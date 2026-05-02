Las amenazas de Antauro Humala en un eventual gobierno de Roberto Sánchez: Guerra con Chile y acceso legal de armas a civiles

Antauro Humala en el cierre de campaña en Lima de Juntos por el Perú. Atrás, a su izquierda, Roberto Sánchez - Facebook / Vamos Pueblo Nacional

El extremista radical de izquierda Antauro Humala, condenado por homicidio, secuestro, rebelión, daños agravados y sustracción de armas tras el denominado “Andahuaylazo”, hecho que provocó la muerte de cuatro policías en 2005, se ha convertido en una de las figuras más polémicas vinculadas al escenario electoral. El líder de los llamados “etnocaceristas” es considerado además una imagen incómoda para el partido Juntos por el Perú, agrupación encabezada por Roberto Sánchez, que busca tomar distancia de sus declaraciones ante una eventual segunda vuelta presidencial.

En una reciente entrevista concedida a Perú21, Humala afirmó que, como nacionalista, aspira a “recuperar Tarapacá y Arica”, territorios que el Perú perdió tras la Guerra del Pacífico. Incluso señaló que dicha reivindicación podría realizarse “por la vía diplomática o por la vía armada”, en referencia a un eventual conflicto con Chile.

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Las declaraciones generaron cuestionamientos debido a que el exmilitar no solo reivindicó posiciones nacionalistas extremas, sino que además planteó revisar el Tratado de Ancón y el Tratado de Lima de 1929, acuerdos que definieron los límites territoriales entre Perú y Chile tras el conflicto bélico del siglo XIX.

Antauro Humala, líder del movimiento etnocacerista, enfrenta un reclamo legal de S/ 1.200.000 por la reparación civil a las familias de los policías asesinados durante el Andahuaylazo en 2005, monto que aún no ha saldado. (Composición: Infobae Perú)

Humala sobre tratados con Chile

Durante la entrevista, Antauro Humala sostuvo que, de llegar a ocupar un cargo en un eventual gobierno de Roberto Sánchez, aplicaría el principio de “reciprocidad” frente al Estado chileno. Asimismo, indicó que revisaría “al pie de la letra” los tratados bilaterales firmados entre ambos países.

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El líder etnocacerista también hizo referencia al denominado triángulo terrestre, zona fronteriza cuya controversia diplomática fue motivo de tensiones entre Lima y Santiago en años anteriores. Humala aseguró que mantendría dicho litigio pendiente y reiteró que el Perú debería reivindicar “en los hechos” los territorios de Arica y Tarapacá.

Antauro Humala genera polémica al plantear una eventual guerra con Chile por Arica y Tarapacá. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

“Es parte de la conquista”

En otro momento de la entrevista, Humala fue consultado sobre una frase atribuida a su padre, Isaac Humala, quien años atrás señaló que una eventual invasión a Chile sería “con fusil y pene”. Al respecto, el líder etnocacerista respondió que esa expresión “describe la historia de la humanidad”, justificó para el citado medio.

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Como parte de su explicación, mencionó episodios históricos vinculados a guerras y conquistas territoriales. También hizo referencias a conflictos internacionales contemporáneos y sostuvo que la expansión geopolítica de las naciones históricamente estuvo acompañada por violencia militar. “Cuando los aqueos destruyen Troya, se llevan a las troyanas cautivas”, defendió el condenado.

Padre de Antauro Humala postulará con Juntos por el Perú. Foto: composición

Liberación de Pedro Castillo y rondas campesinas contra inseguridad

Durante el diálogo con Perú21, Antauro Humala también se refirió al expresidente Pedro Castillo. Señaló que el exmandatario no cometió rebelión sino una “tentativa” y afirmó que Castillo debió contar con un “buen ministro de Defensa”.

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Asimismo, sostuvo que las Fuerzas Armadas no respaldaron al entonces presidente durante el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Según Humala, ese habría sido uno de los factores que precipitaron la caída del exjefe de Estado.

Roberto Sánchez junto a Antauro Humala, quien respalda su candidatura - JP

En materia de seguridad ciudadana, el líder etnocacerista propuso incorporar a las rondas campesinas y reservistas en las estrategias de lucha contra la delincuencia. Además, planteó otorgar mayores facilidades para que los ciudadanos puedan acceder legalmente a armas de fuego a través de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

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