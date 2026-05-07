Vasco Madueño revela con emoción sobre Guillermo Dávila: “Nos tenemos el uno al otro” en un momento familiar importante

Vasco Madueño y Guillermo Dávila anuncian dos conciertos en Lima celebrando el Día de la Madre tras su reconciliación familiar.

Vasco Madueño reapareció públicamente junto a su padre, el cantante venezolano Guillermo Dávila, para hablar sobre la etapa que atraviesan como familia y anunciar dos conciertos juntos en Lima. En una entrevista con ‘América Espectáculos’, el joven artista peruano fue sincero sobre cómo ha llevado la pérdida de su madre, Jessica Madueño, y el papel que su padre ha tenido en ese proceso.

“Con muchos matices. Si nos ponemos serios, no es fácil. Pero acá estamos juntos y nos tenemos el uno para el otro”, expresó Vasco, de 23 años, con la voz cargada de emoción. Guillermo Dávila, a su lado, añadió con brevedad pero con peso: “He tratado de apoyarlo”.

PUBLICIDAD

Las palabras de ambos reflejan una relación que, tras años de tensiones y distancias, ha encontrado un punto de encuentro marcado por el dolor compartido y la voluntad de construir un vínculo genuino. La muerte de Jessica Madueño, quien luchó durante años para que Guillermo reconociera a Vasco como su hijo y que falleció meses atrás tras una enfermedad, marcó un antes y un después en la dinámica familiar.

Una reconciliación que llegó a tiempo

La historia entre Vasco Madueño y Guillermo Dávila estuvo marcada durante años por tensiones públicas, batallas legales y silencios. Sin embargo, el proceso de acercamiento que se inició tiempo antes de la muerte de Jessica Madueño fue, según el propio Vasco, el mayor regalo que pudo darle a su madre.

PUBLICIDAD

“El mayor regalo que le pude haber hecho a mi madre en toda mi vida fue haberme reconciliado con mi padre”, confesó el cantante en una entrevista previa con la periodista Milagros Leiva, en la que no pudo contener las lágrimas.

Guillermo Dávila regresa a Lima el 8 y 9 de mayo para homenajear a las madres peruanas con dos conciertos especiales.

Vasco relató que, en los últimos meses de vida de Jessica, padre e hijo lograron presentarse juntos en un concierto y compartir momentos que su madre pudo presenciar. “Ella se fue a los meses y siento que se fue en paz”, expresó con la voz quebrada.

PUBLICIDAD

Bromas, complicidad y un futuro juntos

Más allá del peso emocional de la situación, la entrevista con ‘América Espectáculos’ también mostró la complicidad que hoy existe entre padre e hijo. Guillermo Dávila no dudó en sacar su sentido del humor para aliviar el ambiente.

“Todo el mundo dice que tú te pareces a mí”, le dijo a Vasco, quien lo negó entre risas. “Yo no tengo esa barba, yo soy lampiño y tú estás peludo”, replicó el venezolano, generando carcajadas entre los presentes.

PUBLICIDAD

El cantante también bromeó sobre su rol como padre: “Yo le doy permiso, porque tiene que dormir temprano. Porque es mi hijo”. Y al escuchar que Vasco es muy disciplinado para el trabajo, comentó con humor: “Demasiado, tengo que romperle un poco esa disciplina”.

Ambos también adelantaron que no descartan grabar una canción juntos en el futuro, lo que representaría un nuevo paso en la construcción de su vínculo artístico y familiar.

PUBLICIDAD

El cantante Guillermo Dávila extiende una cálida invitación a todos sus amigos y amigas en Lima, Perú, para dos noches inolvidables, el próximo 8 y 9 de mayo. Prepárate para compartir momentos de alegría e intimidad. Video: Difusión

Los conciertos del Día de la Madre

El reencuentro público de Guillermo Dávila y Vasco Madueño tiene como marco dos conciertos programados para el 8 y 9 de mayo en el Centro de Convenciones Bolívar, en Pueblo Libre, bajo el título ‘En concierto para Mamá’. La elección de la fecha, a días del Día de la Madre, tiene un significado especial para ambos, dado el contexto familiar que atraviesan.

“Nos van a ver cantar nuevamente juntos con todo el sentimiento por el Día de la Madre, para todas las madres”, anticipó Vasco, mientras su padre lo miraba con cariño. El repertorio incluirá los clásicos que convirtieron a Guillermo Dávila en una de las voces más reconocidas de la balada romántica latinoamericana, como “Solo pienso en ti”, “Cuando se acaba el amor”, “Déjate amar” y “Días de pasión”.

PUBLICIDAD

Las entradas están disponibles a través de Teleticket, con precios que van desde los S/ 379.