Perú

Restaurante peruano ingresa a lista global de los mejores del mundo 2026 y reafirma auge de la gastronomía nacional

El local barranquino fue seleccionado por su enfoque en sabores tradicionales reinterpretados y una experiencia que combina cocina, música y dinámica social

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La Hot List 2026 de Condé Nast Traveler incluye a La Perlita como uno de los restaurantes nuevos más destacados del mundo. (Composición: Infobae / Andina)
La Hot List 2026 de Condé Nast Traveler incluye a La Perlita como uno de los restaurantes nuevos más destacados del mundo. (Composición: Infobae / Andina)

La publicación anual de recomendaciones de Condé Nast Traveler volvió a poner el foco en propuestas recientes que destacan por su identidad. En la edición 2026 de su Hot List, un restaurante de Lima aparece entre los seleccionados, en un contexto donde la oferta gastronómica peruana muestra una creciente atención hacia lo nuevo.

El ingreso de La Perlita, ubicada en Barranco, ocurre dentro de un escenario competitivo que incluye aperturas de distintos continentes. La selección, considerada una de las más influyentes del sector turístico, evalúa espacios nuevos o reabiertos a partir de criterios vinculados a propuesta, ejecución y experiencia.

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La inclusión de este local también se vincula con la presencia sostenida de la gastronomía peruana en rankings internacionales. Según informó ComexPerú en sus redes sociales, este reconocimiento se suma al posicionamiento alcanzado por el país en los últimos años.

Una lista global construida durante un año

La selección se construyó durante un año con evaluaciones en distintos destinos internacionales. Andina
La selección se construyó durante un año con evaluaciones en distintos destinos internacionales. Andina

La Hot List 2026 corresponde a la trigésima edición de este listado elaborado por Condé Nast Traveler. La revista detalla que editores y colaboradores recorren distintos destinos a lo largo de un año para identificar propuestas destacadas en hotelería, gastronomía y turismo.

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La publicación del ranking se realizó el 23 de abril, fecha en la que se difundieron los espacios seleccionados a nivel mundial. En esa edición, La Perlita figura dentro de la categoría de restaurantes nuevos más destacados.

En su reseña, la revista señala que Lima mantuvo durante años una escena dominada por la alta cocina y la gastronomía molecular. En ese contexto, destaca el carácter de taberna del restaurante como un elemento diferencial.

El local es descrito como un “bar informal” en un edificio tradicional limeño, con paredes encaladas y pisos de madera. La publicación menciona que el ambiente se construye a partir de la interacción entre los asistentes, con saludos y bromas que se mantienen hasta el cierre.

Platos que reinterpretan recetas tradicionales

La propuesta del restaurante combina cocina criolla reinterpretada con un ambiente social y relajado. Andina
La propuesta del restaurante combina cocina criolla reinterpretada con un ambiente social y relajado. Andina

La propuesta culinaria recibe una descripción centrada en su enfoque. La revista la define como de “corte nostálgico”, con platos que reinterpretan sabores tradicionales.

Entre las preparaciones mencionadas figuran el tiradito picante de lenguas de erizo y pejerrey, el ceviche con sabor marcado a rocoto rojo y la caigua rellena de carne guisada servida en caldo. La carta incluye ceviches, entradas calientes y platos criollos de fondo, con precios que varían según el producto disponible.

La reseña también resalta el componente social del espacio. Durante la noche, el restaurante incorpora música en vivo con piano, y en algunas ocasiones los clientes bailan dentro del local.

Este elemento forma parte de la propuesta general, que combina cocina criolla, bebidas y un entorno relajado. La interacción entre los asistentes aparece como parte central de la experiencia descrita.

Trayectoria del chef detrás del proyecto

La Perlita es dirigida por el chef Ricardo Martins. Antes de dedicarse a la cocina, cursó estudios de antropología, formación que influye en su enfoque gastronómico.

Su experiencia profesional incluye trabajo con Rafael Osterling y Virgilio Martínez, además de pasos por cocinas con estrellas Michelin en Europa y Australia.

El restaurante se ubica en Jr. Domeyer 140, en Barranco, Lima. Atiende de martes a sábado de 1:00 p.m. a 4:00 p.m., y de jueves a sábado de 7:30 p.m. a 11:00 p.m. Los domingos abre de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

La presencia de La Perlita en la Hot List 2026 se suma a la participación de propuestas peruanas en listados internacionales, con nuevas aperturas que ingresan a circuitos de evaluación global.

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