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Natalie Vértiz cuenta cómo dio el primer paso en su relación con Yaco Eskenazi: “Yo lancé el primer cumplido”

La modelo peruana relató en el pódcast ‘Al otro lado del miedo’ que fue ella quien dio el primer paso en su relación con Yaco, revelando detalles inéditos de su historia de amor.

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Natalie Vértiz relató en el pódcast ‘Al otro lado del miedo’ que fue ella quien dio el primer paso en su relación con Yaco Eskenazi, revelando detalles inéditos de su historia de amor. TikTok: Al otro lado del miedo'.

Natalie Vértiz sorprendió a sus seguidores al revelar en el pódcast ‘Al otro lado del miedo’ cómo dio el primer paso para iniciar su historia de amor con Yaco Eskenazi.

La modelo y conductora peruana compartió detalles inéditos sobre el inicio del romance que la ha convertido junto al conductor en una de las parejas más sólidas y mediáticas del espectáculo nacional.

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En conversación con José Peláez, Natalie confesó que fue ella quien rompió el hielo con un cumplido sutil, marcando el inicio de una relación que, aunque estuvo bajo el escrutinio público, ha superado rumores y comentarios hasta consolidarse.

Un primer cumplido y el inicio de una historia de amor

Durante la entrevista, Natalie Vértiz relató que el primer acercamiento no fue planeado, pero sí memorable. “Tengo que aceptar que yo di el primer cumplido para que funcione”, admitió.

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El momento se dio cuando ambos coincidieron en el set de ‘Esto es Guerra’, y ella no dudó en preguntarle a Yaco por el perfume que usaba: “Me encantaba ese olor, era Chanel Blue. Le pregunté y él pensó que yo ya le estaba tirando maíz, pero yo solo di mi opinión”.

El gesto, aunque inocente, quedó en la memoria de ambos y marcó el inicio de una conexión especial que, con el tiempo, se transformó en una relación sentimental.

Natalie Vértiz cuenta cómo dio el primer paso en su relación con Yaco Eskenazi. Captura: 'Al otro lado del miedo'
Natalie Vértiz cuenta cómo dio el primer paso en su relación con Yaco Eskenazi. Captura: 'Al otro lado del miedo'

De la amistad a la pareja: los primeros pasos

Según Natalie, el romance no fue inmediato. Tras aquel primer cumplido, pasaron varios meses antes de que ambos empezaran a compartir más tiempo juntos.

“En el verano del año siguiente comenzamos a ir juntos a los retos de ‘Esto es Guerra’ y Yaco siempre me decía: ‘Te jalo a tu casa’. Una vez, incluso, tuve que llamar a mi papá para decirle que ya tenía quien me lleve”, recordó entre risas.

Poco a poco, la complicidad creció y ambos supieron que había química. Finalmente, decidieron presentarse formalmente como pareja, enfrentando así los rumores y el escrutinio de los fanáticos y la prensa.

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz se unieron en matrimonio el 8 de julio del 2015. foto: Instagram.
Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz se unieron en matrimonio el 8 de julio del 2015. foto: Instagram.

El desafío de hacer pública la relación

Hacer pública su relación fue, para Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi, un reto lleno de emociones encontradas. “Fue difícil porque Yaco había empezado el programa coqueteando con otra persona y mucha gente se quedó con esa imagen. Al confirmarse los rumores y presentarnos como pareja, fue un alivio pero también un miedo a ser juzgados”, explicó la modelo.

El escrutinio público, propio de la televisión, generó presión sobre la pareja, que tuvo que aprender a manejar comentarios, especulaciones y la constante atención mediática. “Uno le está abriendo las puertas de su casa para que opinen lo que quieran. Sentí alivio cuando finalmente lo hicimos público, porque no le estábamos haciendo daño a nadie y era lo que queríamos”, agregó.

Yaco Eskenazi tiene dos hijos con Natalie Vértiz. (Foto: Instagram)
Yaco Eskenazi tiene dos hijos con Natalie Vértiz. (Foto: Instagram)

Entre rumores y realidad: cómo afrontaron el ojo mediático

Durante la conversación, Natalie explicó que una de las cosas más complicadas fue cambiar la percepción de la audiencia, que seguía viendo a Yaco en otra relación, ya sea real o de ficción. “Es difícil cambiar el chip de alguien que está ensimismado en una pareja, aunque sea solo para la cámara”, reflexionó.

La exposición llevó a la pareja a tomar con cautela cada paso en su relación, eligiendo el momento adecuado para compartir noticias importantes con el público, como su embarazo. “Contarle al Perú entero que estaba embarazada a poco tiempo fue una de las cosas más aterradoras del mundo”, confesó.

La importancia de la autenticidad y el tiempo

A pesar de las dificultades, Natalie Vértiz destacó la importancia de respetar los propios tiempos y de ser auténticos en la relación. “Siempre hemos manejado nuestra relación como hemos querido, sin hacerle daño a nadie. Lo importante es que fue una decisión nuestra, no de los demás”, afirmó.

El relato de la modelo se convierte en un ejemplo para muchas parejas públicas que enfrentan la presión de los medios y la opinión de terceros, recordando que la clave está en la honestidad y el respeto mutuo.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi
La modelo recalca el esfuerzo y colaboración en la dinámica familiar, rechazando la figura de un 'mantenido' en su hogar. (Instagram)
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