Conoce cómo obtener tu certificado de salud mental el mismo día de tu atención en el Instituto Noguchi

Instituto Noguchi ofrece certificado de salud mental en un solo día: requisitos y condiciones del trámite. (Foto: Agencia Andina)

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que los ciudadanos pueden acceder al Certificado de Salud Mental el mismo día de su atención en el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi”, un servicio orientado a facilitar trámites laborales, académicos y de viaje.

Este documento se obtiene tras una evaluación presencial realizada por profesionales especializados en salud mental. El procedimiento permite que, una vez concluida la consulta, el certificado sea entregado el mismo día, siempre que el paciente cumpla con los requisitos establecidos y pase la evaluación correspondiente.

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Ministerio de Salud - MINSA

Requisitos y condiciones del servicio

El servicio está dirigido a personas mayores de 18 años y tiene un costo de S/ 51.83. Para solicitarlo, los usuarios deben acudir directamente a la mesa de partes del instituto con su documento nacional de identidad vigente.

Entre las principales condiciones del trámite se encuentran:

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Atención disponible desde las 8:00 a. m.

Cupos limitados por día

Asignación de turnos por orden de llegada

Las autoridades recomiendan acudir con anticipación, ya que la demanda puede superar la capacidad diaria de atención.

Minsa detalla pasos y requisitos para tramitar el certificado de salud mental en el Instituto Noguchi. (Foto: Agencia Andina)

Entrega del certificado

El Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi” precisó que el Certificado de Salud Mental se entrega el mismo día de la consulta, siempre que el paciente complete satisfactoriamente la evaluación realizada por los profesionales de salud. Este procedimiento permite agilizar la atención y brindar el documento en el mismo acto médico, en función de la valoración clínica correspondiente.

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En caso de que no se logre acceder a un cupo pese a haber asistido dentro del horario establecido, el instituto garantiza la reprogramación de la atención para el día siguiente. Esta medida busca asegurar la continuidad del servicio y mantener un orden en la atención diaria, considerando la disponibilidad limitada de cupos.

Frontis del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi. (Andina)

Uso del certificado

El Minsa aclaró que el Certificado de Salud Mental emitido por el Instituto Noguchi no es válido para peritajes judiciales ni evaluaciones legales especializadas. Su uso está destinado exclusivamente a fines personales, laborales, académicos o de viaje.

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El sector salud destacó que este servicio forma parte de los esfuerzos por acercar la atención en salud mental a la población, promoviendo procesos más rápidos y accesibles, sin comprometer la calidad de la evaluación profesional.

70% sufre estrés laboral

Según el Instituto Nacional de Salud Mental, el 70% de los peruanos enfrenta estrés crónico en el trabajo, una problemática que ha adquirido mayor visibilidad y que impacta directamente en el bienestar y la productividad de la población laboral. Además de este porcentaje, uno de cada seis trabajadores presenta síntomas de burnout, una condición asociada al agotamiento físico y emocional persistente. El informe advierte que esta tendencia afecta la calidad de vida y la capacidad de respuesta en entornos de alta exigencia operativa.

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Los síntomas del burnout suelen aparecer de forma progresiva y pueden pasar desapercibidos o normalizarse en las organizaciones. Entre las señales más frecuentes se observan el agotamiento constante, la irritabilidad, la desmotivación y la dificultad para concentrarse. Especialistas en salud ocupacional destacan que la identificación temprana de estos signos resulta fundamental para prevenir consecuencias graves tanto en la salud de los empleados como en el funcionamiento de las empresas.

Una persona fatigada intenta encontrar calma en una oficina llena de ruido, notificaciones y trabajo acumulado, ilustrando el estrés laboral moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre salud mental y desempeño laboral está documentada en diferentes estudios, que muestran que los equipos con mayor bienestar emocional alcanzan niveles superiores de eficiencia y resiliencia. Por el contrario, el estrés crónico incrementa el riesgo de errores y accidentes laborales. Solo durante 2025 se reportaron más de 37.900 accidentes de trabajo en Perú, 280 de ellos fatales, según el Ministerio de Trabajo. Expertos enfatizan la necesidad de que las organizaciones adopten un enfoque preventivo en la gestión de la salud mental, integrando estrategias de cuidado emocional y promoviendo hábitos que ayuden a reducir el impacto del estrés.

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