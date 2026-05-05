Perú

La ‘Ruta del Chicharrón’: Este distrito de Lima convertirá sus calles en boulevard gastronómico por el Día de la Madre

Cada vez más familias prefieren celebrar a mamá con comida y momentos juntos, en espacios pensados para disfrutar sin preocupaciones

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Un hombre con gorro y guantes de cocina corta trozos de carne de cerdo asada sobre una mesa con bandejas de camote frito y morcilla, con comensales al fondo
Un cocinero peruano prepara chicharrón y camote frito en un evento culinario, donde los comensales disfrutan de la gastronomía local para celebrar el Día de la Madre. (Municipalidad de Surquillo)

El Día de la Madre no solo es una de las fechas más emotivas del calendario, también se ha convertido en una oportunidad perfecta para reencontrarse en familia y, sobre todo, para buscar experiencias distintas que salgan de lo tradicional. Cada año, miles de personas dejan de lado los regalos convencionales para apostar por momentos compartidos alrededor de la mesa.

En ese contexto, la gastronomía vuelve a tomar protagonismo como una de las formas favoritas de celebrar. Y es que en el Perú, el cariño también se expresa con sabores: desde desayunos contundentes hasta almuerzos especiales, las familias buscan opciones que combinen tradición, buen precio y un ambiente agradable.

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La ‘Ruta del Chicharrón’ para mamá

Este 2026 no será la excepción. Diversas propuestas empiezan a surgir en la ciudad. Se trata de la ‘Ruta del Chicharrón’, una propuesta que busca revalorar uno de los platos más queridos del desayuno peruano y convertirlo en el eje de una experiencia familiar completa.

La iniciativa contempla la participación de reconocidos restaurantes especializados en platos a base de cerdo, que ofrecerán sus versiones más tradicionales junto con promociones especiales pensadas por el Día de la Madre. Además, se garantizarán condiciones de limpieza, orden y atención para todos los visitantes.

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Pero lo que realmente marca la diferencia es el entorno: calles enteras serán convertidas en un boulevard peatonal, permitiendo que las familias caminen con tranquilidad, disfruten del ambiente festivo y se tomen el tiempo para degustar cada propuesta sin el estrés del tránsito.

¿Dónde y a qué hora?

Multitud de personas sentadas en mesas con manteles azules bajo carpas blancas y azules en una calle con paso de cebra. Varios edificios coloridos en el fondo
Familias disfrutan de un almuerzo festivo en la popular ruta del chicharrón de Surquillo, conmemorando el Día de la Madre bajo carpas al aire libre. (Municipalidad de Surquillo)

La actividad se desarrollará en el distrito limeño de Surquillo, específicamente en las cuadras 3 y 4 del jirón Dante, durante el sábado 9 y domingo 10 de mayo, en un horario que irá desde las 6:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., ideal para quienes prefieren empezar la celebración desde temprano.

Con esta propuesta, la Municipalidad de Surquillo busca no solo celebrar a mamá, sino también impulsar el desarrollo económico local, promoviendo el consumo en negocios del distrito y consolidando su identidad como uno de los principales referentes gastronómicos de Lima.

El origen del Día de la Madre en Perú

La celebración del Día de la Madre en el Perú tiene un origen poco conocido, pero profundamente simbólico. A inicios del siglo XX, esta fecha no existía oficialmente en el calendario, aunque ya se realizaban homenajes espontáneos en colegios, parroquias y comunidades. Fue en ese contexto que la idea comenzó a tomar forma desde espacios educativos y sociales, donde se buscaba reconocer el rol fundamental de las madres en la familia y la sociedad.

El impulso decisivo llegó en 1924, cuando un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos promovió la instauración de esta celebración en el país. Inspirados por iniciativas internacionales —como la impulsada en Estados Unidos—, lograron que su propuesta ganara respaldo ciudadano y llegara hasta el gobierno de Augusto B. Leguía, quien oficializó la fecha mediante una resolución suprema, estableciendo el segundo domingo de mayo como el día dedicado a las madres peruanas.

Desde entonces, la festividad no ha dejado de crecer. Lo que empezó como una iniciativa académica y social se transformó en una de las celebraciones más importantes del país, capaz de movilizar a millones de familias cada año. Más allá de su evolución comercial, el Día de la Madre mantiene su esencia: ser un momento para reconocer, agradecer y visibilizar el papel clave de las madres en la vida cotidiana y en la construcción de la sociedad peruana.

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