Techo Propio 2026 abre convocatoria nacional con 14.880 bonos: cómo acceder al subsidio de vivienda y cuáles son los requisitos

El viceministro de Vivienda y Urbanismo del MVCS, Oswaldo Rojas Alvarado, proporciona detalles sobre el programa Techo Propio 2026, enfocado en el acceso a bonos de vivienda del Estado. La convocatoria nacional prioriza la inclusión de personas con discapacidad severa y busca reducir la brecha de acceso y calidad de la vivienda. Se mencionan 14.880 bonos, con inscripciones abiertas hasta el 24 de abril y la lista de beneficiarios definitiva a partir del 14 de mayo. El bono base es de S/ 33.000. Fuente: Agencia de Noticias Andina

El programa Techo Propio 2026, impulsado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, abrió oficialmente su convocatoria nacional el 14 de abril para familias que buscan acceder al bono de construcción en sitio propio, un subsidio que este año prioriza la inclusión de personas con discapacidad severa y busca reducir la brecha de acceso y calidad de la vivienda en el país, según precisó el viceministro Oswaldo Rojas Alvarado. Durante este primer proceso de 2026, se entregarán 14.880 bonos, con inscripciones abiertas hasta el 24 de abril, mientras que los postulantes podrán conocer la lista definitiva de beneficiarios a partir del 14 de mayo.

En comparación con el año anterior, cuando se otorgaron aproximadamente 19.000 bonos, la actual convocatoria representa una reducción atribuida a los recortes presupuestales que afectan a diferentes organismos estatales, incluido el ministerio, según explicó Rojas Alvarado a la Agencia Andina. El funcionario destacó que se proyecta una segunda convocatoria para mediados de año, junto a gestiones para un crédito suplementario que permita incrementar los recursos y, eventualmente, el número de beneficiarios.

El programa Techo Propio se enfoca en atender tanto el acceso como la calidad de la vivienda, mediante dos modalidades principales: construcción en sitio propio y adquisición de vivienda nueva. La convocatoria actual se destina exclusivamente a la primera modalidad, facilitando que familias propietarias de un terreno puedan edificar una vivienda básica con ayuda estatal no reembolsable.

El BFH tiene un monto base de S/ 33 mil, aunque en algunas regiones se eleva para compensar factores como la distancia o las condiciones geográficas. Foto: Techo Propio

Estas son las regiones que acceden al bono diferenciado de hasta S/ 38.610

Las familias que accedan al bono regular para construcción en sitio propio recibirán S/ 33.000; sin embargo, en regiones con dificultades logísticas para el transporte de materiales y mano de obra, el subsidio puede aumentar hasta S/ 38.610. Provincias beneficiadas por este monto diferenciado incluyen Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Pasco, Puno, Cusco, Apurímac y Madre de Dios, con exclusión expresa de la zona del VRAE, que cuenta con un bono especial propio.

Según precisó el viceministro Oswaldo Rojas Alvarado, un componente distintivo de la presente convocatoria es el bono especial de S/ 41.250 para personas con discapacidad severa —condición que implique necesidad permanente de silla de ruedas—, un monto superior al bono regular, como detalló el viceministro Rojas Alvarado.

Durante los días 14 y 15 de abril, las inscripciones se reservaron de manera exclusiva para familias con miembros en condición de discapacidad severa, reafirmando el criterio de inclusión social. El proceso permitirá en esta edición una mayor incorporación de postulantes de este grupo respecto a años anteriores.

El bono estatal no se entrega en efectivo a las familias, sino que se canaliza directamente a través de entidades técnicas habilitadas, responsables de la edificación de la vivienda, garantizando estándares de calidad y supervisión.

Techo Propio entrega tres tipos de bonos a familiar, para construir, comprar y mejorar vivienda, pero uno de estos es considerablemente mayor que los demás. - Crédito Mivivienda

Requisitos para acceder al bono de construcción en sitio propio

Uno de los requisitos fundamentales es integrar un grupo familiar en el que exista una relación de dependencia comprobable, sin requerir necesariamente vínculos matrimoniales formales. El jefe de familia debe acreditar propiedad formal del terreno o de los “aires” legalmente inscritos en registros públicos, asegurando además que el bien esté libre de cargas o gravámenes.

