Cierre de campaña de Keiko Fujimori EN VIVO: minuto a minuto del último mitin de Fuerza Popular en Lima previo a las elecciones del 7 de junio

Este video muestra la cobertura periodística de eventos de campaña política. Un reportero informa desde San Isidro, mientras se presentan imágenes de grandes concentraciones de personas con banderas naranjas en un cierre de campaña en Lambayeque, con un escenario y luces. También se observa a Keiko Fujimori hablando en un mitin en Piura. Una presentadora de noticias aparece en un estudio.

El mitin de cierre de campaña de Keiko Fujimori, programado para realizarse en el Estadio Monumental en el distrito de Ate, proyecta convertirse en uno de los actos políticos más concurridos de la actual contienda electoral. Según la agenda definida por Fuerza Popular, la candidata utilizará este escenario emblemático de Lima para consolidar su mensaje de cara a la segunda vuelta. El evento, previsto para la noche del 4 de junio, concentrará a miles de simpatizantes y marcará el fin de una gira nacional caracterizada por la movilización y la confrontación política.

El desarrollo del mitin estará enmarcado por las restricciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que fija como plazo máximo las 11.59 p. m., antes del inicio de la veda electoral. La expectativa se centra en el impacto de este acto sobre los indecisos y en el tono final del discurso de Fujimori ante la inminente definición presidencial.