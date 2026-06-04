¿A qué hora empieza y termina la segunda vuelta de Perú del 7 de junio?

Un votante deposita su papeleta en una urna de elecciones municipales temprano en la mañana, marcando el inicio de la jornada electoral a las 7:00 AM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda vuelta presidencial del Perú del domingo 7 de junio empezará a las 7:00 de la mañana y terminará a las 5:00 de la tarde, de acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Ese día competirán Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular.

Durante la jornada, más de 27 millones de peruanos elegirán al presidente o presidenta de la república y a dos vicepresidentes para un período constitucional de cinco años. La ONPE indicó que los miembros de mesa deben presentarse desde las 06:00 para instalar las mesas y permitir que el sufragio comience puntualmente.

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La ONPE también informó que el material electoral se distribuirá desde las 22:00 del viernes previo y deberá entregarse, como máximo, hasta las 13:00 del sábado 6 de junio, para asegurar el desarrollo regular del proceso.

12/04/2026 Urna en las elecciones de Perú (archivo) POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ ONPE

¿Existe un horario sugerido según el último dígito del DNI?

No existe un horario sugerido según el último dígito del DNI. El horario de votación es el mismo para todos los electores: de 7:00 a 17:00 en sus respectivos centros de votación.

En la práctica, la mayor afluencia suele concentrarse en las primeras horas de la mañana, cuando se forman colas en los accesos y en las mesas. Quienes puedan organizar su tiempo suelen encontrar menos congestión al mediodía o durante la tarde, siempre dentro del horario oficial.

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¿Qué pasa si llego después de la hora de cierre de las mesas de votación?

Los locales de votación cierran a las 17:00, pero si un elector ya está dentro del local (por ejemplo, en un colegio) a esa hora, podrá votar. En cambio, si llega después de las 17:00 y las puertas ya están cerradas, no podrá ingresar y quedará expuesto a la sanción por omisión al sufragio.

Elecciones: Congreso establece uso preferente de centros educativos como locales de sufragio. (Foto: Agencia Andina)

Para los miembros de mesa, la ONPE recordó que quienes fueron designados y no cumplan el cargo, lleguen tarde o no firmen la hoja de asistencia recibirán una multa de 275 soles. En paralelo, quienes ejerzan efectivamente la función obtendrán una compensación económica de 165 soles.

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Tras el cierre de mesas a las 17:00, los miembros de mesa, en compañía de los personeros de cada partido si la mesa cuenta con ellos, iniciarán el conteo de votos y la firma de documentos. Esa labor podría demorar alrededor de dos horas.

Horarios especiales para adultos mayores, gestantes y personas con discapacidad

No hay horarios especiales para adultos mayores, gestantes o personas con discapacidad. Sin embargo, el proceso contempla facilidades para que puedan sufragar con menor dificultad, como prioridad para evitar colas y medidas de apoyo dentro del local.

Entre esas facilidades, se contempla la posibilidad de que la mesa adopte medidas prácticas cuando el acceso sea una barrera, por ejemplo, si la mesa está ubicada en un segundo piso o superior y la persona tiene dificultades para subir. En esos casos, se aplican acciones que permitan que el elector pueda ejercer su voto.

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Colegios y universidades deberán facilitar locales para elecciones tras aprobación del Congreso. (Foto: Agencia Andina)

Además, quienes no acudieron a votar en la primera vuelta del 12 o 13 de abril y tengan una causa justificada pueden tramitar una dispensa ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para evitar la multa por omisión. La dispensa se gestiona en línea a través del Sistema de Dispensa Virtual (SIDVID) y requiere copia de DNI (o DNIe, si corresponde), documentos que sustenten la causal y el pago del derecho de trámite de S/ 25,90, salvo causales exoneradas.

¿Qué hago si a las 7:00 no se instaló mi mesa? Los tres escenarios

La ONPE indicó que los miembros de mesa deben llegar antes de las 06:00 para instalar la mesa y que el sufragio inicie a las 07:00. Si a esa hora no se completó el personal, existen procedimientos para conformarla sin paralizar la votación.

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Caso uno: si falta alguno de los tres miembros titulares, los miembros suplentes asumen los cargos vacantes. La ONPE precisó que quienes asuman deben firmar la hoja de control de asistencia.

Caso dos: si hasta las 07:00 hay miembros titulares y/o suplentes, pero aun así no se puede conformar la mesa, el miembro que asume como presidente designa a uno o dos electores de la fila para completar la mesa.

Caso tres: si no llega ningún miembro, el presidente de mesa del aula más cercana elige a tres electores de la fila de la mesa no instalada para que asuman el cargo. En este caso, los electores que ejerzan voluntariamente deben firmar en la relación de miembros de mesa no sorteados.

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¿Cómo consultar tu local de votación?

Los electores habilitados pueden confirmar su local de votación en el portal de la ONPE y revisar también la ubicación exacta de su mesa dentro del recinto. La misma información puede solicitarse en las sedes de la ONPE, como la sede central en Jr. Washington n.° 1894, Cercado de Lima, además de Oficinas Regionales de Coordinación (ORC) y Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

También se atienden consultas por el correo informes@onpe.gob.pe, la línea gratuita 0800-00513 y el asistente virtual de WhatsApp +51 995404991.

¿Cómo se realiza el voto y con qué documento?

Según la Ley Orgánica de Elecciones, el voto es personal, libre, igual y secreto. El derecho al sufragio se ejerce únicamente con el DNI, otorgado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

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Están obligados a votar los ciudadanos peruanos con derechos civiles vigentes, es decir, peruanos mayores de 18 años. En el caso de los mayores de 70 años, el voto es facultativo.

¿A qué hora se publicarán los primeros resultados a boca de urna?

Los primeros resultados a boca de urna están programados luego del cierre de las mesas, es decir, a las 17:00, con reportes de encuestadoras como Ipsos y Datum. Si por algún motivo el cierre de las mesas se extendiera una hora más, la publicación de los resultados también se movería en la misma proporción.