Keiko Fujimori no descarta alegar “fraude” si pierde ante Roberto Sánchez: “Vamos a ver”

La candidata a la presidencia de Perú Keiko Fujimori habla el día de las elecciones generales, en Lima, Perú. 12 de abril 2026. REUTERS/Angela Ponce

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no descartó que vaya a desconocer los resultados de la segunda vuelta y alegar un supuesto “fraude” en el escenario de que pierda ante Roberto Sánchez.

Durante su visita a Chiclayo, un corresponsal del diario La República preguntó a Fujimori si respetaría los resultados si resulta perdedora. “Bueno, vamos a ver”, respondió. “¿Va a impulsar nuevamente la narrativa del fraude?“, repreguntó el periodista.

“Vamos a ver, que se pronuncie el pueblo peruano”, contestó la candidata presidencial de Fuerza Popular, sin dejar atrás la posibilidad de nuevamente invocar un supuesto fraude electoral para tratar de obstruir la proclamación de los resultados de la segunda vuelta, tal como lo hizo en los comicios de 2021 donde perdió ante Pedro Castillo.

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Este no es el primer indicio de que Fujimori una vez más promovería una narrativa fraudista. En un mitin en Arequipa la semana pasada, la candidata exigió a los personeros de su partido que utilicen sus celulares para grabar el proceso de conteo de votos durante la segunda vuelta electoral del 7 de junio. “Ya vimos también lo que pasó en el año 2021. Este 7 de junio lo que vamos a elegir es qué tipo de gobierno queremos, qué tipo de futuro queremos construir para nuestros hijos”, dijo.

La candidata presidencial de derecha de Perú, Keiko Fujimori, y el candidato de izquierda, Roberto Sánchez, se dan la mano antes de un debate televisado, antes de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, en Lima, Perú, 31 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

En el debate presidencial del pasado domingo 31 de mayo, la lideresa del partido naranja también mencionó que le “preocupa” lo ocurrido en la primera vuelta y mencionó que Fuerza Popular ha respaldado las denuncias presentadas por otros grupos políticos al respecto.

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Cierre de campaña

Keiko Fujimori realizará el cierre de su campaña presidencial en el Estadio Monumental, ubicado en el distrito de Ate, Lima. La candidata de Fuerza Popular eligió este recinto después de que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) negara la autorización para realizar actos proselitistas en el Centro Histórico de la ciudad. La comuna, bajo la gestión del alcalde Renzo Reggiardo, comunicó que no permitirá mítines ni concentraciones políticas en esa zona, declarada intangible para eventos públicos y políticos.

La decisión de la municipalidad afectó también a Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, quien tenía previsto realizar su cierre de campaña en el Paseo de los Héroes Navales. Tras la negativa, Sánchez decidió trasladar su evento a otra ubicación fuera del Centro Histórico.

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FOTO DE ARCHIVO: El candidato presidencial Roberto Sánchez, del partido Juntos por Perú, celebra un mitin de campaña después de que el Jurado Nacional de Elecciones anunciara que pasará a una segunda vuelta electoral el 7 de junio, en la que competirá por la presidencia de Perú contra la candidata Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, en un barrio de Lima, Perú, 17 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque/Archivo

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que desde las 00:00 horas del viernes 5 de junio queda prohibida toda reunión o manifestación pública de carácter político.

Ya desde el lunes 1 de junio está prohibida la publicación y difusión de encuestas o proyecciones de resultados en medios de comunicación. La sanción por infringir esta disposición puede ser una multa de entre 55 mil y 550 mil soles.

El sábado 6 de junio, a partir de las 00:00 horas, se suspende toda clase de propaganda política y comienza la llamada “ley seca”, que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas desde las 8:00 horas del sábado hasta las 8:00 horas del lunes 8 de junio. El incumplimiento de la ley seca puede ser sancionado con cárcel de hasta seis meses y una multa económica.

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