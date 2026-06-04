Perú

Cierre de campaña de Keiko Fujimori EN VIVO: minuto a minuto del último mitin de Fuerza Popular en Lima previo a las elecciones del 7 de junio

La aspirante presidencial de Fuerza Popular realiza su mitin final en la capital, rodeada de militantes y bajo estrictas medidas, en cumplimiento de las normas del Jurado Nacional de Elecciones

Guardar
Google icon
Este video muestra la cobertura periodística de eventos de campaña política. Un reportero informa desde San Isidro, mientras se presentan imágenes de grandes concentraciones de personas con banderas naranjas en un cierre de campaña en Lambayeque, con un escenario y luces. También se observa a Keiko Fujimori hablando en un mitin en Piura. Una presentadora de noticias aparece en un estudio.

El mitin de cierre de campaña de Keiko Fujimori, programado para realizarse en el Estadio Monumental en el distrito de Ate, proyecta convertirse en uno de los actos políticos más concurridos de la actual contienda electoral. Según la agenda definida por Fuerza Popular, la candidata utilizará este escenario emblemático de Lima para consolidar su mensaje de cara a la segunda vuelta. El evento, previsto para la noche del 4 de junio, concentrará a miles de simpatizantes y marcará el fin de una gira nacional caracterizada por la movilización y la confrontación política.

El desarrollo del mitin estará enmarcado por las restricciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que fija como plazo máximo las 11.59 p. m., antes del inicio de la veda electoral. La expectativa se centra en el impacto de este acto sobre los indecisos y en el tono final del discurso de Fujimori ante la inminente definición presidencial.

18/05/2026 May 18, 2026, Lima, PerA: Lima 18 de mayo 2026.Visita al mercado de PROFAM en el distrito de Santa Rosa de la candidata a la presidencia de la república por el partido Fuerza Popular; Keiko Fujimori la cual fue recibida por simpatizantes al partido naranja en cara a la segunda vuleta electoral...Fotos: Julio Reaño/GEC POLITICA Europa Press/Contacto/El Comercio
18/05/2026 May 18, 2026, Lima, PerA: Lima 18 de mayo 2026.Visita al mercado de PROFAM en el distrito de Santa Rosa de la candidata a la presidencia de la república por el partido Fuerza Popular; Keiko Fujimori la cual fue recibida por simpatizantes al partido naranja en cara a la segunda vuleta electoral...Fotos: Julio Reaño/GEC POLITICA Europa Press/Contacto/El Comercio
09:18 hsHoy

El mitin, difundido ampliamente a través de redes sociales y medios nacionales, se presenta como el espacio crucial en el que Keiko Fujimori busca transmitir su mensaje final antes de la jornada electoral del 7 de junio. Analistas coinciden en que la candidata de Fuerza Popular enfrenta el reto de captar la atención de los electores indecisos, un segmento que podría definir el resultado en las urnas.

La estrategia comunicacional apunta a reforzar propuestas y responder a las inquietudes de quienes aún no han decidido su voto, en un contexto de alta competencia y expectativa nacional.

Ilustración de Keiko Fujimori, mujer asiática de cabello oscuro, vestida de rojo, sonriendo y levantando la mano frente al Palacio de Gobierno de Perú con banderas.
La ilustración muestra a Keiko Fujimori sonriendo y saludando, con el imponente Palacio de Gobierno de Perú adornado con banderas nacionales al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
08:53 hsHoy

Un escenario marcado por la polarización y el despliegue de Fuerza Popular

Durante los días previos, Keiko Fujimori recorrió distintas ciudades como Huancayo, Arequipa y San Martín, Lambayeque y Piura en busca de sumar adhesiones en zonas donde el apoyo resultó variable. En cada destino, la candidata enfrentó tanto muestras de respaldo como protestas organizadas por sectores de la oposición, reflejando la polarización que define la actual contienda. En algunos de estos lugares se registraron fuertes manifestaciones contrarias a la postulación de la líder de Fuerza Popular, lo que no impidió la realización de los actos proselitistas.

El debate estuvo marcado por confrontaciones directas entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, con acusaciones mutuas y referencias personales.
El debate estuvo marcado por confrontaciones directas entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, con acusaciones mutuas y referencias personales.

El cierre de campaña en Lima se realizará en el marco de un operativo de seguridad reforzado y con la presencia de dirigentes nacionales del partido. “Una asistencia histórica llena de alegría y esperanza para recuperar el orden y el progreso”, fue lo que declaró Patricia Juárez en Cuentas Claras.

