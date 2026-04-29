Perú

El médiatico cura Omar Sánchez, secretario de Cáritas, es denunciado ante el Vaticano por abuso sexual contra un joven

El denunciante acusó al religioso, afín a Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, de abusarlo en 2019, cuando colaboraba en su asociación. La investigación, revelada por Paola Ugaz en Epicentro TV, incluye pruebas documentales

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Omar Sánchez
El Vaticano recibió una denuncia contra el sacerdote Omar Sánchez, secretario general de Cáritas en Lurín, por abuso sexual, según reveló la periodista Paola Ugaz en Epicentro TV

El Vaticano tiene entre manos una denuncia por abuso sexual contra el sacerdote Omar Sánchez, secretario general de Cáritas en Lurín y conductor del programa digital ‘La sustancia’, según una investigación difundida este martes por la periodista Paola Ugaz, a través del portal Epicentro TV.

El caso, remitido al Dicasterio para la Doctrina de la Fe en mayo de 2023, señala a Sánchez como responsable de abusar sexualmente de un joven vulnerable en 2019. En ese momento, la víctima tenía 27 años, seis menos de los que cuenta en la actualidad, y colaboraba como voluntario en la Asociación de las Bienaventuranzas, dirigida por el sacerdote.

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La persona afectada, identificada con el nombre ficticio de Rafael, responsabiliza al cura por los hechos ocurridos entre el verano de 2019 y noviembre de 2020. Según el testimonio, Sánchez lo llevó a vivir en su domicilio y le asignó tareas como voluntario en la entidad de caridad, que brinda atención a unas 500 personas, entre menores, adolescentes y adultos con discapacidad en Lima y Lurín.

“El padre Omar Sánchez se convirtió en el ‘salvador’ de alguien adicto a las drogas. Incluso lo llamaba ‘papá’”, señala el documento. Un familiar del afectado que firmó la denuncia añadió que el sacerdote hizo creer que su principal preocupación era “apartar a Rafael de las drogas, cuando en realidad buscaba aprovechar su vulnerabilidad para cometer el abuso”.

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Omar Sánchez
El caso imputa a Sánchez por abusar de un joven voluntario en 2019 y 2020 dentro de la Asociación de las Bienaventuranzas, aprovechando su vulnerabilidad y adicción

El escrito, de acuerdo con el reportaje, también aborda la implicación de la familia en asuntos económicos de la asociación, llegando a facilitar cajas fuertes para guardar grandes sumas de dinero en efectivo a pedido de Sánchez. “No puedo imaginar hasta hoy que lo tenía (...) abusando de su vulnerabilidad derivada de su adicción y abusando de su posición dominante como empleador”, expone el familiar.

El denunciante afirmó que “todas las actividades que haya realizado” en torno a la asociación “se han hecho sin mi conocimiento y sin mi consentimiento” y agrega que “cualquier documento en el cual aparezca mi firma posterior (...) está falsificado”.

En términos jurídicos, Sánchez enfrenta acusaciones de violar el Sexto Mandamiento y de incumplir los cánones 1392 y 1399 del Derecho Canónico.

Según el reportaje, el joven dejó la casa de la Asociación de las Bienaventuranzas a fines de noviembre de 2020 y salió del país. El familiar que firma la denuncia explica que el objetivo principal de acudir a la autoridad vaticana es “evitar que este sacerdote, haciendo ver que realiza sus acciones como buenas obras de la Iglesia, pueda engañar a otras personas, y les pueda utilizar para ser instrumentos de sus acciones delictivas”.

Ugaz, quien destapó los abusos del Sodalicio de Vida Cristiana en su libro ‘Mitad monjes, mitad soldados’, confirmó que la denuncia actualmente se tramita en una dependencia distinta al Dicasterio de la Fe. En septiembre de 2023, el familiar solicitó retirar el caso por motivos de seguridad, ya que aún permanecen allegados de la víctima en Perú, pero el proceso ya se había iniciado en el tribunal vaticano y sigue en curso.

Los periodistas peruanos Pedro Salinas y Paola Ugaz, que denunciaron los abusos del Sodalicio de Vida Cristiana en Perú, posan para una foto frente a la Plaza de San Pedro en el Vaticano
Los periodistas peruanos Pedro Salinas y Paola Ugaz, que denunciaron los abusos del Sodalicio de Vida Cristiana en Perú, posan para una foto frente a la Plaza de San Pedro en el Vaticano

Epicentro TV aseguró contar con copia de la denuncia, imágenes del sacerdote con la víctima en situaciones comprometedoras y conversaciones de WhatsApp relevantes para la investigación. Ugaz intentó entrevistar a Sánchez, quien rechazó declarar y manifestó que responderá únicamente “por el camino formal y no a través de entrevistas”.

Sin respuesta

“Mis abogados me recomendaron no hablar sin saber quién es la víctima y responderé por el camino formal y no a través de entrevistas”, se limitó a decir, según el informe.

El religioso de 59 años conduce un programa digital junto a Ricardo Gareca, exseleccionador de Perú, y Maju Mantilla, Miss Mundo 2004. Además, pertenece a la Diócesis de Lurín, encabezada por el obispo Carlos García Camader, presidente de la Conferencia Episcopal.

El medio solicitó sin éxito un pronunciamiento de este último y pidió a la Sala Stampa, oficina de prensa del Vaticano, información sobre el estado actual de la denuncia.

En 2021, Sánchez se hizo conocido por sugerir votar por Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, y por hacer campaña a favor de Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, de quien ha dicho que “es el único capaz de enfrentar la corrupción”.

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