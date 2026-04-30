BCRP lanza moneda de un sol de plata por los 200 años de relaciones entre Perú y EEUU

Una nueva moneda del Banco Central de Reserva es puesta en circulación. “El Directorio del Banco Central de Reserva del Perú, en uso de las facultades que le son atribuidas en los artículos 42°, 43° y 44° de su Ley Orgánica, ha dispuesto la emisión de una moneda de plata con fines numismáticos", resalta la circular N° 0009-2026-BCRP.
Así, se pone en circulación una moneda de plata, de denominación de S/1, que es alusiva al bicentenario (200 años) del establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Perú y los Estados Unidos de América.
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La moneda, que cuesta (datos actuales al 30 de abril de 2026) S/338, se caracterizará por tener la imagen de la ciudada inca Machu Picchu junto con la 'Freedom Tower’ (Torre de la Libertad de Miami).
Los detalles de la moneda
En 2026 se celebran 200 años de las relaciones diplomáticas establecidas entre Perú y Estados Unidos de América en 1826. Por este motivo, el BCRP ha lanza una nueva pieza de sus monedas de plata justamente alusiva a esta celebración.
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Las características de la moneda son las siguientes:
- Denominación: S/ 1,00
- Aleación: Plata 0,925
- Peso fino: 1 onza troy
- Diámetro: 37,00 mm
- Calidad: Proof
- Canto: Estriado
- Año de acuñación: 2026
- Emisión máxima: 5 mil unidades.
Asimismo, “en el reverso de la moneda se muestra al lado izquierdo, la ciudad Inca de Machu Picchu y debajo de ésta, el año 1826; al lado derecho figura la Torre de la Libertad (Freedom Tower) ubicada en Miami, y al lado de la torre el año 2026″.
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También, circundando la parte superior de esta se aprecia el texto “200 AÑOS DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS” y debajo “PERÚ - USA”.
Mientras, en el anverso de la moneda figura el Escudo de Armas del Perú, el texto “BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ”, el año de acuñación y la denominación “UN SOL”
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La circular del BCRP ya promulgada otorga “curso legal a esta moneda, la misma que estará en circulación desde el 30 de abril de 2026″. También los compradores y entusiastas de la numismática podrán conocer más detalles y su precio en el porta oficial de la tienda virtual del Banco (en el enlace https://tiendavirtual.bcrp.gob.pe/tiendabcrp/). Como se sabe, el precio de esta moneda es reajustado de acuerdo con la evolución de los costos (por ejemplo, con el aumento del valor de la plata).
La lista de monedas de plata
Las monedas de plata que vende el BCRP tienen casi las mismas características que la moneda de un sol de plata nueva. Estas toman en cuenta tienen una aleación de plata 0,925 pesa 1 onza troy (aproximadamente 33,625 gramos) y tienen un diámetro de 37 milímetros. Si bien a inicios de 2026 su valor estaba en S/455, ahora valen S/338 la pieza, por la caída del valor de la plata.
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Esta es la lista de las monedas de plata, según los datos de la tienda virtual del BCRP:
- CENTENARIO DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Esta es la más vendida, según el portal)
- BICENTENARIO DE LA BATALLA DE AYACUCHO
- BICENTENARIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
- BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE ANTONIO RAIMONDI
- BICENTENARIO DE LA BATALLA DE JUNÍN
- BICENTENARIO CONGRESO DE LA REPÚBLICA
- 150 ANIVERSARIO ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS PERÚ Y JAPÓN
- CENTENARIO DE LA ESCUELA DE OFICIALES FUERZA AÉREA DEL PERÚ
- BICENTENARIO CREACIÓN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
- CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DE RICARDO PALMA
- 450 ANIVERSARIO CNM - PLATA
- CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS
- CENTENARIO DE LA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ
- CENTENARIO DE LA REINCORPORACIÓN DE LA PROVINCIA DE TARATA AL PERÚ.