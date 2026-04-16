Estos son todos los bonos para vivienda que otorga el Estado peruano, ¿a quiénes?

Techo Propio entrega tres tipos de bonos a familiar, para construir, comprar y mejorar vivienda, pero uno de estos es considerablemente mayor que los demás. - Crédito Mivivienda

¿Sabías que las familias peruanas de menores recursos tienen la posibilidad de acceder a bonos del estado? Son diferentes y de distintos tipos las ayudas económicas que entregan algunos ministerios gubernamentales, lo que permite a los ciudadanos lidiar con la falta de recursos y poder igualar el campo con respecto a otros.

Estos pueden ser bonos para poder financiar su vivienda, como apoyo luego de desastres, o como reconocimiento a sus labores, dependiendo del trabajo. Los montos varían y son entregados por diferentes entidades. A continuación la lista entera.

Bono Familiar Habitacional de Techo Propio

Bono del Buen Pagador de Mivivienda

Bono del canon

El Bono de Arrendamiento de Vivienda por Emergencia (BAE)

Vale de Descuento FISE

Apoyo del Programa BonoGas

Apoyo del Programa Ahorro GNV

Bono para militares veteranos

Bonos para trabajadores públicos, por acuerdo de convenio colectivo cada año.

Bono de emergencia: damnificados recibirán subsidio para alquiler hasta por dos años| Ministerio de Vivienda

Bonos para vivienda

En primer lugar, están los bonos para vivienda. El programa Techo Propio está dirigido a las familias con ingresos familiares mensuales que no excedan el valor de 3,715 soles para comprar y 2,706 soles para construir o mejorar su vivienda, la misma que contará con servicios básicos de luz, agua, desagüe.

En este se da el Bono Familiar Habitacional, el cual es un subsidio directo que otorga el Estado a una familia de manera gratuita como premio a su esfuerzo ahorrador y no se devuelve.

El valor del Bono Familiar Habitacional varía de acuerdo a la modalidad a la que la familia postule:

Para comprar vivienda es de 47,850 soles (multifamiliar) y 52,250 soles (unifamiliar).

Para construir vivienda puede ser de 33,000 soles.

Los peruanos pueden tener vivienda casi sin pagar por ella, dado que el bono otorga un gran bono, según el precio de la vivienda. - Crédito Andina

Entre los requisitos para acceder al Bono Familiar Habitacional están: conformar un grupo familiar; no haber recibido con anterioridad apoyo habitacional del Estado; si quieren comprar una vivienda no podrán tener otra vivienda o terreno a nivel nacional, y si quieren construir o mejorar su vivienda, deben ser propietarios del predio donde se ejecutará la obra.

Asimismo, para los que compren su vivienda también existe el Crédito Mivivienda permite financiar la compra de viviendas entre 68,800 soles hasta 488,800 soles en un plazo de pago que puede extenderse hasta los 25 años. En el marco de este se da, el Bono del Buen Pagador. Esta es una ayuda económica no reembolsable que se otorga si adquieres un Crédito Mivivienda en cualquier entidad financiera del país.

Así, gracias a esta ayuda económica, las personas podrán aumentar su cuota inicial y pagar menos por su cuota mensual del Crédito Mivivienda. Se debe resaltar que el monto del Bono del Buen Pagador está en función al valor que presente la vivienda.

Para valor de vivienda de desde S/ 68,800 hasta S/ 98,100, el BBNP es de S/27,400

Para mayores a S/ 98,100 hasta S/ 146,900, es de S/22,800

Para mayores a S/ 146,900 hasta S/ 244,600, es de S/20,900

Para mayores a S/ 244,600 hasta S/ 362,100, es de S/7,800

Para mayores a S/ 362,100 hasta S/ 488,800, no aplica.

Residentes de Perú transitan por calles inundadas tras fuertes lluvias, mientras el Ministerio de Vivienda gestiona un bono para las familias afectadas por la emergencia. (Composición de Infobae Perú / Agencia Andina)

También para los proyectos Mivivienda Verde que son amigables con el medio ambiente y ayudan a ahorrar el consumo de servicios (agua y energía) se entregan bonos. Por tanto, si el inmueble es certificado como vivienda sostenible por el Fondo Mivivienda, se puede obtener un mayor valor del Bono del Buen Pagador:

Para valor de vivienda de desde S/ 68,800 hasta S/ 98,100, el BBNP es de S/33,700

Para mayores a S/ 98,100 hasta S/ 146,900, es de S/29,100

Para mayores a S/ 146,900 hasta S/ 244,600, es de S/27,200

Para mayores a S/ 244,600 hasta S/ 362,100, es de S/14,100

Para mayores a S/ 362,100 hasta S/ 488,800, no aplica.

Adicional a estos, el Fondo Mivivienda otorga el Bono Integrador de 3,600 soles que se suma al Bono del Buen Pagador. Para acceder al Bono Integrador las personas deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener ingresos hasta 4,746 soles (deberá presentar declaración jurada)

Adultos mayores (debe presentar DNI)

Personas con discapacidad (debe presentar carné de Conadis)

Peruano migrante retornado (tarjeta emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores)

Desplazados por el terrorismo (certificación emitida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos).

Desde este jueves 5 de diciembre los ciudadanos que buscan construir su vivienda podrán postular al bono Techo Propio, un beneficio de más de S/30 mil para apoyarlos con el sueño de la casa propia. - Crédito Andina

Otros bonos

El Bono Canon es un mecanismo de financiamiento de vivienda social impulsado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), cuyos recursos provienen del canon que reciben los gobiernos regionales y municipales. Consiste en un subsidio económico no reembolsable para vivienda, otorgado en el marco del programa Techo Propio, y financiado con recursos del canon (minero, gasífero, entre otros) transferidos por los gobiernos subnacionales.

Pero es el gobierno subnacional el cual define el monto total a transferir, el número de familias beneficiarias y la modalidad de intervención del Bono Familiar Habitacional.

Mientras, el Bono de Arrendamiento de Vivienda por Emergencia (BAE) tiene el objetivo de otorgar una vivienda temporal a las familias damnificadas con viviendas colapsadas e inhabitables a causa de desastres como: lluvias, huaicos, sismos, entre otros. Dicho apoyo económico consiste en la entrega de 500 soles al mes, por dos años, con el objetivo de que la familia beneficiaria alquile una vivienda temporal mientras se reconstruye su vivienda u opta por otra solución habitacional.