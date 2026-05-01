Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, de ‘Yo soy Betty, la fea’ regresan a Perú para presentar ‘Muertas de risa’

Lorna Cepeda y Natalia Ramírez presentan 'Muertas de risa' en Lima, una única función este 11 de mayo

Las recordadas actrices de ‘Yo soy Betty, la fea’, Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, vuelven a Lima para protagonizar la divertida comedia teatral ‘Muertas de risa’, que se presentará en una única función el lunes 11 de mayo en el recién inaugurado Multiteatro Movistar de Surco. La obra promete una noche de carcajadas, nostalgia y reflexión sobre el amor propio, con la química y el talento de dos figuras icónicas de la televisión latinoamericana.

En la telenovela que marcó a toda una generación, Lorna Cepeda dio vida a Patricia Fernández, la inolvidable “Peliteñida”, mientras que Natalia Ramírez interpretó a Marcela Valencia, la elegante y perfeccionista accionista de Ecomoda. Ambas compartieron pantalla en una relación de amistad y rivalidad, disputándose el amor de Armando Mendoza y enfrentando a Betty con ironía y humor. Años después, las actrices retoman el escenario juntas, ahora como protagonistas de una obra que explora las complejidades de las relaciones y la importancia del amor propio.

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Comedia, confesiones y amor propio

‘Muertas de risa’ presenta a dos mujeres que, tras años de caminos cruzados, se encuentran frente a una verdad incómoda, ambas han amado al mismo hombre. A partir de esta premisa, la obra despliega una serie de situaciones hilarantes, confesiones inesperadas y momentos de ironía, en los que las protagonistas descubren que el amor no se negocia ni se comparte. El desafío, según plantea la historia, es aprender a elegirse a una misma y priorizar el amor propio por encima de las viejas disputas.

Las actrices de “Yo soy Betty, la fea” llegan al Multiteatro Movistar de Surco con una comedia sobre amistad, amor propio y revelaciones,

La puesta en escena destaca por su ritmo ágil, diálogos irreverentes y giros argumentales que sorprenden al público hasta el final. Cepeda y Ramírez despliegan todo su oficio actoral, alternando el humor con la emoción y recordando la química que las hizo populares en ‘Yo soy Betty, la fea’. La obra promete conectar tanto con quienes siguen su trayectoria desde la telenovela, como con nuevas generaciones que buscan un espectáculo fresco y entretenido.

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La función de “Muertas de risa” tendrá lugar en el Multiteatro Movistar de Surco, un espacio recientemente inaugurado que apuesta por una cartelera variada y de calidad para el público limeño. La llegada de Cepeda y Ramírez marca uno de los eventos más destacados de la temporada teatral, reuniendo a los seguidores de las actrices y a quienes buscan una noche diferente, marcada por el humor y la reflexión.

Lorna Cepeda y Natalia Ramírez prometen una noche llena de carcajadas y nostalgia.

Las entradas para la única función del lunes 11 de mayo ya están disponibles a través de Teleticket. Se recomienda adquirirlas con anticipación, ya que la expectativa por el reencuentro de las actrices y la popularidad de la obra han generado gran demanda en las plataformas de venta. El formato de única fecha refuerza el carácter especial del evento, que busca ofrecer una experiencia inolvidable para quienes asistan.

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De Ecomoda al escenario limeño

El regreso de Lorna Cepeda y Natalia Ramírez a los escenarios limeños despierta nostalgia entre los fanáticos de ‘Yo soy Betty, la fea’, la telenovela colombiana que se convirtió en fenómeno internacional y que, a más de dos décadas de su estreno, sigue vigente en la memoria colectiva. Patricia Fernández y Marcela Valencia se consolidaron como personajes entrañables, y sus intérpretes supieron capitalizar esa popularidad en diversas propuestas teatrales y televisivas.

En ‘Muertas de risa’, las actrices trasladan la complicidad y rivalidad de sus personajes a una historia nueva, que si bien no replica la trama de la telenovela, sí mantiene el espíritu de ingenio e ironía que las caracterizó. La obra se convierte así en un homenaje al humor femenino, la amistad y la capacidad de reinventarse después de los tropiezos amorosos.

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El espectáculo destaca no solo por la calidad actoral, sino también por el mensaje de fondo, la importancia del amor propio y la sororidad en tiempos donde las relaciones personales se vuelven cada vez más complejas. Cepeda y Ramírez, con la experiencia de años de carrera, entregan un montaje ágil, emotivo y lleno de momentos para recordar.

Lorna Cepeda y Natalia Ramírez en ‘Yo soy Betty, la fea’