Techo Propio 2026: desde el 14 de abril podrás postular a bonos de vivienda

El 14 y 15 de abril, la inscripción será exclusiva para hogares con integrantes con discapacidad severa que usan silla de ruedas. Foto: Andina

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento informó que el próximo 14 de abril se dará inicio a la primera convocatoria nacional 2026 del programa Techo Propio, con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda digna para familias de bajos ingresos. Esta etapa permitirá a los interesados postular al Bono Familiar Habitacional (BFH) bajo la modalidad de Construcción de Vivienda en Sitio Propio.

Como parte de las medidas orientadas a la inclusión, durante los días 14 y 15 de abril la inscripción estará dirigida exclusivamente a hogares que tengan entre sus integrantes a personas con discapacidad severa que utilicen silla de ruedas. Para participar en esta fase, será indispensable presentar el carné del Conadis y el certificado de discapacidad emitido por un establecimiento de salud autorizado.

Requisitos y condiciones para acceder al bono

Las familias interesadas en postular deberán cumplir con una serie de condiciones establecidas por el programa. Entre ellas, se exige que el terreno o el aire independizado donde se construirá la vivienda esté debidamente inscrito en Registros Públicos, además de contar con un grupo familiar formalmente constituido.

Asimismo, los ingresos mensuales del hogar no deben superar los S/ 2.706, no se debe poseer otra propiedad a nivel nacional ni haber recibido previamente algún beneficio habitacional del Estado. A ello se suma la obligación de acreditar un ahorro mínimo de S/ 2.475, requisito indispensable para acceder al subsidio.

Las familias que deseen postular tendrán que cumplir con diversos requisitos definidos por el programa. Foto: emprender.pe

Montos del subsidio y canales de atención

El Bono Familiar Habitacional alcanza un valor de S/ 33 mil, monto que podría ajustarse al alza en determinadas regiones según criterios técnicos definidos por las autoridades. En el caso de familias que incluyan a una persona con discapacidad, el subsidio puede llegar a S/ 41.250, con el fin de incorporar adecuaciones que garanticen condiciones de accesibilidad en la vivienda.

El proceso de inscripción no tiene costo alguno y, tras la evaluación correspondiente, el Fondo MiVivienda publicará en su portal web la relación oficial de beneficiarios. Para resolver dudas o recibir orientación, los interesados pueden acudir a la Vitrina Inmobiliaria en Lima, a los Centros de Atención al Ciudadano a nivel nacional, comunicarse a la línea gratuita 0800-12-200 o revisar la página web del Fondo MiVivienda, donde también se encuentra disponible el listado de entidades técnicas autorizadas.

Entregaron bonos de S/ 500 a familias afectadas por lluvias

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) otorgó 46 Bonos de Arrendamiento de Vivienda para Emergencia (BAE) a familias afectadas en los departamentos de Amazonas, Áncash, Arequipa y Cajamarca, cuyas viviendas resultaron seriamente dañadas por las intensas lluvias.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 090-2026-Vivienda, publicada en marzo en el diario oficial El Peruano, que autorizó la octava convocatoria del año de este subsidio.

Dos mujeres reciben el bono BAE y cobrarán S/ 500 mensuales por dos años. Foto: Andina

La distribución de los bonos se realizó de la siguiente manera: en Amazonas se entregaron 4 en Cocabamba (Luya), 10 en Omia (Rodríguez de Mendoza) y 13 en Bagua Grande (Utcubamba); en Áncash, 11 en La Merced (Aija); en Arequipa, 2 en Characato, 2 en José Luis Bustamante y Rivero y 1 en Sabandía; mientras que en Cajamarca se asignaron 3 en La Coipa (San Ignacio).