Figura de Haití recordó a Guerrero y le mandó sorpresivo mensaje previo al duelo con Perú por fecha FIFA: “Paolo, abrazo”

Ricardo Adé recordó al delantero de Alianza Lima. (Jax Latin Media)

La selección peruana mantiene la concentración en sus entrenamientos, preparándose para los amistosos ante Haití y España. El primer desafío será frente al conjunto centroamericano, el viernes 5 de junio en Miami, donde el plantel buscará afianzar su rendimiento bajo la mirada del cuerpo técnico.

Un dato llamativo en la previa del encuentro es la presencia de Ricardo Adé en la plantilla haitiana. El defensor central de 36 años tiene un lazo directo con la selección peruana: compartió vestuario con Paolo Guerrero en el 2023, cuando ambos defendieron los colores de LDU de Quito.

La etapa del ‘Depredador’ y Adé en el club ecuatoriano fue exitosa. Juntos, bajo la conducción de Luis Zubeldía, obtuvieron el título de la Serie A de Ecuador y la Copa Sudamericana, consolidando una sociedad defensiva y ofensiva que dejó huella en media temporada.

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En la antesala del amistoso, Adé envió un saludo especial a su excompañero y a la afición peruana. El defensor expresó: “Un fuerte abrazo a la gente de Perú, los quiero mucho. Paolo, abrazo”, destacando el respeto y la cercanía que mantiene con Guerrero tras su paso conjunto por el cuadro ecuatoriano.

A qué hora juega Perú vs Haití por amistoso FIFA 2026.

Jugador de Haití resaltó cambio en la selección peruana

Derrick Etienne, jugador de la selección haitiana, compartió su visión sobre el próximo duelo ante Perú. El futbolista resaltó el respeto que genera el cuadro de Mano Menezes, aunque reconoció que el plantel actual presenta diferencias respecto a versiones anteriores.

“Obviamente no es exactamente el mismo equipo, pero es un equipo que ha jugado contra Brasil, un equipo que tiene un historial conocido de ser un buen equipo, y creo que nos va a presentar algunos desafíos. Así que va a estar bien enfrentarlos en Florida. Pienso que van a tener una buena cantidad de aficionados allí también, así que creo que será un buen partido para estar presente”, indicó el jugador en diálogo con Jax Latin Media.

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Derrick Etienne se refirió al encuentro que se disputará en la fecha FIFA. Créditos: Jax Latin Media / X.

El mediocampista explicó que, hasta el momento, el grupo no ha profundizado en el análisis del rival peruano, ya que mantienen el enfoque en cada compromiso de manera individual.

“Todavía no hemos hecho ningún análisis sobre ellos. Ahora mismo estamos enfocados partido a partido. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sentarnos, vamos a regresar y después empezaremos a prepararnos para eso. Pero creo que es muy importante para el grupo no subestimar a nadie. Obviamente vamos a respetar a todos los equipos a los que enfrentemos, pero también vamos a intentar dar lo mejor de nosotros”, remarcó.

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Etienne también expresó el significado personal que tiene para él la clasificación haitiana al Mundial. “Me siento muy bien, sinceramente. Ha sido un camino largo. Jugué mi primer partido a los 19 años, así que, diez años después, poder estar en el grupo que clasifica y poder ir al Mundial es un sueño hecho realidad. Obviamente, cada jugador quiere representar a su país y, gracias a Dios, he podido hacerlo. Así que sé que voy a tratar de hacer sentir orgulloso al pueblo haitiano, pero también a mi familia”, concluyó.

Jugador de Haití sorprende con su opinión sobre el nivel de Perú previo al amistoso por fecha FIFA.