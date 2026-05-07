Perú

INABIF lanza 25 empleos en Lima y regiones: sueldos de hasta S/ 8.000 para técnicos y universitarios

Aparte de la capital, hay oportunidades laborales en Tumbes, La Libertad, Cajamarca, Puno, Huánuco, Ayacucho, Tacna, Junín, Ucayali, Madre de Dios e Ica

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Convocatoria laboral - Lima - Mimp - Inabif - Trabajo en Perú - 8 setiembre
Composición: Infobae Perú

El Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) lanzó una nueva convocatoria de trabajo bajo el régimen CAS con 25 vacantes disponibles en distintas regiones del Perú. La entidad busca incorporar profesionales, egresados técnicos y universitarios para desempeñarse en cargos vinculados a atención social, educación, salud, psicología, administración y asesoría legal.

Las plazas disponibles ofrecen remuneraciones que van desde los S/ 2.000 hasta los S/ 8.000 mensuales, dependiendo del puesto y perfil profesional requerido. Además, las oportunidades laborales están distribuidas en regiones como Lima, Tumbes, La Libertad, Cajamarca, Puno, Huánuco, Ayacucho, Tacna, Junín, Ucayali, Madre de Dios e Ica.

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La convocatoria fue publicada el 6 de mayo de 2026 y estará vigente hasta el próximo 15 de mayo, por lo que los interesados todavía tienen varios días para revisar los requisitos y completar el proceso de postulación.

¿Qué vacantes ofrece INABIF en mayo de 2026?

Varias personas con chalecos rojos del INABIF caminan por un patio interior de un edificio blanco con un piso de baldosas coloridas y macetas con plantas
Inabif inspecciona cuatro Centros de Acogida Residencial y un Centro de Desarrollo Integral de la Familia para evaluar servicios y condiciones. (Inabif)

Entre los puestos con más plazas destaca el cargo de Educador de Calle, orientado a egresados universitarios de carreras relacionadas con ciencias sociales, educación y comunicación. Este puesto cuenta con vacantes en Lima y diversas regiones del país, con un sueldo mensual de S/ 2.500.

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Las vacantes para Educador de Calle son las siguientes:

  • Tumbes: 1 vacante
  • La Libertad: 2 vacantes
  • Lima: 3 vacantes
  • Cajamarca: 1 vacante
  • Puno: 1 vacante

Para este puesto se requiere ser egresado universitario de carreras como:

  • Educación
  • Derecho
  • Psicología
  • Trabajo Social
  • Ciencias de la Comunicación
  • Ciencias Sociales o afines

Otro de los cargos con varias plazas es el de Personal de Atención Permanente, dirigido tanto a egresados técnicos como universitarios. Los salarios para este puesto oscilan entre S/ 2.000 y S/ 2.300, dependiendo de la región.

Las vacantes disponibles para este cargo son:

  • Ica: 1 plaza
  • Huánuco: 1 plaza
  • La Libertad: 2 plazas
  • Tacna: 2 plazas
  • Ayacucho: 1 plaza
  • Madre de Dios: 1 plaza
  • Tumbes: 1 plaza

En este caso, pueden postular personas con formación en:

  • Educación
  • Enfermería
  • Psicología
  • Ciencias Humanas
  • Ciencias Sociales
  • Ciencias de la Salud o carreras afines

Asimismo, INABIF habilitó plazas para el cargo de Asistente de Tutoría en regiones como Tumbes, Junín y Ucayali, con una remuneración de S/ 2.000 mensuales.

Puestos mejor pagados en la convocatoria del INABIF

Varias personas, incluidos adultos con chalecos rojos y niños, se agrupan alrededor de una mesa blanca con papeles en una habitación con estanterías y paneles informativos
Actualmente, Inabif atiende a 647 beneficiarios en Madre de Dios mediante asistencia económica por orfandad, además de servicios residenciales y diurnos. (Inabif)

Entre las vacantes con mayores remuneraciones destaca el puesto de Especialista Legal, que ofrece un sueldo de S/ 8.000 para trabajar en Lima.

Para esta plaza se requiere:

  • Título universitario en Derecho y Ciencias Políticas

También resalta el cargo de Especialista de Supervisión de Asistencia Económica, con un salario de S/ 7.000 mensuales.

Los profesionales que pueden postular a esta vacante son titulados en:

  • Derecho
  • Sociología
  • Trabajo Social
  • Psicología
  • Educación
  • Ciencias de la Salud

Además, se encuentra disponible una plaza para Enfermero(a) en Lima con un sueldo de S/ 3.000, así como una vacante para Psicólogo(a) en Tumbes con una remuneración de S/ 2.400.

Otra de las plazas disponibles es la de Asistente Administrativo en Lima, dirigida a egresados técnicos superiores o universitarios de:

  • Administración
  • Secretariado
  • Contabilidad
  • Carreras afines

Este puesto ofrece un sueldo de S/ 2.800 mensuales.

¿Cómo postular a la convocatoria CAS del INABIF?

Convocatoria de trabajo del Inabif estará disponible hasta el 25 de octubre.
Convocatoria de trabajo del Inabif estará disponible hasta el 25 de octubre. Foto: composición Infobae/Mimp

El INABIF señaló que los interesados deben revisar cuidadosamente las bases de cada puesto antes de enviar su postulación. En esos documentos se detallan los requisitos académicos, experiencia laboral, conocimientos específicos y documentación obligatoria.

La entidad recomendó verificar previamente si se cumple con el perfil solicitado para evitar observaciones durante el proceso de evaluación.

Además, los postulantes deberán revisar los anexos, declaraciones juradas y formatos requeridos para completar correctamente la inscripción.

Todos los contratos corresponden al régimen CAS (Contrato Administrativo de Servicios) y las postulaciones estarán abiertas hasta el 15 de mayo de 2026.

Regiones donde hay plazas disponibles

Las vacantes están distribuidas en:

  • Lima
  • Tumbes
  • La Libertad
  • Cajamarca
  • Puno
  • Ica
  • Huánuco
  • Tacna
  • Ayacucho
  • Madre de Dios
  • Junín
  • Ucayali

Con esta nueva convocatoria, el INABIF busca fortalecer sus servicios de atención y protección social dirigidos a poblaciones vulnerables, incorporando profesionales y técnicos en distintas áreas del país.

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