Roberto Sánchez celebró el ‘Andahuaylazo’ de Antauro Humala pese a su condena por homicidio: “Fue una acción política”

Un informe revela la presencia del candidato presidencial Roberto Sánchez en el evento por el aniversario del Andahuaylazo, un levantamiento que dejó cuatro policías muertos. A pesar de los intentos por distanciarse, las imágenes lo muestran junto a Antauro Humala, validando lo que la justicia calificó como homicidio y secuestro. | Video: ATV

El candidato presidencial Roberto Sánchez Palomino, representante de Juntos por el Perú, volvió al centro de la controversia luego de que volviera a difundirse registros en los que califica el ‘Andahuaylazo’ como una “acción política”. Esta postura coincide con el discurso del círculo cercano a Antauro Humala, quien fue condenado por homicidio, secuestro y rebelión tras los hechos ocurridos en 2005.

Durante la conmemoración por los 20 años del denominado ‘Andahuaylazo’, organizada por el entorno de Antauro Humala el año pasado, Roberto Sánchez participó en el acto y definió el levantamiento como un hecho político, omitiendo cualquier referencia a la insurrección armada y a las víctimas mortales. Así, Sánchez se sumó abiertamente a la narrativa de Humala, que busca blanquear su criminal liderazgo y reescribir la historia de uno de los episodios más violentos del Perú.

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“Estamos acá, acompañando a un patriota, acompañando a nuestro pueblo con ese espíritu de rebeldía (...) ¡Que viva el pueblo peruano! ¡Que viva el centro patriótico! ¡Y que viva el compañero Antauro!“, menciona.

Antauro Humala no puede participar en las próximas elecciones porque su partido fue declarado ilegal - crédito Facebook / Antauro Humala

“Ese hecho que algunos solamente quieren referirlo como una acción militar en el año 2005. Fue una acción de los propios ciudadanos que acompañaron, no una incursión militar, sino una acción política (...) Construyamos un poder popular, porque esto no se va a resolver en estas e, añade.

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Las imágenes difundidas corresponden al 4 de enero de 2025. En esa actividad, Roberto Sánchez no solo estuvo presente, sino que compartió escenario con Antauro Humala, quien permaneció cerca de 18 años en prisión y fue liberado en 2022. En ese contexto, el líder etnocacerista reivindicó su accionar y lanzó arengas ante sus simpatizantes: “Seguimos vivitos y coleando. Hemos salido de la prisión después de dieciocho años de cautiverio, más arrebatados que nunca”, afirmó.

Los cuestionamientos a Roberto Sánchez por su cercanía con Antauro Humala se fundamentan en la sentencia judicial emitida contra Humala. El líder etnocacerista fue condenado por homicidio simple con dolo eventual, secuestro agravado, rebelión y otros delitos, tras la toma de una comisaría que provocó la muerte de cuatro policías y dos reservistas. Además, el fallo dispuso el pago de una reparación civil a favor de los familiares de las víctimas que no cumplió.

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Testimonios recogidos tras el levantamiento dan cuenta de la violencia de esos días. Algunos sobrevivientes relataron haber sido reducidos y agredidos durante la ocupación de la dependencia policial, mientras que familiares de los agentes fallecidos han insistido en que se trató de un acto criminal que no debe ser relativizado.

¿Una estrategia de Juntos por el Perú de cara a la segunda vuelta?

Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, en un montaje con Antauro Humala y otros personajes, sobre un fondo con iconografía que evoca a Sendero Luminoso. (Infobae)

Pese a estos antecedentes, en el actual escenario electoral Sánchez ha intentado marcar distancia de Antauro Humala, en un giro que coincide con la necesidad de ampliar su base política de cara a la segunda vuelta.

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La postura institucional de Juntos por el Perú, el partido que postula a Sánchez a la presidencia, fue expresada por su vocero legal, Roy Mendoza, quien se desmarcó de Humala al declarar en la emisora radial RPP Noticias: “No hay una alianza formal (con Antauro Humala). No la hay”. Estas declaraciones fueron reafirmadas por el propio candidato al referirse a la declaración de Humala sobre la delimitación de la frontera Perú-Chile.

Sin embargo, las imágenes de la participación de Roberto Sánchez en actividades conmemorativas del ‘Andahuaylazo’, junto con sus declaraciones, contrastan con el intento de deslinde institucional. Además, Antauro Humala ha sido un participante activo en los mítines de la primera vuelta electoral de Sánchez, acompañándolo en diversas actividades de campaña y dando la impresión de ser parte del entorno que lo acompañaría en una eventual gestión presidencial.

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