08:28 hsHoy

Restricciones y cronograma electoral: el marco legal del mitin

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció que los partidos y candidatos tienen permitido realizar mítines y actividades públicas hasta la medianoche del jueves 4 de junio. A partir de las 00.00 horas del viernes 5, toda manifestación política queda prohibida, con sanciones que van desde tres meses hasta dos años de prisión para quienes incumplan la norma.

Ilustración en acuarela de Keiko Fujimori (izquierda, blazer blanco) y Roberto Sánchez (derecha, saco azul marino, lentes) enfrentados, con un mapa dorado de Perú entre ellos.
Una ilustración en acuarela muestra a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez enfrentados, con el mapa de Perú dividiéndolos, simbolizando la tensión política en la nación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recordó que la segunda vuelta presidencial se llevará a cabo el domingo 7 de junio. Las mesas de sufragio abrirán a las 7.00 a. m. y funcionarán hasta las 5.00 p. m., aunque el horario podría ampliarse si surgen dificultades logísticas, como ocurrió durante la primera vuelta. El proceso está diseñado para asegurar la participación de todos los electores habilitados, sin excepciones.

08:12 hsHoy

Gira nacional y desafíos de Keiko Fujimori en la recta final

Durante su recorrido nacional, Keiko Fujimori enfatizó propuestas en materia de orden público, lucha contra la criminalidad y recuperación económica. En declaraciones recogidas por América Noticias Central, la candidata declaró: “Yo le declaro la guerra a los extorsionadores y a los sicarios”, reafirmando su compromiso con la seguridad ciudadana. Esta postura formó parte central del discurso en Lima, donde insistió en la necesidad de implementar medidas estrictas para enfrentar la inseguridad.

Ilustración en acuarela de Keiko Fujimori de frente, con camisa blanca y micrófono, sobre un fondo blanco con manchas rojas y negras y texto político.
Una representación en acuarela de Keiko Fujimori, líder política peruana, se muestra con un micrófono y los lemas de su campaña electoral como "La Fuerza del Orden", reflejando su imagen pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo de la campaña, Fuerza Popular buscó diferenciarse de la propuesta de Juntos por el Perú, partido liderado por Roberto Sánchez, quien también realizó su cierre de campaña el mismo día en otro punto de la capital. La competencia entre ambos aspirantes se intensificó en la recta final, con encuestas que reflejaron un escenario de empate técnico.

Círculo cercano de Keiko Fujimori, claves y trayectorias de quienes buscan el poder junto a ella| JNE
Círculo cercano de Keiko Fujimori, claves y trayectorias de quienes buscan el poder junto a ella| JNE
07:49 hsHoy

La respuesta de la ciudadanía y la estrategia del partido

La asistencia a los mítines de Fuerza Popular en diversas regiones previo al cierre en el Monumental en Lima fue interpretada como una demostración de fuerza de la candidatura de Fujimori. La movilización de simpatizantes y la presencia de dirigentes nacionales fueron elementos claves para proyectar una imagen de unidad y solidez. El equipo de campaña utilizó el evento para reforzar mensajes sobre la importancia de votar y mantener la vigilancia durante el proceso electoral.

FOTO DE ARCHIVO. La candidata derechista a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, habla con los medios tras asistir a un debate televisado con el candidato izquierdista Roberto Sánchez, antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 7 de junio, en Lima, Perú, 31 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque
FOTO DE ARCHIVO. La candidata derechista a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, habla con los medios tras asistir a un debate televisado con el candidato izquierdista Roberto Sánchez, antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 7 de junio, en Lima, Perú, 31 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

En los días previos, la candidata enfrentó manifestaciones en contra durante sus visitas a varias regiones, pero también recibió el respaldo de expresidentes iberoamericanos, quienes difundieron una carta pública en apoyo a su postulación. Este respaldo se sumó a la estrategia de Fuerza Popular de posicionar a Fujimori como la opción de estabilidad y experiencia frente a la alternativa de cambio planteada por Sánchez.

07:08 hsHoy

Expectativa y cierre de la campaña presidencial

El cierre de campaña de Keiko Fujimori en Lima se inscribió en un ambiente de tensión y expectativa, característico de los días previos a una elección definitoria. La candidata y su equipo apelaron a mensajes de orden, seguridad y progreso, buscando consolidar el respaldo necesario para alcanzar la presidencia. La jornada del 4 de junio será determinante para movilizar a los votantes indecisos y fortalecer la presencia de Fuerza Popular de cara al balotaje.

Este video es una cobertura noticiosa que presenta una presentadora en el estudio y una reportera en vivo desde San Isidro. Se informa sobre la promesa de Keiko Fujimori de 500 mil nuevos pensionistas anuales. Adicionalmente, se muestran declaraciones de Giuliana Loza, asesora legal de Fuerza Popular, quien aborda una denuncia de Juntos por el Perú. La escenografía en una toma incluye gráficos de campaña política. El formato es de un noticiero televisivo.

