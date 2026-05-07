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Ilich López asegura tener votos necesarios para destituir a José Balcázar: más congresistas respaldan su moción

El tercer vicepresidente del Congreso impulsa una moción de censura contra el mandatario por la crisis gubernamental ocasionada por la compra de una flota de aviones F-16 a Estados Unidos

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Ilich López, tercer vicepresidente del Congreso, afirma contar con los votos necesarios para destituir a José María Balcázar y destaca el respaldo creciente de otros congresistas a la moción de censura
Ilich López, tercer vicepresidente del Congreso, afirma contar con los votos necesarios para destituir a José María Balcázar y destaca el respaldo creciente de otros congresistas a la moción de censura

El tercer vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso, Ilich López (Acción Popular), afirmó este miércoles que ya cuenta con los votos necesarios para destituir al presidente interino José María Balcázar mediante la moción de censura que impulsa, y refirió que la iniciativa suma cada vez más respaldo de sus colegas.

La propuesta surge en el contexto de la crisis en el Ejecutivo tras la compra de una flota de aviones F-16 a Estados Unidos, situación que desembocó en la renuncia de los ministros de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, y de Defensa, Carlos Díaz, por desacuerdos con el gobernante ante su anuncio de que la adquisición se aplazaría.

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El parlamentario Alex Paredes (Somos Perú), consultado en RPP, afirmó que evalúa su posición antes de tomar una decisión, pero observó “una actitud nada concertante de algunos miembros del Poder Ejecutivo, representado en cada uno de los ministerios. Yo no voy a tener ningún problema por esos hechos dos y tres veces”.

Por su parte, Jorge Montoya (Honor y Democracia) expresó su disposición a apoyar la iniciativa, siempre que se especifiquen los argumentos. “Sí la voy a firmar. Tiene que estar especificada la censura, cuál es el motivo (...) Creo que ante una situación de esa naturaleza puesta en evidencia, no queda otra cosa (que apoyarla)”, sostuvo.

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Alex Paredes (Somos Perú) analiza su posición y cuestiona la falta de diálogo en el Ejecutivo, mientras Jorge Montoya (Honor y Democracia) anticipa su apoyo a la moción si se argumenta adecuadamente
Alex Paredes (Somos Perú) analiza su posición y cuestiona la falta de diálogo en el Ejecutivo, mientras Jorge Montoya (Honor y Democracia) anticipa su apoyo a la moción si se argumenta adecuadamente

El presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), había anunciado días atrás que daría trámite a cualquier moción de destitución presentada contra el gobernante de transición. “Si se presenta una moción de censura y tiene las firmas, hay que darle trámite, eso está establecido en el reglamento y no hay vuelta que darle”, declaró.

El fujimorista consideró que Blacázar “ha dado varias versiones” distintas, y “ha estado sometido a muchas presiones”, aunque finalmente “el Estado peruano está honrando su compromiso y eso es lo más importante”.

Añadió que la situación política se complicó tras la dimisión del canciller y del ministro de Defensa, lo que consideró una pérdida relevante para el gabinete, y reiteró que si existen las firmas necesarias para la moción, se le dará trámite y se someterá a votación, “como corresponde”.

Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso
Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, asegura que cualquier moción de censura con las firmas necesarias será tramitada y sometida a votación

“No sé si eso se concretará, pero he visto que hay determinados congresistas que están planteando eso”, añadió.

Respuesta irónica

A continuación, en diálogo con Exitosa, el jefe de Estado declaró que responderá cuando lo considere necesario y reconoció el derecho de López a impulsar la medida en su contra. “Yo soy hombre demócrata y me voy a responder en el momento que sea necesario y eso es un derecho constitucional”, afirmó.

“Incluso yo lo promocionaría, que siga sacando firmas, que siga sacando firmas. No tengo nada que criticarlo a Ilich López. Yo lo conozco, es un hombre inteligente y se supone que él tiene una finalidad para pedir lo que está pidiendo. Yo no me voy a oponer”, agregó.

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