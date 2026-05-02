Perú

Las amenazas de Antauro Humala en un eventual gobierno de Roberto Sánchez: Guerra con Chile y acceso legal de armas a civiles

El condenado por el “Andahuaylazo” propuso además facilitar el acceso legal a armas de fuego para civiles y fortalecer el papel de reservistas y rondas campesinas en seguridad ciudadana

Guardar
Antauro Humala en el cierre de campaña en Lima de Juntos por el Perú. Atrás, a su izquierda, Roberto Sánchez
Antauro Humala en el cierre de campaña en Lima de Juntos por el Perú. Atrás, a su izquierda, Roberto Sánchez - Facebook / Vamos Pueblo Nacional

El extremista radical de izquierda Antauro Humala, condenado por homicidio, secuestro, rebelión, daños agravados y sustracción de armas tras el denominado “Andahuaylazo”, hecho que provocó la muerte de cuatro policías en 2005, se ha convertido en una de las figuras más polémicas vinculadas al escenario electoral. El líder de los llamados “etnocaceristas” es considerado además una imagen incómoda para el partido Juntos por el Perú, agrupación encabezada por Roberto Sánchez, que busca tomar distancia de sus declaraciones ante una eventual segunda vuelta presidencial.

En una reciente entrevista concedida a Perú21, Humala afirmó que, como nacionalista, aspira a “recuperar Tarapacá y Arica”, territorios que el Perú perdió tras la Guerra del Pacífico. Incluso señaló que dicha reivindicación podría realizarse “por la vía diplomática o por la vía armada”, en referencia a un eventual conflicto con Chile.

PUBLICIDAD

Las declaraciones generaron cuestionamientos debido a que el exmilitar no solo reivindicó posiciones nacionalistas extremas, sino que además planteó revisar el Tratado de Ancón y el Tratado de Lima de 1929, acuerdos que definieron los límites territoriales entre Perú y Chile tras el conflicto bélico del siglo XIX.

Antauro Humala en primer plano, delineado en naranja, con un fondo monocromático de hombres armados, uno con bandana que dice "OLLANTA", en un montaje
Antauro Humala, líder del movimiento etnocacerista, enfrenta un reclamo legal de S/ 1.200.000 por la reparación civil a las familias de los policías asesinados durante el Andahuaylazo en 2005, monto que aún no ha saldado. (Composición: Infobae Perú)

Humala sobre tratados con Chile

Durante la entrevista, Antauro Humala sostuvo que, de llegar a ocupar un cargo en un eventual gobierno de Roberto Sánchez, aplicaría el principio de “reciprocidad” frente al Estado chileno. Asimismo, indicó que revisaría “al pie de la letra” los tratados bilaterales firmados entre ambos países.

PUBLICIDAD

El líder etnocacerista también hizo referencia al denominado triángulo terrestre, zona fronteriza cuya controversia diplomática fue motivo de tensiones entre Lima y Santiago en años anteriores. Humala aseguró que mantendría dicho litigio pendiente y reiteró que el Perú debería reivindicar “en los hechos” los territorios de Arica y Tarapacá.

Antauro Humala genera polémica al plantear una eventual guerra con Chile por Arica y Tarapacá. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)
Antauro Humala genera polémica al plantear una eventual guerra con Chile por Arica y Tarapacá. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

“Es parte de la conquista”

En otro momento de la entrevista, Humala fue consultado sobre una frase atribuida a su padre, Isaac Humala, quien años atrás señaló que una eventual invasión a Chile sería “con fusil y pene”. Al respecto, el líder etnocacerista respondió que esa expresión “describe la historia de la humanidad”, justificó para el citado medio.

Como parte de su explicación, mencionó episodios históricos vinculados a guerras y conquistas territoriales. También hizo referencias a conflictos internacionales contemporáneos y sostuvo que la expansión geopolítica de las naciones históricamente estuvo acompañada por violencia militar. “Cuando los aqueos destruyen Troya, se llevan a las troyanas cautivas”, defendió el condenado.

Padre de Antauro Humala postulará con Juntos por el Perú. Foto: composición
Padre de Antauro Humala postulará con Juntos por el Perú. Foto: composición

Liberación de Pedro Castillo y rondas campesinas contra inseguridad

Durante el diálogo con Perú21, Antauro Humala también se refirió al expresidente Pedro Castillo. Señaló que el exmandatario no cometió rebelión sino una “tentativa” y afirmó que Castillo debió contar con un “buen ministro de Defensa”.

Asimismo, sostuvo que las Fuerzas Armadas no respaldaron al entonces presidente durante el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Según Humala, ese habría sido uno de los factores que precipitaron la caída del exjefe de Estado.

Roberto Sánchez
Roberto Sánchez junto a Antauro Humala, quien respalda su candidatura - JP

En materia de seguridad ciudadana, el líder etnocacerista propuso incorporar a las rondas campesinas y reservistas en las estrategias de lucha contra la delincuencia. Además, planteó otorgar mayores facilidades para que los ciudadanos puedan acceder legalmente a armas de fuego a través de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

Temas Relacionados

Antauro HumalaJuntos por el PerúChileGuerraRoberto Sánchezperu-noticias

Más Noticias

Madrugador gol de Jordan Guivin tras grosera desatención defensiva en ADT vs Atlético Grau por Liga 1 2026

Antes del primer minuto de juego, el volante de 28 años estrenó el luminoso en el Estadio Unión Tarma luego de aprovechar un rebote corto del portero Patricio Álvarez

Madrugador gol de Jordan Guivin tras grosera desatención defensiva en ADT vs Atlético Grau por Liga 1 2026

Cervecería peruana destaca a nivel internacional y obtiene el bronce en Mundial de Cervezas

La cervecería 7 Vidas fue reconocida en dos categorías de la World Beer Cup 2026 y se consolidó como la firma latinoamericana con más distinciones en la historia del certamen

Cervecería peruana destaca a nivel internacional y obtiene el bronce en Mundial de Cervezas

Clima en Tarapoto: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales

Clima en Tarapoto: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

El pronóstico del clima para mañana en Trujillo

La ciudad costera es reconocida a nivel nacional por su clima cálido y sus moderados niveles de humedad durante gran parte del año

El pronóstico del clima para mañana en Trujillo

JNE anuncia auditoría informática y exhaustiva revisión técnica de la primera vuelta de las Elecciones 2026

El organismo electoral incorporará especialistas nacionales e internacionales en tecnología, ciberseguridad y auditoría de sistemas para reforzar el control técnico del proceso

JNE anuncia auditoría informática y exhaustiva revisión técnica de la primera vuelta de las Elecciones 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

ONPE reafirma transparencia del sistema de cómputo de resultados de las Elecciones Generales 2026

ONPE reafirma transparencia del sistema de cómputo de resultados de las Elecciones Generales 2026

Segunda vuelta 2026: Las rutas de campaña de los candidatos de cara al balotaje del 7 de junio

Segunda vuelta 2026: ¿Roberto Sánchez incluyó a sus filas a José Domingo Pérez para atraer el antivoto de Keiko Fujimori?

JNJ ratifica a una fiscal condenada a prisión suspendida e inhabilitada para ejercer cargos públicos

Abencia Meza está “ansiosa” por lo que decida el TC sobre su semilibertad, revela Humberto Abanto

ENTRETENIMIENTO

Murió Pompinchú, el querido cómico peruano: el retrato de una vida de lucha y sacrificio

Murió Pompinchú, el querido cómico peruano: el retrato de una vida de lucha y sacrificio

Falleció ‘Pompinchú’: el querido cómico ambulante murió a los 55 años tras días en UCI

Diego Chávarri pide disculpas públicas a su novia tras filtración de conversaciones con Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP’

Pamela López hace grave acusación contra Paul Michael: cantante habría golpeado a Samahara Lobatón en ‘La Granja VIP’

Pati Lorena enfrenta doble polémica en ‘La Granja VIP’: sancionada por filtrar datos a Chávarri y cuestionada por insultar a Mónica Torres

DEPORTES

Golazo de Mauricio Arrasco tras error en salida en FC Cajamarca vs Sport Boys por la Liga 1 2026

Golazo de Mauricio Arrasco tras error en salida en FC Cajamarca vs Sport Boys por la Liga 1 2026

Alianza Lima vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Madrugador gol de Jordan Guivin tras grosera desatención defensiva en ADT vs Atlético Grau por Liga 1 2026

FC Cajamarca renace con presencia de Hernán Barcos: vuelve al triunfo en Liga 1 2026 después de más de dos meses a costa del Sport Boys

A qué hora juega Alianza Lima vs CD Moquegua HOY: partido en Matute por fecha 13 del Torneo Apertura de Liga 1 2026