, así como por objetos contaminados como juguetes y mesas. Detectar los síntomas a tiempo y aislar temporalmente al niño puede cortar la cadena de contagios, especialmente en espacios donde conviven varios menores.

Contexto regional

El reciente brote en el colegio Melitón Carvajal se suma a los más de 30 casos reportados en la región peruana de Lambayeque y a los 93 casos registrados en colegios de Chiclayo hasta el 2 de mayo, según la UGEL de esa provincia.

El Ministerio de Salud ha reforzado la vigilancia epidemiológica y reiteró la importancia de acudir rápidamente a los centros de salud ante la presencia de fiebre persistente, rechazo total de alimentos o líquidos, signos de deshidratación, somnolencia excesiva, irritabilidad intensa, dificultad para respirar o decaimiento marcado.

La comunidad de padres del colegio Melitón Carvajal exige mayor intervención de las autoridades educativas y sanitarias, no solo en la limpieza de aulas, sino también en la supervisión del cumplimiento de las medidas de bioseguridad.

Temas Relacionados

LinceVirus CoxsackieLimaperu-noticias

Más Noticias

La ‘Ruta del Chicharrón’: Este distrito de Lima convertirá sus calles en boulevard gastronómico por el Día de la Madre

Cada vez más familias prefieren celebrar a mamá con comida y momentos juntos, en espacios pensados para disfrutar sin preocupaciones

La ‘Ruta del Chicharrón’: Este distrito de Lima convertirá sus calles en boulevard gastronómico por el Día de la Madre

Kiara Montes desmintió que Universitario la haya contactado y señaló el motivo por el que se quedó en Regatas: “Ahora soy socia”

La atacante peruana renovó una temporada más con el conjunto de Chorrillos, pese a mostrar su interés de jugar por la ‘U’

Kiara Montes desmintió que Universitario la haya contactado y señaló el motivo por el que se quedó en Regatas: “Ahora soy socia”

Nueva modalidad delictiva en Miraflores: roban autos y objetos con bloqueadores de señal

Un sujeto fue capturado en flagrancia luego de desactivar la alarma de un vehículo con un handy y robar pertenencias del interior

Nueva modalidad delictiva en Miraflores: roban autos y objetos con bloqueadores de señal

Indecopi anula marca peruana por copiar imagen registrada de Shaquille O’Neal: ¿cómo se veía?

Una disputa internacional por la imagen de una leyenda del básquet. El organismo determinó que la marca peruana actuó ‘de mala fe’ por reproducir la silueta de ‘Shaq’

Indecopi anula marca peruana por copiar imagen registrada de Shaquille O’Neal: ¿cómo se veía?

¿A qué hora juega La Tinka? Horario, cómo ver el sorteo, resultados y el pozo millonario

La lotería más popular del Perú sortea millones dos veces por semana. Entérate a qué hora es el sorteo de La Tinka, por qué canal verlo en vivo, cómo jugar desde tu celular y cuánto puedes ganar si aciertas los seis números esta semana

¿A qué hora juega La Tinka? Horario, cómo ver el sorteo, resultados y el pozo millonario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Segunda vuelta 2026 en Perú: fecha oficial, cambios en la ONPE, debate y todo lo que necesitas saber antes del 7 de junio

Segunda vuelta 2026 en Perú: fecha oficial, cambios en la ONPE, debate y todo lo que necesitas saber antes del 7 de junio

Elecciones 2026: Misión de observación de la OEA expresa “preocupación por amenazas y hostigamiento” contra autoridades

PJ ordena a la JNJ reponer a Rafael Ruíz Hidalgo, el exconsejero vacado por ocultar condena: ¿Fallo debe cumplirse ahora?

Rafael Ruiz Hidalgo: la historia del miembro de la JNJ que ocultó una condena, fue vacado y ahora un juez ordena su reposición

“Inadmisible”: oficiales en retiro de la FAP rechazan dichos de José Balcázar sobre compra de los F-16

ENTRETENIMIENTO

Erick Elera habla de su futuro en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y su deseo de seguir cantando

Erick Elera habla de su futuro en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y su deseo de seguir cantando

¿Quién es Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’, la mujer con la que Pedro Aquino fue infiel a su esposa?

Andrea Llosa reconoce el fracaso de su programa en Panamericana TV: “No funcionó, no hay que decorar”

A sus 17 años, Stiven Franco, vocalista de Armonía 10, emociona al regalar una casa a sus padres en Chepén

Esposa de Pedro Aquino anuncia separación y responde a la otra mujer tras infidelidad: “Merecemos dignidad”

DEPORTES

Kiara Montes desmintió que Universitario la haya contactado y señaló el motivo por el que se quedó en Regatas: “Ahora soy socia”

Kiara Montes desmintió que Universitario la haya contactado y señaló el motivo por el que se quedó en Regatas: “Ahora soy socia”

Giancarlo Granda lapidó a Jorge Fossati y Franco Velazco por polémicas declaraciones: “Pelea de niños”

A qué hora juega Cienciano vs Puerto Cabello HOY: partido en Venezuela por fecha 4 de la Copa Sudamericana 2026

Cenaida Uribe reveló si fichará a Nicole Pérez y Emily Zinger en Alianza Lima: “Hay jugadoras que quieren venir y ser titulares”

Fichajes de Universitario vóley EN VIVO: refuerzos y salidas para la Liga Peruana 2026/2027