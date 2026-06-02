Bono de S/211 ya se paga a trabajadores del sector Educación: Estos son los beneficiados

Revisa si a tu entidad le tocará este bono. - Crédito Andina

Como informó Infobae Perú, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) había autoriza los fondos para bonos del Ministerio de Educación por S/3 millones 493 mil, que están dirigidos a más de 14 mil trabajadores públicos. Estos tuvieron origen en la negociación colectiva del 2025, y deben aplicar para este año.

De esta manera, este medio pudo confirmar que uno de estos bonos ya se está pagando. “Se comunica a todos los trabajadores administrativos nombrados y contratados de la jurisdicción de la UGEL 03, que se encuentra depositado el bono de S/211 por ‘Negociación colectiva descentralizada en el ámbito por entidad’ en sus respectivas cuentas individuales”, anunció la base de la Federación Regional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación de la Región Lima Metropolitana correspondiente a la UGEL03 del Minedu.

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Pero esto no solo iría para esta entidad. Infobae Perú consultó a la Confederacion de Trabajadores Estales del Perú sobre este beneficio. “En este caso los S/211 de bono que han sidos abonados fueron para todos los trabajadores del Pliego 10 del Ministerio de Educación (Lima Metropolitana), DRELM y UGELS”.

El año pasado el MEF tenía un menor espacio fiscal de lo que piden los sindicatos. Este año aún no lo presenta. - Crédito Revista Minería y Energía

Pago de bono de S/211

Según resaltó la fuente a Infobae Perú, el bono tiene origen en los convenios colectivos descentralizados con el espacio fiscal del MEF del 2025.

Como se había informado anteriormente, la Dirección general de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) había considerado viable los cambios presupuestales efectuados por unidades ejecutoras del Minedu, para pagos de bonificaciones de convenios colectivos.

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Se trataba de un total de 19 entidades, donde eran 14 mil 102 trabajadores que recibirán estos beneficios, para los que se destina, mediante modificaciones presupuestales, un monto de S/3 millones 493 mil 18, en total. Dentro de estos estaba el bono de S/211 que se estaría depositando ya este 2 de junio.

Varios bonos se han confirmado para diferentes entidades del Minedu. - Crédito UGEL02

Los bonos de convenios colectivos

Asimismo, estos fueron los bonos detallados para cada entidad. Primero, empezando por la sede central:

Paga bono por cierre de pliego por única vez de S/81 para 81 trabajadores del régimen laboral DL 276

De S/227 para 36 trabajadores del régimen laboral DL 1057

De S/225 para 19 trabajadores del régimen laboral DL 728

De S/436 para 285 trabajadores del régimen laboral DL 1057 (validado en otra cláusula).

Estos bonos son diferentes a los ya pagados para todo el sector público. sí fueron los detalles del que se abonó a inicios del año. - Crédito America Noticias

Para las Unidades de Seguimiento y Evaluación que menciona el informe:

USE 01 San Juan de Miraflores: Paga bono extraordinario de S/211 para 1.399 trabajadores del régimen laboral DL 276 y bonificación extraordinaria por cierre de pliego de S/586 para 120 trabajadores del régimen laboral DL 1057

USE 02 San Martin de Porres: Paga bono por cierre de pliego de S/249 para 238 trabajadores del régimen laboral DL 1057 y bonificación extraordinaria por cierre de pliego de S/249 para 1.642 trabajadores del régimen laboral DL 276

USE 03 Cercado: Paga bono extraordinario por cierre de negociación colectiva de S/211 para 1.985 trabajadores del régimen laboral DL 276 y bonificación excepcional por cierre de pliego de S/211 para 186 trabajadores del régimen laboral DL 1057

USE 04 Comas: Paga bonificación por el día del servidor público de S/100 para 262 trabajadores del régimen laboral DL 1057 , bono por cierre de pliego a afiliados y no afiliados de S/111 para 262 trabajadores del régimen laboral DL 1057 y bonificación especial por única vez en reconocimiento por el día del servidor público de S/211 para 1.504 trabajadores del régimen laboral DL 276

USE 05 San Juan de Lurigancho: Paga bonificación especial por el día del servidor público de S/211 para 241 trabajadores del régimen laboral DL 1057 y bono por el día del empleado público de S/211 para 1.199 trabajadores del régimen laboral DL 276

USE 06 Vitarte: Paga bono extraordinario por cierre de pliego de S/1,000 para 55 trabajadores del régimen laboral DL 1057 y bono extraordinario por el día del servidor público administrativo de S/211 para 973 trabajadores del régimen laboral DL 276

USE 07 San Borja: Paga bono por el día del servidor público de S/211 para 1.082 trabajadores del régimen laboral DL 276 y bonificación excepcional por cierre de la negociación del pliego de reclamos de S/596,47 para 86 trabajadores del régimen laboral DL 1057.

La list entera continúa y se puede revisar en este enlace.