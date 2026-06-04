Figura de Haití recordó a Guerrero y le mandó sorpresivo mensaje previo al duelo con Perú por fecha FIFA: “Paolo, abrazo”

La selección peruana mantiene la concentración en sus entrenamientos, preparándose para los amistosos ante Haití y España. El primer desafío será frente al conjunto centroamericano, el viernes 5 de junio en Miami, donde el plantel buscará afianzar su rendimiento bajo la mirada del cuerpo técnico.
Un dato llamativo en la previa del encuentro es la presencia de Ricardo Adé en la plantilla haitiana. El defensor central de 36 años tiene un lazo directo con la selección peruana: compartió vestuario con Paolo Guerrero en el 2023, cuando ambos defendieron los colores de LDU de Quito.
La etapa del ‘Depredador’ y Adé en el club ecuatoriano fue exitosa. Juntos, bajo la conducción de Luis Zubeldía, obtuvieron el título de la Serie A de Ecuador y la Copa Sudamericana, consolidando una sociedad defensiva y ofensiva que dejó huella en media temporada.
PUBLICIDAD
En la antesala del amistoso, Adé envió un saludo especial a su excompañero y a la afición peruana. El defensor expresó: “Un fuerte abrazo a la gente de Perú, los quiero mucho. Paolo, abrazo”, destacando el respeto y la cercanía que mantiene con Guerrero tras su paso conjunto por el cuadro ecuatoriano.
Jugador de Haití resaltó cambio en la selección peruana
Derrick Etienne, jugador de la selección haitiana, compartió su visión sobre el próximo duelo ante Perú. El futbolista resaltó el respeto que genera el cuadro de Mano Menezes, aunque reconoció que el plantel actual presenta diferencias respecto a versiones anteriores.
“Obviamente no es exactamente el mismo equipo, pero es un equipo que ha jugado contra Brasil, un equipo que tiene un historial conocido de ser un buen equipo, y creo que nos va a presentar algunos desafíos. Así que va a estar bien enfrentarlos en Florida. Pienso que van a tener una buena cantidad de aficionados allí también, así que creo que será un buen partido para estar presente”, indicó el jugador en diálogo con Jax Latin Media.
PUBLICIDAD
El mediocampista explicó que, hasta el momento, el grupo no ha profundizado en el análisis del rival peruano, ya que mantienen el enfoque en cada compromiso de manera individual.
“Todavía no hemos hecho ningún análisis sobre ellos. Ahora mismo estamos enfocados partido a partido. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sentarnos, vamos a regresar y después empezaremos a prepararnos para eso. Pero creo que es muy importante para el grupo no subestimar a nadie. Obviamente vamos a respetar a todos los equipos a los que enfrentemos, pero también vamos a intentar dar lo mejor de nosotros”, remarcó.
PUBLICIDAD
Etienne también expresó el significado personal que tiene para él la clasificación haitiana al Mundial. “Me siento muy bien, sinceramente. Ha sido un camino largo. Jugué mi primer partido a los 19 años, así que, diez años después, poder estar en el grupo que clasifica y poder ir al Mundial es un sueño hecho realidad. Obviamente, cada jugador quiere representar a su país y, gracias a Dios, he podido hacerlo. Así que sé que voy a tratar de hacer sentir orgulloso al pueblo haitiano, pero también a mi familia”, concluyó.
Más Noticias
A qué hora juega Perú vs Haití: partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026
La ‘bicolor’ intentará alcanzar su primer triunfo desde la llegada de Mano Menezes como DT, aunque el rival es el equipo caribeño que jugará en la Copa del Mundo
La reacción de Héctor Cúper y los jugadores de Universitario al enterarse que Raúl Ruidíaz podría regresar: “No será una sorpresa”
El periodista deportivo Gustavo Peralta reveló cómo la interna de la ‘U’ tomó los avances de negociaciones de la ‘Pulga’
Universitario se contactó con Atlético Grau para fichar a Raúl Ruidíaz, pero existe un obstáculo: “Es falso que no tenía cláusula”
Directivos de la ‘U’ se comunicaron con el presidente del club piurano y le hicieron saber la intención de contratar al delantero peruano para el Torneo Clausura 2026
Eddie Fleischman confesó el furioso sentir de la familia Bentín por el duro presente de Sporting Cristal: “Hay indignación”
El periodista deportivo reveló una charla con un miembro de la familia que fundó el club ‘rimense’ y cuestionó a Joel Raffo y compañía por la gestión en la institución
Carlos Zambrano reveló conversación con Christian Cueva sobre fichaje a Sport Boys por el Torneo Clausura 2026: “Su calidad nos aportaría mucho”
Tras la posible llegada de ‘Aladino’ al Callao, el ‘Kaiser’ resaltó las cualidades futbolísticas de su excompañero de la selección peruana. Además, se refirió al título de Alianza Lima en el Apertura
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD