Cachay vendió su carpa del circo para cubrir cirugía en la mano de 25 mil soles: “He corrido con todos los gastos”

El comediante Cachay, conocido por su trayectoria circense, se recupera tras una cirugía en la mano, la cual pudo costear vendiendo su carpa de circo, según sus declaraciones.

El cómico peruano José Luis Cachay enfrenta una de las etapas más difíciles de su carrera tras verse obligado a vender la carpa de su circo, su principal herramienta de trabajo, para financiar una cirugía de emergencia en la muñeca derecha.

En entrevista con Trome, Cachay relató que la intervención, necesaria después de haber sufrido una fractura por una agresión durante un show en Olmos, región Lambayeque, costó 25 mil soles, monto que superaba ampliamente sus ahorros.

El incidente se produjo durante una presentación artística, cuando Julio Magno Falla lo empujó desde la tribuna. Como consecuencia, el artista terminó con una lesión grave que lo dejó incapacitado para continuar con sus actividades laborales.

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El cómico Cachay sufrió una agresión durante un show en Chiclayo, resultando con el brazo roto y siendo internado en el hospital.

“Me operaron el lunes. Me han puesto clavos, placas de titanio y todos los gastos han corrido por mi cuenta”, explicó Cachay a Trome.

La dificultad económica se agravó por la falta de apoyo del presunto agresor. Según Cachay, su atacante solo entregó cinco mil soles como adelanto por concepto de reparación civil y luego se declaró inocente ante la justicia.

“Eso quiere decir que no quiere pagar nada. Nos vamos a juicio, pero acá la justicia es lenta”, detalló el humorista. El resto de los gastos médicos fue cubierto gracias a la venta de la carpa del circo y el uso de los últimos ahorros personales.

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“Tenía algunos ahorros, pero también vendí mi carpa de circo; si no, no me curo”, enfatizó Cachay en la misma entrevista. La venta de su herramienta de trabajo lo dejó sin la posibilidad de generar ingresos durante el periodo de recuperación, lo que agrava su situación financiera.

El cómico José Luis Cachay enfrenta una operación de emergencia de S/ 25 mil tras sufrir fractura de muñeca en Olmos.

Cirugía de alta complejidad y pronóstico reservado

El parte médico de la clínica Sport Medical precisó la gravedad de la lesión sufrida por el comediante. El doctor Luis Cotillo, traumatólogo y especialista en medicina deportiva, señaló que la fractura radial distal ponía en riesgo la movilidad futura de la muñeca derecha.

“El radio estaba totalmente fracturado y desplazado. Para solucionarlo, aplicamos una técnica moderna percutánea, fijando el hueso al 100% de su sitio anatómico mediante clavos, sin necesidad de realizar los cortes convencionales”, explicó Cotillo en el comunicado difundido por la clínica.

El procedimiento se realizó de urgencia y, según el equipo médico, la recuperación de José Luis Cachay demandará entre tres y cuatro meses. Durante al menos ocho semanas deberá portar una férula posterior y someterse a sesiones de estimulación con Magneto, terapia utilizada para acelerar la consolidación ósea y evitar la pérdida de masa muscular.

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Cachay recibe atención médica para su mano, cuya costosa cirugía fue financiada por la venta de su carpa de circo.

La situación laboral del artista permanece comprometida. La imposibilidad de presentarse en espectáculos afecta directamente su economía familiar y personal. El proceso judicial continuará, mientras el humorista espera que la justicia determine la responsabilidad del agresor y que pueda acceder a una reparación integral.

La experiencia de Cachay expone la vulnerabilidad de los trabajadores del espectáculo ante situaciones de violencia y la falta de mecanismos efectivos para la protección y reparación de daños en el ámbito artístico peruano, según coinciden tanto Trome como el parte difundido por la clínica Sport Medical.