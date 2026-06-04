Roberto Sánchez y Keiko Fujimori incumplen su compromiso y dejan plantado a TV Perú

Candidata presidencial de Fuerza Popular incumple compromiso y no se presenta a entrevista con el canal del Estado. Video: TV Perú

Los candidatos presidenciales Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) no asistieron a las entrevistas pactadas con el canal estatal TV Perú a pesar de que se habían comprometido a acudir.

Sánchez estaba programado para ser entrevistado en la edición de este martes 2 de junio del programa electoral “Tu decisión 2026″. Sin embargo, no se presentó. “Hoy (martes) teníamos pactada esta entrevista con el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. Hemos presenciado que estaba en este mitin de cierre en la ciudad imperial, pero lamentablemente no han contestado ya las llamadas”, dijo la conductora Katya Cruz.

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Por su parte, el conductor Ricardo Alva reveló que, hasta la noche del lunes 1 de junio, los asesores de prensa de Juntos por el Perú habían confirmado la asistencia del candidato presidencial.

Candidato de Juntos por el Perú no acudió a entrevista a pesar de que se había comprometido. Video: TV Perú

Para ayer miércoles 3 de junio estaba prevista la entrevista a la candidata Keiko Fujimori, pero tampoco se presentó. “Hemos promocionado durante todo el día la entrevista con Keiko Fujimori, tal como ocurrió también ayer con Roberto Sánchez, pero ni ayer ni hoy hemos concretado el contacto con los dos candidatos presidenciales, pese a que ya existió un compromiso desde el 20 de mayo con sus representantes”, indicó Alva.

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Efectivamente, el 20 de mayo, representantes de Juntos por el Perú y Fuerza Popular acudieron a las oficinas del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) para acordar las fechas de las entrevistas al equipo técnico, los candidatos a la vicepresidencia y los candidatos presidenciales.

En el programa se volvió a mostrar el acta con las firmas de Karina Erskine y Jorge Spelucín, voceros de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, respectivamente.

Acuerdo suscrito por representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

Cabe precisar que el partido de Roberto Sánchez sí venía cumpliendo inicialmente su compromiso y envió a sus representantes al programa estatal. El fujimorismo no envió a ningún representante de su equipo técnico.

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Cierres de campaña

Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, cerrará su campaña este jueves 4 de junio en el Arena Monumental de Ate. A lo largo de la campaña, la candidata de cara a la segunda vuelta recorrió regiones como Huancayo, Arequipa, San Martín, Lambayeque y Piura, donde recibió tanto respaldo como protestas organizadas en su contra. Su mensaje central giró en torno a la seguridad ciudadana y el control del “caos”.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en el debate presidencial del domingo 31 de mayo.

Por su parte, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, tiene previsto el cierre de su campaña en la avenida La Peruanidad, en Campo de Marte, Jesús María, a partir de las 4:00 p.m. El candidato había solicitado el Paseo de los Héroes Navales, en el Centro Histórico, pero la Municipalidad Metropolitana de Lima rechazó el pedido al tratarse de una zona intangible y con estado de emergencia vigente. Sánchez calificó la decisión como “una medida desproporcionada” y exigió “igualdad de condiciones democráticas”.

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Ambos mítines debían concluir antes de las 11:59 p.m., plazo máximo establecido por el JNE. Desde las 00:00 del viernes 5 rige la veda electoral, con penas de entre tres meses y dos años de prisión para quienes la incumplan.