Elecciones 2026, segunda vuelta: todo lo que debes saber sobre la votación de este domingo 7 de junio

Representación artística en acuarela de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en un debate, con el mapa del Perú dividido por la contienda electoral de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este domingo 7 de junio de 2026, el Perú elige presidente en la Segunda vuelta presidencial 2026. Se enfrentan Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. El padrón electoral suma 27.325.432 ciudadanos habilitados para sufragar, según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Esta es la guía completa para que la jornada transcurra sin contratiempos.

Horario de votación

Las mesas de sufragio funcionarán este domingo de 07:00 a 17:00 en todo el territorio nacional. Los locales de votación abrirán desde las 06:00 para que los miembros de mesa instalen las mesas y organicen el ingreso de los electores. La recomendación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es no llegar en los últimos minutos: las filas suelen concentrarse al inicio y al cierre de la jornada.

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El voto es obligatorio para los ciudadanos de entre 18 y 70 años. Para los mayores de 70 años es facultativo.

Una ciudadana peruana deposita su voto en el ánfora de la ONPE, mientras otros votantes esperan y miembros de mesa registran la participación en la segunda vuelta presidencial de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde votar en esta segunda vuelta

Para saber el local, la dirección exacta y el número de mesa asignados, la ONPE habilitó la consulta oficial en consultaelectoral.onpe.gob.pe, donde se puede verificar la asignación ingresando los datos del DNI. La recomendación es hacer la consulta antes de salir, guardar la dirección y verificar si hubo cambios de local respecto a la primera vuelta.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) prorrogó de manera excepcional la vigencia del DNI vencido o por vencer hasta el 7 de junio de 2026 para facilitar la identificación en mesa. No se admiten tickets ni comprobantes de trámite como documentos válidos para votar.

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Local de votación

Cada elector tiene asignado un local y un número de mesa específicos. Dentro del local, el número de mesa indica el aula o espacio donde debe sufragar. Los carteles con la relación de electores se exhiben en los accesos a cada aula. Si tienes dudas sobre tu ubicación dentro del local, el personal de la ONPE en cada punto puede orientarte.

Ciudadanos peruanos esperan en fila para emitir su voto en una mesa de votación durante la segunda vuelta de las elecciones generales de 2024, supervisados por efectivos de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miembro de mesa

Los miembros de mesa deben presentarse en su local de votación a las 06:00 para instalar la mesa antes del inicio de la votación. Su función es conducir el proceso de sufragio, verificar la identidad de los electores, custodiar la urna y realizar el escrutinio manual una vez cerradas las mesas a las 17:00.

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Los miembros de mesa que no cumplan con su función sin justificación válida enfrentan una multa de S/ 275, según informó el JNE.

Miembros de mesa en Perú recopilan información de boletas electorales para determinar al próximo presidente y congresistas bicamerales tras el cierre de las mesas de votación. (Andina)

Multas por no votar

La omisión al sufragio genera multa. El JNE estableció los siguientes montos según la clasificación socioeconómica del distrito de residencia del elector:

Distritos no pobres: S/ 110

Distritos en pobreza no extrema: S/ 55

Distritos en pobreza extrema: S/ 27,50

El pago puede realizarse en el portal pagalo.pe, en agencias del Banco de la Nación o en oficinas del JNE. Quienes no pudieron votar por razones justificadas pueden solicitar dispensa ante el JNE presentando los documentos que acrediten el impedimento.

Ley seca aplica hasta el 8 de junio

Desde el sábado 6 de junio a las 08:00 rige la prohibición del expendio de bebidas alcohólicas, que se extiende hasta el lunes 8 de junio a las 08:00. La medida aplica a establecimientos comerciales en todo el territorio nacional durante la jornada electoral.

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La sección de licores de un supermercado en Colombia está sellada y cubierta con plástico debido a la "Ley Seca" impuesta por las elecciones presidenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántos votan en Perú?

El padrón electoral definitivo aprobado por el JNE suma 27.325.432 ciudadanos habilitados para sufragar. De ese total, 26.114.619 residen en el territorio nacional, distribuidos en las 25 regiones del país. El padrón es el mismo que se usó en la primera vuelta del 12 de abril: los ciudadanos que cumplieron 18 años después del 13 de abril no forman parte de este proceso electoral.

Una ilustración editorial en acuarela representa el proceso electoral en Perú, con el mapa del país, una urna de la ONPE y la figura presidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántos votan en el extranjero?

1.210.813 peruanos residentes en el exterior están habilitados para votar. La Cancillería proyecta que alrededor de 600.000 ciudadanos ejercerán su derecho al voto fuera del país, cifra que representaría un aumento respecto a la primera vuelta, cuando sufragaron poco más de 411.000 connacionales. El material electoral fue enviado a 63 países. El caso más significativo de la segunda vuelta es Santiago de Chile, donde los centros habilitados pasaron de uno a cinco para atender a cerca de 108.000 electores.

