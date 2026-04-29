Perú

Corte de agua para este 30 de abril por más de 10 horas: conoce cuáles son los distritos afectados

Sedapal recomendó a los ciudadanos tomar precauciones y consultar los canales institucionales para acceder a datos actualizados sobre los sectores involucrados

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Los usuarios deben tomar las medidas necesarias durante la suspensión temporal del servicio como almacenar agua suficiente y planificar su consumo - Créditos: Freepik.
Los usuarios deben tomar las medidas necesarias durante la suspensión temporal del servicio como almacenar agua suficiente y planificar su consumo - Créditos: Freepik.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Sedapal) anunció una suspensión parcial del suministro de agua programada para el jueves 30 de abril en distintos sectores de Lima Metropolitana.

La medida responde a trabajos de limpieza de reservorios y empalmes en la red de distribución, tareas planificadas para optimizar la infraestructura y garantizar la continuidad del servicio en los próximos meses.

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Sedapal precisó que los horarios de corte variarán según el área afectada, por lo que instó a los usuarios a consultar los canales oficiales para conocer el detalle de las zonas involucradas y recomendó almacenar agua suficiente, así como adoptar acciones preventivas durante el periodo de restricción.

Sedapal ha programado un corte para este 30 de abril - Créditos: Freepik.
Sedapal ha programado un corte para este 30 de abril - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Carabayllo

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  • Asociación Casa Huerta Villa Nazareth
  • Agrupación Familiar Primavera
  • A. H. Villa Nazareth
  • A. H. Proyecto Integral Las Lomas Cruz del Norte
  • A. H. Asociación Vivienda Autogestionario San Benito 8va. etapa - Sector 372
  • Asociación Casa Huerta Villa Nazareth
  • Cuadrante: Asocación Agrícola Pecuaria Villa Nazareth - Sector 372

San Juan de Lurigancho

  • Urb. Semi Rústica Canto Grande

Hora: 12 m. - 11:55 p. m.

  • Agrupación Arenal Alto
  • Cooperativa La Sagrada Familia
  • A. H. Arenal de Canto Grande
  • Juan Pablo II etapa 1
  • A. H. Daniel Alcides Carrión
  • A. H. Arenal Alto Canto Grande
  • A. H. Señor de los Milagros II
  • APV. El Porvenir
  • APV. Israel
  • A. H. Liberación
  • A.F. Perú Posible
  • A.F. Las Casuarinas de Jicamarca
  • A.F. Nuevo Mundo
  • A. H. Corazón de Jesús
  • Urb. Canto Rey

Hora: 12 m. - 11:55 p. m.

Sedapal precisó que los horarios de corte variarán según el área afectada - Créditos: Freepik.
Sedapal precisó que los horarios de corte variarán según el área afectada - Créditos: Freepik.

La Molina

  • Urb. El Sol de La Molina I, II, III y IV etapa
  • Urb. San Remo
  • Urb. Molina Real
  • Urb. Las Laderas
  • Coop. Viv. Musa 1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta etapa
  • Asoc. Piedra Viva
  • Urb. Sol de La Molina III etapa
  • Asoc. Los Arbolitos
  • Asoc. Viv. Los Huertos (Pilones)
  • Urb. La Riviera

Hora: 1 p. m. - 11:55 p. m.

  • Urb. El Sol de La Molina I, II y III etapa
  • Urb. San Remo
  • Urb. Molina Real
  • Urb. Las Laderas
  • Urb. El Descanso de La Molina
  • Asoc. Nueva Molina
  • Asoc. Huertos de La Molina

Consejos para ahorrar agua

  • Guarda suficiente agua en recipientes limpios para cubrir consumo, higiene y cocina durante el periodo de suspensión.
  • Utiliza baldes, botellas y bidones con tapa para evitar la contaminación del recurso almacenado.
  • Prioriza el uso del agua reservada para beber, preparar alimentos y el aseo personal, y limita su uso en actividades no esenciales.
  • Mantén cerradas las llaves de paso durante el corte para prevenir fugas o el ingreso de aire a las tuberías.
  • Llena tanques de inodoros y reserva agua destinada a la limpieza de baños y utensilios domésticos.
  • Desinfecta los recipientes antes de usarlos y manténlos tapados para asegurar la salubridad del agua.
  • Consulta los horarios del corte a través de los canales oficiales de Sedapal para organizar las tareas del hogar.
  • Prevé toallas húmedas o gel antibacterial como alternativa temporal para la higiene de manos.

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