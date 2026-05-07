Perú

Día de la Madre impulsaría ventas por S/ 3.500 millones en centros comerciales, un 8% más que el año anterior

La ACCEP señaló que el buen desempeño del primer trimestre y la recuperación del consumo impulsan las proyecciones positivas para el sector retail

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Clientes en una tienda de electrónica observan televisores y smartphones. Se ven pilas de cajas de televisores Samsung y un cartel de "Regalos Día de la Madre".
Clientes exploran opciones de televisores y celulares en una tienda de electrónica, destacada con un letrero de "Regalos Día de la Madre: Tecnología para Mamá", anticipando las celebraciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los centros comerciales del Perú proyectan alcanzar millones de soles en ventas durante la campaña por el Día de la Madre 2026, una de las fechas más importantes para el comercio minorista en el país. Así lo informó la Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP), que estima que este monto representaría cerca del 80 % del movimiento comercial total previsto para esta campaña.

El gerente general de la ACCEP, José Contreras, señaló en entrevista con Agencia Andina que el sector mantiene expectativas positivas debido al desempeño registrado en los primeros meses del año. “Alrededor de 3.500 millones de soles nosotros captamos”, indicó al referirse a la participación de los centros comerciales dentro del total proyectado para la campaña.

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Vista interior de un concurrido centro comercial con múltiples niveles, techo de cristal, banners publicitarios y una pantalla mostrando un gráfico de ventas.
Clientes realizan compras en un concurrido centro comercial decorado con banners del Día de la Madre, mientras una pantalla muestra la proyección de ventas de S/ 3.500 millones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proyección de crecimiento en el sector comercio

Contreras explicó que la cifra estimada de 3.500 millones de soles corresponde únicamente a los centros comerciales, mientras que la Cámara de Comercio de Lima proyecta un movimiento total de alrededor de 4.500 millones de soles en todo el sector comercio durante esta campaña.

“Somos una industria mucho más dinámica y basada a nivel nacional. El dato que tú mencionas es a nivel de todo el sector comercio”, señaló el representante de la ACCEP, al precisar que el resto de ventas se distribuye entre galerías, comercios de calle y otros formatos comerciales.

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En ese contexto, el sector prevé un crecimiento de aproximadamente 8 % en comparación con la campaña del Día de la Madre del año anterior, lo que refleja un incremento en el consumo y una recuperación sostenida de la actividad comercial en el país.

Centro comercial luminoso con gente comprando. Una gran pantalla superior anuncia que el Día de la Madre impulsará ventas por S/ 3.500 millones.
Compradores transitan por un concurrido centro comercial bajo una gran pantalla que anuncia ventas del Día de la Madre, proyectadas en S/ 3.500 millones, mostrando el impacto económico de la celebración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Buen desempeño del comercio

El representante de la ACCEP destacó que el comportamiento del consumo durante el primer trimestre del año ha sido favorable para el sector, lo que contribuye a las proyecciones positivas para esta campaña comercial.

“Quiere decir que la economía en el sector comercio viene con un primer trimestre muy bueno”, afirmó Contreras en declaraciones a Andina al Día, subrayando la recuperación del tráfico en centros comerciales y el aumento en las ventas de diversas categorías.

No obstante, recordó que el sector atravesó algunas dificultades durante marzo debido a problemas en el suministro de gas, lo que generó una reducción temporal en la afluencia de visitantes. “Tuvimos una semana con una pérdida de tráfico más o menos entre 10 % y 15 % de caída, pero nos recuperamos”, indicó.

Factores de incertidumbre en el sector

Pese a las buenas perspectivas, el representante de la ACCEP advirtió que existen factores externos que podrían influir en el desempeño del comercio en los próximos meses. Entre ellos mencionó las condiciones climáticas y la posibilidad de un fenómeno de El Niño.

“Es importante destacar dos efectos: el del clima, que se está prolongando el calor, y la incertidumbre sobre el fenómeno del Niño”, señaló Contreras durante la entrevista.

Asimismo, agregó que el contexto político también genera cautela en el sector empresarial, lo que podría impactar en decisiones de inversión y expansión en algunos proyectos comerciales a nivel nacional.

Globos con temática del día de la madre

Expansión de centros comerciales en el país

En medio de este escenario, la ACCEP destacó que los centros comerciales continúan desarrollando proyectos de ampliación y modernización en distintas regiones del Perú, lo que refleja la dinamización del sector.

Contreras indicó que la asociación agrupa a más de 90 centros comerciales distribuidos en la costa, sierra y selva del país, incluyendo ciudades como Iquitos, Tarapoto, Pucallpa, Puno, Juliaca, Cusco, Cajamarca y Jaén, entre otras.

proyecto de Centro comercial de Cencosud en San Juan de Lurigancho
El centro comercial en SJL sería el más grande del distrito. - Crédito KPM Arquitectos

Finalmente, el representante del gremio resaltó que la presencia de estos establecimientos en diversas zonas del país contribuye a descentralizar el comercio y fortalecer el acceso a productos y servicios en regiones alejadas, consolidando así el crecimiento del sector retail en el Perú.

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