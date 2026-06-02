“Hay más turistas en Miraflores que en Cusco o Machu Picchu”: Carlos Canales dice que llegan hasta 700 mil al día

Cientos de turistas y residentes disfrutan de un día soleado en el popular malecón de Miraflores, Lima, paseando entre coloridas flores y esculturas, con vistas al océano Pacífico y la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miraflores concentra cada día un flujo de visitantes que supera ampliamente a su población residente. Esa dinámica, según sostuvo el alcalde Carlos Canales en una entrevista con Exitosa, convierte al distrito en uno de los principales puntos de atracción para turistas nacionales y extranjeros dentro del país.

Durante la conversación, la autoridad municipal vinculó este movimiento constante de personas con la necesidad de reforzar el mantenimiento de espacios públicos, áreas verdes y servicios municipales. De acuerdo con sus declaraciones, el distrito recibe entre 600 mil y 700 mil visitantes diarios, mientras que cerca de 100 mil personas residen de forma permanente en la jurisdicción.

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El burgomaestre también relacionó el posicionamiento turístico de Miraflores con una estrategia desarrollada durante años en materia de promoción del sector. El alcalde recordó su trayectoria dentro de la Cámara Nacional de Turismo y señaló que participó en iniciativas orientadas a impulsar normas de promoción turística y mecanismos de financiamiento para actividades vinculadas a este rubro.

Miraflores y su volumen de visitantes

Al comparar los principales distritos de Lima Top, Miraflores destaca por encima de zonas como San Isidro, Barranco, San Borja y Santiago de Surco. Foto: Nexo Inmobiliario

Uno de los principales temas abordados en la entrevista fue la magnitud del movimiento turístico que registra el distrito. Consultado sobre la relevancia de Miraflores dentro del mapa turístico nacional, Canales afirmó que actualmente recibe más visitantes que otros destinos emblemáticos del país.

“Definitivamente. Nosotros tenemos una visita diaria de entre seiscientas a setecientas mil personas por día y solamente duermen cien mil vecinos”, declaró.

El alcalde agregó que la administración municipal debe atender las necesidades derivadas de esa afluencia masiva. Según explicó, los recursos del municipio se destinan a la conservación de parques, malecones y otros espacios públicos utilizados tanto por residentes como por visitantes.

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Además, sostuvo que el distrito concentra una cantidad de turistas superior a la registrada en otras zonas ampliamente conocidas por el turismo nacional. “Hay más turistas en Miraflores que en el centro de Lima o en Machu Picchu o en el Cusco”, manifestó durante la entrevista.

Los atractivos que impulsan la llegada de turistas

Numerosos turistas y residentes disfrutan del vibrante malecón de Miraflores en Lima, Perú, con vistas al océano Pacífico y edificios modernos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al explicar las razones detrás de la popularidad de Miraflores, Canales destacó la presencia de los malecones con vista al océano Pacífico, los parques y otros espacios recreativos.

El alcalde mencionó particularmente los cinco kilómetros de malecón que bordean el litoral miraflorino. También relató una experiencia ocurrida en el parque María Reiche, donde conversó con visitantes procedentes de otros distritos de Lima.

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Según contó, una madre de familia le explicó que para su grupo de visitantes el distrito representaba un espacio seguro y ordenado. La autoridad utilizó esa anécdota para ejemplificar la percepción que muchos ciudadanos tienen sobre las áreas públicas de Miraflores.

Canales reconoció, sin embargo, que la intensa actividad turística también genera impactos para los residentes, especialmente durante fines de semana y días de mayor concurrencia.

El Puente de la Paz y otros espacios de alta concurrencia

Entre las obras que destacó como puntos de atracción se encuentra el denominado Puente de la Paz. De acuerdo con el alcalde, la infraestructura recibió más de 5,5 millones de visitas en menos de un año.

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“Hoy día se ha convertido en un ícono”, afirmó al referirse a la obra.

Asimismo, mencionó las fuentes instaladas en la pileta ornamental del parque Kennedy, proyecto que, según indicó, recibió cuestionamientos durante su implementación. Pese a ello, sostuvo que actualmente forma parte de los atractivos más concurridos del distrito.

La autoridad señaló que estas iniciativas buscan distribuir mejor el flujo de visitantes y ampliar la oferta de espacios de recreación dentro de Miraflores.

Nuevo acuerdo económico con Larcomar

Otro de los temas centrales de la entrevista fue la renegociación del contrato entre la Municipalidad de Miraflores y Larcomar.

Canales informó que, tras un proceso de negociación que se extendió por tres años, se alcanzó un nuevo acuerdo para modificar el pago que realiza el centro comercial por el uso del espacio municipal.

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Según explicó, hasta marzo de este año el pago mensual ascendía a 19.200 dólares. Desde abril, indicó, la cifra pasó a 100 mil dólares mensuales.

“A partir del mes de abril, están pagando cien mil dólares mensuales. Son un millón doscientos mil dólares al año”, precisó.

El alcalde sostuvo que el convenio también contempla trabajos orientados al mantenimiento y fortalecimiento de las estructuras del complejo comercial, debido a factores relacionados con la humedad y las condiciones geográficas de la zona.

De acuerdo con sus declaraciones, el nuevo esquema permitirá mayores ingresos para la municipalidad durante el tiempo restante de explotación comercial del recinto.

El futuro del proyecto Bonilla

Hallan corrientes de agua debajo del coliseo Bonilla, en Miraflores estructura no puede ser reparada - 24 Horas

Respecto al estadio y coliseo Bonilla, Canales informó que la gestión municipal descartó continuar con el proyecto anterior tras la realización de estudios técnicos.

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Según explicó, la zona presenta condiciones geológicas complejas debido a la existencia de corrientes subterráneas que desembocan en el litoral. Por ese motivo, señaló que determinadas construcciones no resultan viables en el lugar.

La propuesta actual contempla un auditorio multiusos, áreas para actividades vecinales, estacionamientos y nuevas instalaciones deportivas.

“Nosotros lo que hicimos fue hacer un estudio, porque hay un río subterráneo que desemboca en la playa Los Delfines, y no se puede construir nada ahí”, afirmó.

Canales indicó que la iniciativa privada para el desarrollo del nuevo proyecto ya fue adjudicada y que el proceso se encuentra en una etapa final de evaluación. También mencionó la creación del Parque de la Juventud y la ampliación de programas municipales dirigidos a personas con discapacidad mediante la OMAPED, como parte de las acciones impulsadas durante su gestión.

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