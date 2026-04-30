Perú

Día del Psicólogo: Casi 300 centros de salud mental comunitaria ofrecen atención gratuita en Perú, así se encuentra al más cercano

El único requisito para la atención gratuita en cualquier Centros de Salud Mental Comunitaria es presentar un documento de identidad, ya sea DNI, carnet de extranjería o pasaporte

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Efemérides – Efemérides en Perú – Perú – historias – 28 abril
El Día del Psicólogo Peruano, celebrado el 30 de abril, reconoce a los profesionales que velan por el equilibrio emocional, combaten trastornos y promueven el bienestar en la sociedad. (Andina)

En el marco del Día del Psicólogo Peruano, que se celebra cada 30 de abril, el Ministerio de Salud, informó sobre la importancia de reconocer la salud mental como una prioridad equiparable a la física. Destacó, además, que el acceso a servicios gratuitos está garantizado para los afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS) en los casi 300 Centros de Salud Mental Comunitaria (CSMC) desplegados en el país.

De acuerdo con los datos más recientes del Ministerio, hasta el registro de mayo del año 2025 existen 291 centros CSMC distribuidos en el territorio nacional, diseñados para ofrecer atención ambulatoria y especializada a personas desde los cuatro años, con servicios adaptados a distintas etapas de la vida.

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El acceso universal a este servicio beneficia a quienes cuentan con SIS, quienes reciben medicamentos de manera gratuita; mientras que otros tipos de asegurados cuentan con tarifas diferenciadas. Para quienes carecen de cobertura, es posible afiliarse al SIS para obtener estos beneficios, según información de Agencia Andina.

Para conocer cuál es el centro CSMC más cercano al lugar de residencia, las personas interesadas pueden consultar la ubicación en la web oficial del Ministerio de Salud (Minsa) utilizando este LINK. El único requisito para la atención médica es que el o la paciente muestre su Documento de identidad, ya sea DNI, carnet de extranjería o pasaporte.

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Minsa inaugura Centro de Salud Mental Comunitaria “Sayariy” en Ate que beneficiará a más de 200 mil habitantes
La expansión de los CSMC acerca el cuidado emocional a la vida cotidiana y evidencia un cambio en la agenda pública del país. - Crédito: Minsa

Sevicios para todas las edades

La estrategia nacional se apoya en equipos multidisciplinarios integrados por psiquiatras, psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales y tecnólogos médicos, capaces de intervenir tanto en la prevención como en el tratamiento de diversas condiciones. Los CSMC cuentan con dispositivos específicos, como el servicio de prevención y control de problemas y trastornos infantiles y adolescentes, donde se atienden casos de autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad y primeros episodios psicóticos.

En el segmento adulto y adulto mayor, la atención se centra en depresión, ansiedad, psicosis, demencia y violencia de género, brindando alternativas terapéuticas y sociales ajustadas a cada necesidad.

Prevención y tratamiento de adicciones

En el ámbito de la prevención y tratamiento de adicciones, estos centros desarrollan programas de rehabilitación dirigidos a quienes enfrentan dependencia a sustancias como alcohol, marihuana y cocaína. Todos estos servicios están acompañados por la entrega gratuita de medicamentos esenciales y un sistema de orientación permanente.

Entérate dónde están ubicados los Centros Comunitarios. (Foto: gob.pe)
Entérate dónde están ubicados los Centros Comunitarios. (Foto: gob.pe)

Para quienes requieran orientación inmediata, el Ministerio de Salud dispone de la Línea 113 Salud, opción 5, un canal telefónico disponible las 24 horas todos los días del año, en el que un psicólogo ofrece consejería especializada y escucha activa. La importancia de este recurso se refuerza con el mensaje institucional: “Un suicidio puede evitarse si lo hablamos a tiempo. Si necesitas consejo, orientación o ayuda, llama gratis al 113, opción 5. Aquí estamos para ayudarte”, según Agencia Andina.

En respuesta a la jornada conmemorativa, el Hospital Nacional Arzobispo Loayza anunció para hoy una agenda de actividades enfocadas en la salud mental del adulto mayor.

El rol de los psicólogos en este esquema consiste en realizar evaluaciones para identificar qué estrategias resultan más eficaces para que las personas puedan afrontar el estrés, la ansiedad, la depresión y los problemas familiares.

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