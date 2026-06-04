Universitario se contactó con Atlético Grau para fichar a Raúl Ruidíaz, pero existe un obstáculo: “Es falso que no tenía cláusula”

Los 'cremas' preguntaron por las condiciones para que la 'Pulga' salga de Piura y regrese a Ate. Créditos: Modo Fútbol / Linkeados.

Raúl Ruidíaz está cada vez más cerca de Universitario de Deportes. En los últimos días, las negociaciones avanzaron y ya se produjo un contacto formal entre la directiva de la ‘U’ y Atlético Grau -club dueño de su pase- con el objetivo de concretar el regreso del delantero a Ate.

Así lo informó el periodista Gustavo Peralta en la última edición de su programa de YouTube, Modo Fútbol. “Cada avance con Ruidíaz se da de manera gradual, más aún porque en ocasiones anteriores, las posibilidades de que llegara a la ‘U’ no se concretaron y el proceso resultó complicado”, explicó.

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Peralta detalló cómo se produjo el contacto entre Universitario y Grau en las últimas horas. “La administración de la ‘U’ formalmente ya se comunicó con la directiva de Grau para conocer y hacerle saber la intención de contratar a Ruidíaz y conocer el momento de la cláusula formalmente. Fue una conversación de un integrante de la ‘U’ con Arturo Ríos, presidente de Atlético Grau”, señaló.

Durante esa comunicación se aclaró un aspecto que había generado especulaciones sobre el posible regreso de la ‘Pulga’ al club. “Se ha estado diciendo en otros lados, es falso que si la ‘U’ llamaba a Ruidíaz era libre para irse, o que no existía cláusula, o que si tenía una cláusula especial por un llamado de la ‘U’. La cláusula es general. Esa conversación fue cordial, intensa y corta; quedaron en conversar”, indicó.

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Frente a ese escenario, Universitario evalúa alternativas para concretar el fichaje de Raúl Ruidíaz. “El tema a evaluar es el monto. Para la ‘U’ es un monto complejo, por ahí puede proponer algunos escenarios para reducir o acordar pagos. Ahora lo que viene es esa parte, esa negociación”, concluyó Peralta.

Universitario se contactó con Atlético Grau para fichar a Raúl Ruidíaz, pero existe un obstáculo.

Universitario cerca de alcanzar un acuerdo con Ruidíaz

Por su parte, Raúl Ruidíaz está muy cerca de concretar un acuerdo con Universitario. Aunque aún queda pendiente el pago de la cláusula a Atlético Grau, el club de Ate también debe definir los aspectos económicos y la duración del contrato, aspectos que avanzan de manera positiva.

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“Ruidíaz está muy cerca de llegar a la ‘U’, solo falta definir un acuerdo económico total, que es el último detalle pendiente. En el tema económico, la ‘U’ ya avanzó bastante y todo indica que hoy no debería haber inconvenientes para alcanzar un punto de acuerdo entre ambas partes”, señaló Gustavo Peralta.

El delantero le marcó un gol con Atlético Grau. Créditos: L1 Max / X.