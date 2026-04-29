Perú

Salud mental en el trabajo: el 70% de peruanos sufre estrés crónico y crecen los casos de burnout

Especialistas advierten que el estrés prolongado afecta la concentración, la toma de decisiones y aumenta el riesgo de incidentes laborales

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Ilustración de un hombre fatigado en una oficina, con los ojos cerrados, rodeado de papeles volando, íconos de notificación, altavoces y una gran pila de documentos a su lado.
Una persona fatigada intenta encontrar calma en una oficina llena de ruido, notificaciones y trabajo acumulado, ilustrando el estrés laboral moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud mental se ha convertido en un tema central en la dinámica laboral en Perú, en un contexto en el que las exigencias del trabajo y los cambios en las dinámicas organizacionales vienen impactando directamente en el bienestar de los trabajadores. Según datos del Instituto Nacional de Salud Mental, el 70% de los peruanos sufre estrés crónico, mientras que 1 de cada 6 presenta síntomas de burnout, una condición asociada al agotamiento físico y emocional prolongado.

Este panorama no solo afecta la calidad de vida de los trabajadores, sino que también repercute en su desempeño diario. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el estrés sostenido puede influir en la concentración, la toma de decisiones y la capacidad de respuesta, especialmente en sectores de alta exigencia operativa.

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Hombre caucásico, con camisa azul, sentado en un escritorio oscuro, mirando su portátil con la mano en la frente. Una lámpara lo ilumina. Un reloj de pared marca las 2:00 am detrás de él.
Un empleado visiblemente exhausto trabaja intensamente en su portátil, iluminado por una lámpara de escritorio en una oficina oscura, mientras un reloj de pared marca la madrugada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrés crónico y burnout en aumento

El burnout suele instalarse de manera progresiva y silenciosa, a través de señales que con frecuencia pasan desapercibidas en el entorno laboral o son normalizadas por los trabajadores. Entre las más comunes se encuentran el agotamiento persistente, la irritabilidad, la desmotivación, la dificultad para concentrarse y cambios en la conducta habitual.

“El burnout no aparece de forma repentina; suele manifestarse progresivamente a través de alertas que muchas veces se normalizan en el entorno laboral. Reconocerlas a tiempo permite intervenir de manera oportuna y evitar impactos más profundos en la salud y el desempeño”, explicó Natalie Nakamura, Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional de Celepsa.

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La especialista añadió que la identificación temprana de estos signos es clave para evitar consecuencias mayores tanto en la salud de los trabajadores como en la dinámica organizacional.

Un hombre dormido sobre su escritorio en una oficina oscura a las 2:34 AM, rodeado de un portátil, papeles y envases de comida rápida y bebidas.
Un hombre adulto exhausto duerme sobre su escritorio en una oficina de noche, con una computadora portátil encendida y envases de comida rápida como pizza, hamburguesas y snacks esparcidos a su alrededor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Productividad y seguridad laboral afectadas

La relación entre salud mental, productividad y seguridad en el trabajo es cada vez más evidente. Estudios señalan que los equipos con mayor bienestar emocional tienden a ser más eficientes, colaborativos y resilientes frente a situaciones de presión o cambio.

Por el contrario, el estrés crónico puede incrementar el riesgo de errores, accidentes laborales y disminución del rendimiento. En el Perú, esta problemática se refleja también en las cifras de seguridad laboral: solo en 2025 se registraron más de 37.900 accidentes de trabajo, de los cuales 280 fueron fatales, según el Ministerio de Trabajo.

Estos datos evidencian la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, no solo desde el aspecto físico, sino también desde el ámbito emocional y psicológico de los trabajadores.

El síndrome de burnout es una consecuencia del estrés crónico que afecta la salud y el desempeño laboral. Foto: (iStock)
El síndrome de burnout es una consecuencia del estrés crónico que afecta la salud y el desempeño laboral. Foto: (iStock)

Prevención del burnout

Para especialistas, uno de los principales retos es que las organizaciones pasen de un enfoque reactivo a uno preventivo en la gestión de la salud mental. Esto implica no esperar a que los problemas se hagan evidentes, sino anticiparse mediante estrategias de cuidado continuo.

Natalie Nakamura señaló que “hoy entendemos que la seguridad no solo depende de condiciones físicas, sino también del estado emocional de las personas. Un colaborador bajo estrés constante puede ver afectada su capacidad de atención, lo que incrementa el riesgo de errores o incidentes”.

Asimismo, destacó que integrar la salud mental en la estrategia organizacional no solo mejora el bienestar de los trabajadores, sino que también tiene un impacto positivo en los resultados del negocio.

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Prevención y cambios de enfoque

El principal reto para las empresas es avanzar hacia un enfoque preventivo y no únicamente correctivo. Esto implica identificar señales tempranas de estrés, promover espacios de escucha activa y fomentar una cultura organizacional que priorice el bienestar de los colaboradores.

A nivel individual, también se recomienda adoptar hábitos que ayuden a reducir el impacto del estrés, como establecer límites entre el trabajo y la vida personal, realizar pausas activas, priorizar el descanso y buscar apoyo profesional cuando sea necesario.

Una mujer de unos 45 años, con chaqueta gris, se agarra la cabeza frente a un monitor oscuro en una oficina moderna con ventanales y un paisaje urbano de fondo.
Una mujer argentina de unos 45 años, sentada en el escritorio de su trabajo en una gran empresa con ventanales, se agarra la cabeza frente a la pantalla, evidenciando agotamiento laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El llamado de los especialistas es claro: integrar la salud mental como parte esencial de la gestión laboral permitirá construir entornos de trabajo más saludables, sostenibles y preparados para los desafíos del futuro.

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