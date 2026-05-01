Yape ya puede enviar dinero a Argentina, Chile, México e Italia, y suma ocho destinos

Podrás yapear a Argentina y más destinos de Latinoamérica. - Crédito Caja Trujillo

Yape suma nuevo destinos para sus transferencias. El aplicativo digital de transferencia inmediatas del BCP amplió su funcionalidad de envío de dinero al exterior y ahora permite enviar remesas a la reconocida billetera digital Mercado Pago en Argentina, que cuenta con más de 78 millones de usuarios.

Además de esto, la superapp suma Chile, México e Italia como nuevos destinos internacionales, alcanzando así un total de ocho países para el envío de dinero desde el Perú.

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De acuerdo con cifras de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), desde Perú se envían más de S/263 millones mensuales en remesas, a través de alrededor de 238 mil operaciones. Esto evidencia la necesidad de contar con soluciones accesibles, seguras y eficientes para enviar dinero a otros países del mundo.

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Las entidades receptoras

En el caso del envío de dinero a Chile, México e Italia a través de Yape, el amigo o familiar recibirá la remesa en su cuenta bancaria, en entidades financieras como Banco Falabella en Chile, Banco Azteca en México e Intesa Sanpaolo en Italia, entre otros.

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“Desde que lanzamos nuestra funcionalidad de Remesas, se han enviado más de S/65 millones a distintos países a través de Yape, ya que muchos peruanos tienen familiares o amigos viviendo en el extranjero, y desde Yape queremos seguir facilitando su día a día. Buscamos sumar más países en el corto plazo y así seguir fortaleciendo nuestra propuesta de valor de pagos transfronterizos”, señaló Mauricio Ríos, líder de la funcionalidad de Envío de Remesas de Yape.

Con Yape Remesas puedes enviar dinero a una cuenta en los siguientes países:

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Argentina Chile México Italia Colombia Ecuador España Estados Unidos.

Ahora podrás ver los yaperos a los que más mandas dinero y tendrán un atajo de un solo clic. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Para esto, primero deberás saber qué bancos y entidades están autorizadas en cada país para recibir este dinero. En el caso de Argentina, por ejemplo, es con Mercado Pago. En el caso de otros países estás son las entidades:

Estado Unidos : Bank of America, Capital One, Citibank, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, PNC Bank, TD Bank, Wells Fargo, enre otros bancos

Colombia : Bancamía, Banco Agrario de Colombia, Banco Caja Social, Banco de Occidente, Banco Falabella, Banco GNB Sudameris, Bancolombia, Bancoomeva, Banco Popular, BBVA Colombia, Citibank, DaviPlata (billetera digital), Davivienda, Itaú, J. P. Morgan Colombia, Nequi (billetera digital), Scotiabank Colpatria

Ecuador : Banco Bolivariano ,Banco del Austro ,Banco del Pacífico, Banco de Machala, Banco General Rumiñahui, Banco Internacional, Banco Pichincha, Banco Promerica, Diners Club, Mutualista Pichincha, Produbanco

España: Abanca, Banca March, Banca Pueyo, Banco Alcalá, Banco Sabadell, Banco Santander, Bankinter, BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Cajamar (Banco de crédito cooperativo), Cajasur, Deutsche Bank España, HSBC Continental Europe, Kutxabank, LiberBank, N26, Pichincha, Revolut.

Yape podrá 'botar' a extorsionadores de su aplicación. - Crédito Yape/Freepik

¿Cómo enviar dinero al exterior?

Para enviar dinero al exterior desde Yape en Perú, los usuarios deben seguir estos pasos:

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Ingresa al menú de Yape y selecciona el ícono de Remesas. Elige la opción “Quiero yapear”. Selecciona el país de destino. Escoge el método de envío “Banco o Billetera digital” e ingresa el monto a enviar. Selecciona el banco o billetera digital de destino y completa los datos solicitados. Revisa y valida la información y ¡listo!

Esta funcionalidad está disponible para usuarios afiliados con cuenta BCP o Yape con DNI y es importante tener en cuenta que el monto máximo por transacción es de S/3.000, el límite diario es de S/3.500 y el límite mensual de envíos es de S/12.000.