Congreso cancela Pleno de hoy: Roberto Sánchez iba a buscar que se deroguen leyes ‘procrimen’

Roberto Sánchez durante el debate - Andina

El Congreso de la República canceló la sesión plenaria de este jueves 4 de junio, la misma en la que el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, iba a buscar que se deroguen las denominadas leyes ‘procrimen’.

El último miércoles, Sánchez envió un oficio al oficial mayor Giovanni Forno solicitando que se convoque a Junta de Portavoces para que se incluya en la agenda de este jueves los proyectos de ley que proponen dejar sin efecto las cuestionadas normas.

“Formulamos este pedido debido a que son varias las normas consideradas como procrimen por el Ministerio Público y otras entidades y es muy importante que el Congreso de la República debata su derogatoria, en la medida que continúan los casos de extorsiones, sicariato y otros delitos cometidos en la mayoría de los casos contra los emprendedores y transportistas”, se lee en el oficio.

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El grupo parlamentario "Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial" solicita al Congreso incluir en agenda el debate para derogar normativas que, según ellos, favorecen el crimen, firmado por Roberto Sánchez Palomino.

Sin embargo, horas después, Forno decidió dejar sin efecto la convocatoria del Pleno de este jueves. El motivo, dice el comunicado, es la renuncia del ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes Llanos.

Reyes Llanos iba a ser interpelado en esta jornada por la representación nacional, por la demora en la entrada en vigor del Acuerdo de Profundización Económico Comercial entre Perú y Brasil.

En su carta de renuncia, el saliente titular del Mincetur justificó la decisión en razones de principio: sostuvo que la conducción de acuerdos internacionales —sobre todo aquellos vinculados a integridad, transparencia y mecanismos anticorrupción— requiere una evaluación que vaya más allá de la oportunidad comercial o política inmediata, y que debe contemplar los intereses permanentes del Estado y la reputación del Perú ante la comunidad internacional.

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Sin cierre de campaña en Centro de Lima

La Municipalidad de Lima rechazó el pedido de Juntos por el Perú para que Roberto Sánchez cierre su campaña en el Paseo de los Héroes Navales.

De acuerdo con la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Paseo de los Héroes Navales integra el Centro Histórico de Lima, un sector sometido a protección especial. La comuna recordó que el Consejo Metropolitano aprobó una disposición que declara intangible esa área para marchas, manifestaciones y concentraciones públicas o políticas que puedan afectar la seguridad o la salud de las personas.

El video presenta una cobertura noticiosa desde un estudio, con una presentadora y un reportero. La información se centra en el político Roberto Sánchez. Se le muestra cerrando su campaña electoral en Puno, dirigiéndose a una multitud con banderas. Posteriormente, se registra su llegada a Arequipa, entre una concurrencia que lo recibe. El reporte incluye referencias a sus declaraciones sobre Keiko Fujimori y su promesa de no firmar una hoja de ruta. Este material forma parte de un noticiero de edición central.

La autoridad municipal agregó que, bajo el estado de emergencia vigente, toda actividad pública debe respetar medidas vinculadas al orden interno, la seguridad ciudadana y la libre circulación de personas y vehículos. También señaló que las organizaciones convocantes deben evitar alteraciones del orden público y obstáculos para el tránsito.

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La administración del alcalde Renzo Reggiardo ratificó después su posición con un comunicado en el que afirmó que no autorizará a ninguna agrupación política el desarrollo de marchas, manifestaciones o concentraciones públicas y políticas en el Centro Histórico de Lima.

Sánchez pidió este miércoles a la Municipalidad Metropolitana de Lima reconsiderar la negativa, según un comunicado difundido en X. El candidato de Juntos por el Perú calificó la decisión como “desproporcionada” y afirmó que “afecta el derecho de participación política en plena segunda vuelta presidencial”.