Corte de agua para este 30 de abril por más de 10 horas: conoce cuáles son los distritos afectados

Los usuarios deben tomar las medidas necesarias durante la suspensión temporal del servicio como almacenar agua suficiente y planificar su consumo - Créditos: Freepik.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Sedapal) anunció una suspensión parcial del suministro de agua programada para el jueves 30 de abril en distintos sectores de Lima Metropolitana.

La medida responde a trabajos de limpieza de reservorios y empalmes en la red de distribución, tareas planificadas para optimizar la infraestructura y garantizar la continuidad del servicio en los próximos meses.

PUBLICIDAD

Sedapal precisó que los horarios de corte variarán según el área afectada, por lo que instó a los usuarios a consultar los canales oficiales para conocer el detalle de las zonas involucradas y recomendó almacenar agua suficiente, así como adoptar acciones preventivas durante el periodo de restricción.

Sedapal ha programado un corte para este 30 de abril - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Carabayllo

PUBLICIDAD

Asociación Casa Huerta Villa Nazareth

Agrupación Familiar Primavera

A. H. Villa Nazareth

A. H. Proyecto Integral Las Lomas Cruz del Norte

A. H. Asociación Vivienda Autogestionario San Benito 8va. etapa - Sector 372

Asociación Casa Huerta Villa Nazareth

Cuadrante: Asocación Agrícola Pecuaria Villa Nazareth - Sector 372

San Juan de Lurigancho

Urb. Semi Rústica Canto Grande

Hora: 12 m. - 11:55 p. m.

PUBLICIDAD

Agrupación Arenal Alto

Cooperativa La Sagrada Familia

A. H. Arenal de Canto Grande

Juan Pablo II etapa 1

A. H. Daniel Alcides Carrión

A. H. Arenal Alto Canto Grande

A. H. Señor de los Milagros II

APV. El Porvenir

APV. Israel

A. H. Liberación

A.F. Perú Posible

A.F. Las Casuarinas de Jicamarca

A.F. Nuevo Mundo

A. H. Corazón de Jesús

Urb. Canto Rey

Hora: 12 m. - 11:55 p. m.

Sedapal precisó que los horarios de corte variarán según el área afectada - Créditos: Freepik.

La Molina

PUBLICIDAD

Urb. El Sol de La Molina I, II, III y IV etapa

Urb. San Remo

Urb. Molina Real

Urb. Las Laderas

Coop. Viv. Musa 1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta etapa

Asoc. Piedra Viva

Urb. Sol de La Molina III etapa

Asoc. Los Arbolitos

Asoc. Viv. Los Huertos (Pilones)

Urb. La Riviera

Hora: 1 p. m. - 11:55 p. m.

Urb. El Sol de La Molina I, II y III etapa

Urb. San Remo

Urb. Molina Real

Urb. Las Laderas

Urb. El Descanso de La Molina

Asoc. Nueva Molina

Asoc. Huertos de La Molina

Consejos para ahorrar agua

Guarda suficiente agua en recipientes limpios para cubrir consumo, higiene y cocina durante el periodo de suspensión.

Utiliza baldes, botellas y bidones con tapa para evitar la contaminación del recurso almacenado.

Prioriza el uso del agua reservada para beber, preparar alimentos y el aseo personal, y limita su uso en actividades no esenciales.

Mantén cerradas las llaves de paso durante el corte para prevenir fugas o el ingreso de aire a las tuberías.

Llena tanques de inodoros y reserva agua destinada a la limpieza de baños y utensilios domésticos.

Desinfecta los recipientes antes de usarlos y manténlos tapados para asegurar la salubridad del agua.

Consulta los horarios del corte a través de los canales oficiales de Sedapal para organizar las tareas del hogar.

Prevé toallas húmedas o gel antibacterial como alternativa temporal para la higiene de manos.