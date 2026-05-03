Perú

Roberto Sánchez rechaza declaraciones de Antauro Humala sobre Chile: “No representa la posición de Juntos por el Perú ni la mía”

El líder etnocacerista y simpatizante de la campaña de Juntos por el Perú afirmó que estaría de acuerdo con “recuperar Arica y Tarapacá por la vía diplomática o por la vía armada”

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El candidato a la Presidencia de Perú por el partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, habla en una rueda de prensa con la Asociación de Prensa Extranjera (APEP) este 30 de abril de 2026, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar
El candidato a la Presidencia de Perú por el partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, habla en una rueda de prensa con la Asociación de Prensa Extranjera (APEP) este 30 de abril de 2026, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Las declaraciones de Antauro Humala sobre su intención de recuperar los territorios de Arica y Tarapacá “por la vía diplomática o por la vía armada” provocaron una fuerte reacción tanto en la oposición peruana como en la política de Chile. Mientras el líder etnocacerista sostiene su postura nacionalista, Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, fue enfático al rechazar que esas palabras reflejen la intención del partido o las suyas como candidato presidencial.

Sánchez respondió públicamente en su cuenta oficial de X a las declaraciones de Humala e indicó que “las supuestas declaraciones hechas por Antauro Humala sobre las relaciones con Chile, de ser ciertas, son de su absoluta responsabilidad. No representan la posición ni el programa de Juntos por el Perú, ni la mía. En absoluto”.

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En cuanto a su visión de la política exterior entre Perú y Chile, Sánchez sostuvo que “después del fallo de la Corte sobre la delimitación marítima no existe ningún problema territorial con Chile”. Explicó que la relación actual con el país vecino atraviesa una etapa de nueva calidad, sin reivindicaciones territoriales y guiada por la cooperación.

Sanchez también precisó que, en caso de ganar la presidencia, privilegiaría la integración regional. “En el gobierno del pueblo tendremos las mejores relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con el actual gobierno del presidente Kast, de Chile, y con todos los países de la región. Las relaciones de amistad con los países limítrofes serán una prioridad de la política exterior”.

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Antauro Humala en el cierre de campaña en Lima de Juntos por el Perú. Atrás, a su izquierda, Roberto Sánchez
Antauro Humala en el cierre de campaña en Lima de Juntos por el Perú. Atrás, a su izquierda, Roberto Sánchez - Facebook / Vamos Pueblo Nacional

La postura institucional del partido fue reafirmada por su vocero legal, Roy Mendoza, quien declaró a RPP Noticias, la emisora radial líder en Perú: “no hay una alianza formal (con Antauro Humala). No la hay”.

El partido recalcó que las opiniones de Humala solo responden a un análisis en la Comisión Política y subrayó que Antauro Humala no es vocero del partido: “No refleja o traduce la expresión o voluntad de los entes del partido político Juntos por el Perú. De modo que, lo que diga Antauro Humala es a título personal. No está convalidado por el partido político”.

Las propuestas de Antauro Humala y la alarma en Chile

En entrevista con el diario Perú 21, Humala sostuvo que “el Perú debe reivindicar en los hechos Tarapacá y Arica. Por la vía diplomática o por la vía armada”. Propuso revisar “al pie de la letra” los tratados de Ancón y Lima de 1929 suscritos entre ambos países, prometió aplicar el principio de “reciprocidad” si Juntos por el Perú accede a la presidencia en 2026 pese a que el mismo partido político rechazó que su figura sea la de un vocero o que represente a la organización.

Las ideas de Antauro Humala generaron repercusiones inmediatas en Chile, pues el diputado Johannes Kaiser utilizó su cuenta de X para advertir que “Chile debe estar preparado para cualquier eventualidad” y se refirió al líder etnocacerista como un “animal”.

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