Corte de agua para este 30 de abril por más de 10 horas: conoce cuáles son los distritos afectados

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Sedapal) anunció una suspensión parcial del suministro de agua programada para el jueves 30 de abril en distintos sectores de Lima Metropolitana.
La medida responde a trabajos de limpieza de reservorios y empalmes en la red de distribución, tareas planificadas para optimizar la infraestructura y garantizar la continuidad del servicio en los próximos meses.
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Sedapal precisó que los horarios de corte variarán según el área afectada, por lo que instó a los usuarios a consultar los canales oficiales para conocer el detalle de las zonas involucradas y recomendó almacenar agua suficiente, así como adoptar acciones preventivas durante el periodo de restricción.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Carabayllo
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- Asociación Casa Huerta Villa Nazareth
- Agrupación Familiar Primavera
- A. H. Villa Nazareth
- A. H. Proyecto Integral Las Lomas Cruz del Norte
- A. H. Asociación Vivienda Autogestionario San Benito 8va. etapa - Sector 372
- Asociación Casa Huerta Villa Nazareth
- Cuadrante: Asocación Agrícola Pecuaria Villa Nazareth - Sector 372
San Juan de Lurigancho
- Urb. Semi Rústica Canto Grande
Hora: 12 m. - 11:55 p. m.
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- Agrupación Arenal Alto
- Cooperativa La Sagrada Familia
- A. H. Arenal de Canto Grande
- Juan Pablo II etapa 1
- A. H. Daniel Alcides Carrión
- A. H. Arenal Alto Canto Grande
- A. H. Señor de los Milagros II
- APV. El Porvenir
- APV. Israel
- A. H. Liberación
- A.F. Perú Posible
- A.F. Las Casuarinas de Jicamarca
- A.F. Nuevo Mundo
- A. H. Corazón de Jesús
- Urb. Canto Rey
Hora: 12 m. - 11:55 p. m.
La Molina
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- Urb. El Sol de La Molina I, II, III y IV etapa
- Urb. San Remo
- Urb. Molina Real
- Urb. Las Laderas
- Coop. Viv. Musa 1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta etapa
- Asoc. Piedra Viva
- Urb. Sol de La Molina III etapa
- Asoc. Los Arbolitos
- Asoc. Viv. Los Huertos (Pilones)
- Urb. La Riviera
Hora: 1 p. m. - 11:55 p. m.
- Urb. El Sol de La Molina I, II y III etapa
- Urb. San Remo
- Urb. Molina Real
- Urb. Las Laderas
- Urb. El Descanso de La Molina
- Asoc. Nueva Molina
- Asoc. Huertos de La Molina
Consejos para ahorrar agua
- Guarda suficiente agua en recipientes limpios para cubrir consumo, higiene y cocina durante el periodo de suspensión.
- Utiliza baldes, botellas y bidones con tapa para evitar la contaminación del recurso almacenado.
- Prioriza el uso del agua reservada para beber, preparar alimentos y el aseo personal, y limita su uso en actividades no esenciales.
- Mantén cerradas las llaves de paso durante el corte para prevenir fugas o el ingreso de aire a las tuberías.
- Llena tanques de inodoros y reserva agua destinada a la limpieza de baños y utensilios domésticos.
- Desinfecta los recipientes antes de usarlos y manténlos tapados para asegurar la salubridad del agua.
- Consulta los horarios del corte a través de los canales oficiales de Sedapal para organizar las tareas del hogar.
- Prevé toallas húmedas o gel antibacterial como alternativa temporal para la higiene de manos.