La suma de los ingresos familiares mensuales no debe superar los S/ 2.706, y ninguno de los miembros puede haber sido beneficiario de programas estatales de vivienda con anterioridad. Además, el grupo familiar debe acreditar un ahorro mínimo de S/ 2.475, el cual puede ser depositado en una cuenta bancaria, respaldado por declaración notarial u otros medios confiables.

La vivienda a construir con el bono tendrá un área promedio de 35 metros cuadrados, distribuida en dos dormitorios y un ambiente múltiple (cocina, sala-comedor y lavadero). El diseño constructivo está previsto para admitir la futura edificación de un segundo piso, según lo estipulado por la normativa vigente del ministerio.

El programa Techo Propio benefició a hogares con bajos ingresos, mientras que el Bono del Buen Pagador facilitó la compra de la primera vivienda con financiamiento asequible - Techo propio

Más de 1.400 entidades habilitadas gestionan acceso al bono de vivienda

La inscripción al programa se realiza exclusivamente a través de una entidad técnica autorizada, lista que fue publicada el 9 de abril por el Fondo Mi Vivienda y actualmente cuenta con aproximadamente 1.400 entidades habilitadas en todo el país. Este sistema garantiza que la familia no maneje directamente el subsidio económico, ya que la entidad asumirá la ejecución de la obra y la tramitación ante el fondo y el ministerio.

El proceso es completamente gratuito, sin intermediarios ni pagos por trámite. Los interesados pueden consultar la lista de entidades habilitadas en la web del fondo y, en caso de dudas, acudir presencialmente en Lima a la vitrina inmobiliaria ubicada en Jirón Camaná 199, o bien en los centros de atención ciudadana existentes en cada región. También se dispone de la línea gratuita 0800-12200 para consultas y orientación.

Una vez obtenido el subsidio y seleccionada la entidad técnica, la norma establece un plazo promedio de 120 días para la culminación de la vivienda. Este mecanismo asegura que la construcción se adhiera a estándares formales y técnicos estipulados por el ministerio.

Las familias que accedan al bono regular para construcción en algunos casos, el subsidio puede aumentar hasta S/ 38.610 | Foto composición: Infobae Perú

Lista final de beneficiarios se publicará entre el 14 y 22 de mayo

Desde la modificación reglamentaria de octubre de 2024, el programa Techo Propio exige que las viviendas subsidiadas para personas con discapacidad severa cuenten con especificaciones arquitectónicas adaptadas, tales como mayor ancho de puertas, habitaciones y baños con accesibilidad universal. En la primera convocatoria adaptada a estos criterios, realizada en 2025, veintitrés familias resultaron beneficiarias, según informó Oswaldo Rojas Alvarado.

En la actual edición se registraron 216 postulaciones de familias con discapacidad severa provenientes de casi todas las regiones, excepto Tacna y Madre de Dios. Rojas Alvarado manifestó la expectativa de que la cifra de beneficiarios en este grupo supere los casos previos, dentro de un universo de 14.880 bonos destinados únicamente a la modalidad de construcción en sitio propio.

El proceso de selección de beneficiarios concluirá entre el 14 y el 22 de mayo, fecha en que se publicará la lista definitiva a través del Fondo Mi Vivienda. Solo recibirán el subsidio aquellos postulantes que cumplan la totalidad de requisitos y que no registren antecedentes en otros programas de vivienda estatal, situación que será verificada de oficio por el propio fondo, eliminando cualquier posibilidad de duplicidad o fraude.

El viceministro Oswaldo Rojas Alvarado reiteró el compromiso del ministerio y del gobierno de mantener abiertas las puertas para la población vulnerable y continuar gestionando recursos adicionales, con miras a ampliar próximamente la cobertura del programa a nivel nacional.