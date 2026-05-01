Perú

Madre de familia murió atropellada en San Juan de Lurigancho en heroico gesto al proteger a sus hijos del impacto de minivan

El accidente ocurrió cuando la madre acababa de salir de cenar de un local de la zona junto a su pareja y sus dos hijos pequeños, cuando el conductor del vehículo, en estado de ebriedad, perdió el control y los embistió en la vía pública

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Madre de familia murió atropellada en San Juan de Lurigancho en heroico gesto evitó que arrollen a sus hijos. Latina

Una madre de familia identificada como Vilma Pachas Alvarado falleció la noche del miércoles tras ser atropellada por una minivan en San Juan de Lurigancho. El accidente ocurrió en el jirón Rimas Rimas, donde la mujer se encontraba junto a su pareja y sus dos hijos pequeños, después de cenar en una brostería de la zona.

De acuerdo con los reportes policiales y testimonios recogidos en el lugar por Latina Noticias, el conductor de la minivan, Giovanni de la Cruz Falcón, acababa de salir de una reunión dentro de una empresa textil cercana, donde se celebraba el Día del Trabajador. Las primeras diligencias confirmaron que el conductor presentaba un nivel de alcohol en sangre apenas por encima del límite permitido para manejar.

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Vilma Pachas Alvarado, de 39 años, murió pocos minutos después del impacto, pese a los esfuerzos de los transeúntes y familiares por socorrerla. Su esposo también resultó herido, al igual que otras cuatro personas —incluidos dos niños de dos y ocho años y otra madre de familia—, quienes permanecen hospitalizados en la clínica San Juan Bautista.

La investigación policial determinó que el conductor de la minivan retrocedió de manera intempestiva e invadió la vereda donde la familia se encontraba, embistiendo a varias personas. Según los agentes de la comisaría de La Guairona y testigos presenciales, la unidad se desplazó contra el tránsito peatonal en una maniobra peligrosa que resultó fatal.

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Una imagen dividida. A la izquierda, una escena nocturna con policía y cinta amarilla. A la derecha, un retrato en blanco y negro de una mujer sonriendo
La imagen combina la escena del trágico accidente en San Juan de Lurigancho, donde Vilma Pachas Alvarado fue atropellada, con un retrato de la madre fallecida. (Composición: Infobae Perú)

Madre protege a sus hijos con su cuerpo ante chofer ebrio

En el momento del accidente, Vilma Pachas Alvarado utilizó su cuerpo como escudo para proteger a sus hijos, de 6 y 4 años. Ambos niños se encontraban junto a ella en la vereda, y gracias a la reacción de su madre resultaron ilesos. Testigos relataron que la víctima abrazó a los menores y los cubrió del impacto, lo que evitó que sufrieran heridas graves o perdieran la vida.

La familia acababa de cenar en un local de comida rápida y salía a la vereda para realizar el pago cuando ocurrió la tragedia. El esposo de Vilma quedó gravemente afectado, tanto por lesiones físicas como por el impacto emocional del suceso. Las escenas posteriores, con los familiares y transeúntes intentando reanimar a la madre en el pavimento, reflejaron la magnitud del dolor generado por el accidente.

Dos escenas: a la izquierda, una persona abraza a otra visiblemente afectada junto a un policía; a la derecha, agentes de policía y un vehículo de emergencia
Pericias en el lugar donde Vilma Pachas Alvarado falleció y varios resultaron heridos. (Composición: Infobae Perú)

El entorno inmediato mostró señales de la celebración previa dentro de la empresa textil, con restos de latas de cerveza en los alrededores, según constató el equipo periodístico presente. Los vecinos y testigos exigieron justicia ante la pérdida y la gravedad de las heridas de los otros afectados.

Conductor de minivan es detenido tras accidente

Giovanni de la Cruz Falcón, conductor de la minivan involucrada, fue detenido en el lugar y trasladado a la comisaría de La Guairona para las diligencias correspondientes. Las autoridades confirmaron que presentaba un nivel de alcohol superior al permitido según la normativa vigente, aunque el exceso era leve, lo que no exime su responsabilidad penal.

Una minivan oscura con reflectores rojos y blancos está sobre una acera rota junto a un edificio. Sus luces delanteras brillan en la oscuridad de la noche
La minivan negra involucrada en el trágico accidente que resultó en la muerte de Vilma Pachas Alvarado y dejó varios heridos en San Juan de Lurigancho. (Captura: Latina Noticias)

Según los informes policiales, el conductor había participado en una celebración laboral antes de tomar el volante. La maniobra de retroceso intempestivo y el ingreso a la vereda constituyen agravantes en la investigación por homicidio culposo y lesiones graves. El caso está siendo evaluado por la Fiscalía para determinar la sanción correspondiente, considerando el contexto y la condición en la que se encontraba al momento del accidente.

Familiares de las víctimas y vecinos de San Juan de Lurigancho han solicitado que se aplique la ley con el máximo rigor, apelando a la necesidad de prevenir hechos similares y garantizar la seguridad en las vías peatonales. La situación de los otros heridos permanece bajo observación médica, mientras continúan las investigaciones para esclarecer todos los detalles y responsabilidades del accidente.

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