Perú designa a nuevo jefe de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas: ¿A quién eligió el gobierno?

El gobierno oficializó este 3 de junio la designación de Jorge Luis Sánchez Rojas como nuevo jefe de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, según una resolución publicada en el Diario El Peruano.
La Resolución Suprema Nº 035-2026-DE, emitida en Lima, establece que el Ministerio de Defensa propuso la designación de Jorge Luis Sánchez Rojas para ocupar la jefatura de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas. El documento fue refrendado por el Presidente de la República, José María Balcázar Zelada, y el Ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno.
En la fundamentación legal, la resolución cita el numeral 9 del artículo 1 de la Ley Nº 27594, que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos. Este marco normativo faculta al presidente para nombrar titulares de organismos públicos descentralizados, siempre con el refrendo del titular del sector correspondiente.
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Funciones y alcance de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas
La Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas se creó mediante el Decreto Legislativo Nº 1128 como un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Defensa. Entre sus responsabilidades principales se encuentra la planificación, organización y ejecución del Plan Estratégico de Compras del sector Defensa, abarcando los procesos de contrataciones de bienes, servicios, obras y consultorías en el mercado nacional y extranjero.
El artículo 6 de dicho decreto legislativo determina que la entidad debe estar liderada por un jefe designado mediante resolución suprema y refrendada por el titular de Defensa. Este funcionario actúa como máxima autoridad ejecutiva y administrativa de la agencia.
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Perfil y requisitos del cargo
Para ocupar la jefatura de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, la normativa exige cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 1128 y en el artículo 6 del Reglamento de Organización y Funciones de la agencia, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2014-DE.
La resolución también remite a la Ley Nº 31419, que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción. Según el numeral 4.3 del artículo 4 de esta ley, se requiere contar con formación superior completa, ocho años de experiencia general y cuatro años de experiencia específica en puestos directivos o de nivel jerárquico similar, ya sea en el sector público o privado.
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Proceso de designación y fundamentos legales
El nombramiento de Jorge Luis Sánchez Rojas responde a la vacancia existente en la jefatura de la agencia. La decisión se apoya en informes técnicos y legales elaborados por la Dirección General de Recursos Humanos y la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa. Estos documentos fueron considerados en el proceso de evaluación y selección del funcionario.
En el texto de la resolución, se detalla que la designación se efectúa conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594; la Ley Nº 31419 y sus modificatorias; el Decreto Legislativo Nº 1128; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas.
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Publicación y efectos de la resolución
La Resolución Suprema Nº 035-2026-DE indica que la decisión debe registrarse, comunicarse y publicarse, cumpliendo así con los procedimientos de transparencia y publicidad establecidos por la normativa peruana. El documento lleva las firmas del Presidente de la República y del Ministro de Defensa, quienes avalan oficialmente el nombramiento de Jorge Luis Sánchez Rojas como jefe de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas.
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