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La región con más votantes en esta segunda vuelta

Lima es la circunscripción electoral con mayor peso aritmético del país. Según el análisis del padrón elaborado por el Observatorio para la Gobernabilidad de INFOgob, Lima Metropolitana concentra 7.822.555 electores, equivalente a cerca del 29% del total nacional. Si se suma el Callao, ambas jurisdicciones alcanzan aproximadamente 9,5 millones de electores, lo que representa cerca del 30% del padrón nacional y las convierte en el territorio con mayor incidencia en el resultado del balotaje.

Perfiles de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Keiko Fujimori, de 50 años, es administradora de empresas con un máster en Administración de Empresas por Columbia University. Lidera Fuerza Popular desde 2009 y llega a esta segunda vuelta en su cuarta postulación a la presidencia. En la primera vuelta obtuvo el 17,18% de los votos válidos. Su plan de gobierno, “Perú con Orden”, tiene como ejes la seguridad ciudadana —con propuestas como mega penales, videovigilancia y patrullaje con drones—, la estabilidad económica con meta de déficit fiscal de 1% del PBI y la reducción de la pobreza al 15% en cinco años. El caso Cócteles, vinculado a presuntos aportes ilícitos del caso Odebrecht, fue archivado definitivamente por el Poder Judicial en enero de este año tras un fallo del Tribunal Constitucional.

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Keiko Fujimori, candidata a la presidencia, interviene durante el debate de segunda vuelta organizado por el JNE, presentando sus propuestas ante la audiencia nacional. (JNE)

Roberto Sánchez, de 57 años, es psicólogo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con maestría en Políticas Sociales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue congresista entre 2021 y 2025 y ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Pedro Castillo. Obtuvo el 12,03% en la primera vuelta. Su propuesta incluye una Asamblea Constituyente para reemplazar la Constitución de 1993, elevar el presupuesto educativo del 6% al 10% del PBI en cinco años, aumentar la Remuneración Mínima Vital a S/ 1.500 y crear un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Afronta un proceso judicial por presunto falseamiento de aportes y el presunto desvío de 280.000 soles de recursos partidarios.

La última encuesta de Ipsos, realizada los días 29 y 30 de mayo, ubicó a Fujimori con 51,4% de los votos válidos y a Sánchez con 48,6%, una diferencia de 2,1 puntos que no supera el margen de error del estudio.

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FILE PHOTO: Presidential candidate Roberto Sanchez of the Together for Peru party holds a campaign rally after the National Jury of Elections announced that he will advance to a runoff election on June 7, in which he will compete for the presidency of Peru against candidate Keiko Fujimori of the Popular Force party, in a neighborhood of Lima, Peru, May 17, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque/File Photo

¿Qué pasa si la diferencia entre candidatos es mínima?

La Ley Orgánica de Elecciones no contempla el concepto de “empate técnico” para la elección presidencial: gana quien obtenga un voto válido más que su rival. Pero cuando el margen es estrecho, el proceso se extiende porque cada acta observada puede alterar el resultado. Las actas con inconsistencias numéricas, ausencia de firmas o datos ilegibles se derivan a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su revisión. Solo tras resolver todas las observaciones, el pleno del JNE proclama al ganador. En la primera vuelta del 12 de abril, más de 67.000 actas requirieron revisión y la proclamación se produjo el 17 de mayo, más de un mes después de la votación.

¿Por qué los resultados oficiales pueden demorar varios días?

El conteo de la ONPE no es la última palabra. El organismo procesa y publica el avance del cómputo en tiempo real, pero las actas observadas no se incorporan hasta que los JEE las resuelven. Una vez que los 60 JEE emiten sus actas descentralizadas de proclamación, el pleno del JNE convoca sesión plenaria y proclama al presidente electo. Ese acto es el único con validez jurídica definitiva. La proclamación del ganador de la segunda vuelta está prevista con tiempo suficiente para que el presidente electo asuma el cargo el 28 de julio de 2026, según el artículo 19 de la Ley Orgánica de Elecciones.

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Ilustración de acuarela que representa el mapa de Perú, una urna de la ONPE, una silueta presidencial y dos figuras sonrientes, simbolizando el contexto de las elecciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultados ONPE

Los primeros resultados oficiales se esperan después de las 23:00 del domingo 7 de junio, según los antecedentes de la primera vuelta y de las elecciones de 2021. La ONPE activa su portal de resultados en resultadoelectoral.onpe.gob.pe a partir de las 18:00 y actualiza el conteo conforme procesa actas. Las primeras cifras corresponden históricamente a Lima y Callao, por su cercanía a los centros de procesamiento. Las actas del interior del país se incorporan de manera progresiva durante la madrugada.

Una ilustración en acuarela representa a dos figuras políticas peruanas, un hombre y una mujer, superpuestas sobre un mapa estilizado de Perú con los colores de su bandera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuerda también que Infobae Perú tendrá cobertura minuto a minuto de toda la jornada electoral y replicará los resultados oficiales de la ONPE en tiempo real, conforme los publique el organismo electoral.