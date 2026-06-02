Ley seca por segunda vuelta 2026: cuándo empieza, cuándo termina y multas

Los ciudadanos no están impedidos de tomar bebidas alcohólicas durante las elecciones, pero la Ley seca impide que se vendan productos. - Crédito Andina

A pocos días de que millones de peruanos vuelvan a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, el proceso electoral entra en su etapa decisiva. La segunda vuelta presidencial se realizará este domingo 7 de junio y enfrentará a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, en una jornada que definirá el rumbo político del país para los próximos cinco años.

La campaña electoral también llegó a su punto culminante con el último debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el pasado 31 de mayo. Durante el encuentro, ambos candidatos confrontaron sus propuestas en temas como seguridad ciudadana, economía, salud, democracia y derechos humanos, en un intercambio marcado por acusaciones cruzadas y la defensa de sus respectivos planes de gobierno.

En este contexto, el JNE recordó que ya comenzaron a regir diversas restricciones electorales destinadas a garantizar el normal desarrollo de los comicios. Una de las más conocidas es la denominada ley seca, que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas durante un periodo determinado antes y después de la votación.

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¿Cuándo empieza la ley seca por la segunda vuelta 2026?

La ley seca entrará en vigencia a las 8:00 de la mañana del sábado 6 de junio de 2026, es decir, un día antes de la jornada electoral. La medida está contemplada en la Ley Orgánica de Elecciones y tiene como finalidad preservar el orden público y facilitar la participación ciudadana durante los comicios.

La restricción se mantendrá durante 48 horas y concluirá a las 8:00 de la mañana del lunes 8 de junio. Durante ese periodo estará prohibida la comercialización y expendio de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional, tanto en bodegas como en restaurantes, bares, discotecas y otros establecimientos autorizados para su venta.

¿Qué multas y sanciones establece la ley?

La Ley Orgánica de Elecciones contempla sanciones para quienes incumplan la disposición.

Las personas o negocios que vendan bebidas alcohólicas durante la vigencia de la ley seca pueden enfrentar:

Multas económicas que superan los S/3.390 .

Inhabilitación temporal.

Pena privativa de la libertad de hasta seis meses en los casos previstos por la normativa electoral.

Las autoridades electorales recordaron que las sanciones están dirigidas principalmente a quienes expendan o distribuyan bebidas alcohólicas durante el periodo restringido.

Otras prohibiciones que rigen antes de la segunda vuelta

La ley seca no es la única restricción vigente en estos días previos a las elecciones.

El cronograma electoral establece las siguientes prohibiciones:

Difusión de encuestas

Desde el 1 de junio quedó prohibida la publicación y difusión de encuestas sobre intención de voto en medios de comunicación.

Reuniones y manifestaciones políticas

Desde el 5 de junio no podrán realizarse reuniones o concentraciones públicas de carácter político.

Propaganda electoral

A partir de las 00:00 horas del 6 de junio queda suspendida toda propaganda electoral en el país.

Restricciones cerca de locales de votación

El día de la elección, entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m., estarán prohibidas las reuniones o concentraciones políticas dentro de un radio de 100 metros de los centros de votación.

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¿Por qué existe la ley seca?

La medida busca reducir incidentes vinculados al consumo de alcohol, preservar el orden público y garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en un ambiente de tranquilidad.

Aunque suele generar impacto en sectores como restaurantes, bares y discotecas, la ley seca forma parte de las disposiciones electorales que históricamente acompañan los procesos de votación en el Perú y otros países de la región.