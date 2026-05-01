Película ‘Amigo, por ahí no es’ termina su rodaje y anuncia su fecha de estreno

Termina el rodaje de 'Amigo, por ahí no es' y se alista para su estreno este 1 de octubre

La comedia peruana ‘Amigo, por ahí no es’, producción de Sinargollas dirigida por el periodista y cineasta Gino Tassara, concluyó su rodaje y confirmó su fecha de estreno nacional para el 1 de octubre. La película ha generado gran expectativa gracias a la presencia de jóvenes talentos y reconocidas figuras del espectáculo nacional, así como por el despliegue técnico y humano que implicó su realización.

‘Amigo, por ahí no es’ marca el debut protagónico de Miranda Capurro, influencer, modelo y cantante, quien comparte créditos con Mathias Spitzer y Jassir Yunis, jóvenes actores que han tenido participaciones en televisión y cine.

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El elenco se completa con la participación de más de 15 figuras populares, entre quienes destacan Susy Díaz, Santiago Suárez y rostros consagrados del cine y la televisión peruana como Haydee Cáceres, Edith Tapia, Marissa Minetti, Andrea Luna, Karla Medina, Giuliana Muente, Gabriel González, Tito Vega, Fiorella Flórez, Rossana Fernández Maldonado y Gian Piero Díaz. Además, aparecen nuevos rostros como Andrea Arana, conductora de ‘Un día en el mall’, Daniella Stornaiuolo y la campeona de surf y exchica reality Vania Torres.

El rodaje de la película se desarrolló en locaciones como Azpitia, Chincha y Paracas y, a inicios de año, parte del elenco viajó a Cuba para grabar algunas escenas. Según comentó Gino Tassara, el proceso de filmación representó un reto considerable: “Ha sido un reto terminar esta película, se ha trabajado con más de 50 actores y 182 extras. Pensé que era una película chiquita y es cuatro veces más grande que ‘Reina sin Corona’ e intensa como ‘Utopía’”.

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Agradecido por la respuesta de los usuarios

Tassara también resaltó la repercusión que ha tenido el proyecto en redes sociales, donde la película ha generado numerosas reacciones positivas. “Lo que me sorprendió es que la película ha sido bien comentada en redes. Hemos superado más de 5 millones de visualizaciones en redes sociales, estoy feliz del elenco que tengo”, afirmó.

En cuanto a los protagonistas, Tassara destacó la proyección que tienen los jóvenes actores. “Si bien es cierto, Jassir ya tiene un par de películas y series, Mathias en series como ‘Al fondo hay sitio’ y Miranda es influencer y con algunas apariciones en novelas como ‘Pobre Novio’, acá ya es un protagónico y tuvo el respaldo de actores consagrados”, señaló. Además, adelantó que el reparto cuenta con varias sorpresas: “Hay más de 15 figuras populares que aparecen en la película, como Susy Díaz y Santiago Suárez, y otros más que aún no puedo decirlo”.

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El director contó que el proyecto se benefició del respaldo y la experiencia de actores veteranos, lo que permitió que los nuevos talentos asuman roles protagónicos con solvencia. El trabajo en equipo y la convivencia en distintas locaciones, incluyendo el rodaje internacional en Cuba, aportaron dinamismo y variedad al proceso de filmación.

Reunión de camadería tras terminar rodaje de 'Amigo, por ahí no es'

La diversidad del elenco y la combinación de figuras populares con actores experimentados y nuevos talentos buscan atraer a distintos públicos y posicionar a ‘Amigo, por ahí no es’ como una de las comedias más esperadas del año. El estreno nacional está programado para el 1 de octubre y se anticipa una campaña de promoción que incluirá la participación activa del elenco en redes sociales y medios de comunicación.

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¿De qué trata ‘Amigo, por ahí no es’?

Los protagonistas de ‘Amigo, por ahí no es’, Franco y Julián crecen en un mundo de streamings y realities, gracias a ello crean un empresa millonaria que se verá disuelta, luego que ambos se ven involucrados en una pelea provocada por terceros, perdiendo asi dinero, reputación y amistad.

Almendra, amiga de ambos, genera distanciamiento en la relación entre los protagonistas por un confuso triángulo amoroso. ‘Amigo, por ahí no es’ cuenta una historia de lealtad entre dos amigos de la niñez en la que un conflicto podría destruir todo, pero finalmente la amistad prevalece.

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Miranda Capurro salió de Zaca TV para incursionar en sus proyectos personales.