La confrontación con la candidatura de Roberto Sánchez y la incertidumbre sobre el desenlace electoral marcaron el tono del mitin y de la cobertura mediática. La ciudad de Lima fue el epicentro de la actividad política, reflejando la importancia estratégica de la capital en la definición del resultado electoral de Perú.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriFuerza PopularElecciones 2026Elecciones Generales 2026Segunda vuelta presidencialJNEperu-politica

Últimas noticias

Presencia de Pedro Francke “fue nefasta para el turismo cuando fue titular del MEF”, afirma José Luis Silva Martinot

El exministro de Comercio Exterior señala que la gestión de Pedro Francke afectó la recuperación del turismo y cuestiona que Roberto Sánchez tome como propia una ley que ejecutó el fallecido legislador Nano Guerra García en materia turística

Presencia de Pedro Francke “fue nefasta para el turismo cuando fue titular del MEF”, afirma José Luis Silva Martinot

¿Hoy habrá brillo solar en Lima? El Senamhi pronostica la temperatura máxima para este 4 de junio

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

¿Hoy habrá brillo solar en Lima? El Senamhi pronostica la temperatura máxima para este 4 de junio

¿Leyes procrimen en la mira?: Roberto Sánchez solicita que el Congreso debata su derogatoria

El candidato presidencial dirige una carta a la Junta de Portavoces y reclama la inclusión urgente del debate sobre la derogatoria de leyes criticadas por facilitar el accionar delictivo

¿Leyes procrimen en la mira?: Roberto Sánchez solicita que el Congreso debata su derogatoria

Congreso propone nuevo feriado regional para julio e incluye a los trabajadores privados

Un nuevo día no laborable podría ser aprobado por el Congreso. Si bien solo aplicaría a la región de Madre de Dios, esta fecha se conceptualiza como un día libre aplicable a los trabajadores privados

Congreso propone nuevo feriado regional para julio e incluye a los trabajadores privados

Martín Pérez Guedes dio detalles de la sentida decisión de retirarse del fútbol: “Nunca había estado tanto tiempo solo”

El volante argentino nacionalizado peruano, pieza clave en el reciente tricampeonato, explicó los motivos por los cuales dejó Universitario y colgó los chimpunes

Martín Pérez Guedes dio detalles de la sentida decisión de retirarse del fútbol: “Nunca había estado tanto tiempo solo”

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tu vida no será la misma después de tener una de estas cinco gafas inteligentes

Tu vida no será la misma después de tener una de estas cinco gafas inteligentes

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: las últimas noticias de hoy, 4 de junio, minuto a minuto

Nicolás Pino insistió en avanzar con una baja de impuestos al campo: “A mí me encantaría que las retenciones sean cero hoy”

Se confirmó la venta de 894 estaciones de servicio Shell en el país: un grupo suizo pagó USD 1.420 millones

Copilot ya no es solo un chat: Microsoft estrena los “Autopilotos” para que la IA trabaje de forma autónoma

INFOBAE AMÉRICA

Quién era la uruguaya de 25 años que murió mientras cumplía su sueño de hacer trekking en Tierra del Fuego

Quién era la uruguaya de 25 años que murió mientras cumplía su sueño de hacer trekking en Tierra del Fuego

Jóvenes difundían videos disparando al aire en una fiesta clandestina de Montevideo: controlaban la zona con cámaras

La Universidad Estatal de Ohio pagará USD 100 millones a casi 300 exalumnos abusados por el médico del campus

Rusia lanzó casi 300 drones contra Ucrania mientras presiona a Europa por el levantamiento de sanciones energéticas

La nube negra que Putin no pudo ocultar: las imágenes del ataque ucraniano que arruinaron el “Davos ruso”

DEPORTES

La cruda revelación de una figura de Argentina sobre los motivos de la dolorosa eliminación del Mundial 2002: el aprendizaje para Scaloni

La cruda revelación de una figura de Argentina sobre los motivos de la dolorosa eliminación del Mundial 2002: el aprendizaje para Scaloni

Los 19 jugadores del fútbol argentino que estarán en el Mundial: la lluvia de dólares que recibirán los clubes por su participación

El conflicto que estalló entre Ralf Schumacher y su ex esposa tras la boda del piloto con su novio: “No pudo resistirse”

Los New York Knicks sorprendieron a San Antonio Spurs en el inicio de la final de la NBA: el insólito momento que vivió Wembanyama

River Plate pisa fuerte en el mercado de pases: quién es la figura de un equipo de España que está a un paso de ser el segundo refuerzo