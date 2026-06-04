La incómoda reacción de Youna ante la eliminación de Samahara Lobatón en ‘La Granja VIP’: “Increíble”

Samahara Lobatón es eliminada de ‘La Granja VIP’ para sorpresa de Mónica Torres: Paul Michael y Gabriela Herrera se salvaron

La primera semifinal de La Granja VIP dejó fuera a Samahara Lobatón, una de las participantes con mayor respaldo en redes sociales. La eliminación, transmitida la noche del 3 de junio, desató una ola de reacciones entre los seguidores del programa, quienes manifestaron su sorpresa e inconformidad. El más notorio fue Youna, padre de la hija mayor de Lobatón, que utilizó sus redes para expresar su desacuerdo con el resultado.

En su cuenta de Instagram, Youna compartió con sus seguidores un mensaje breve y directo: “Increíble”, acompañado de los resultados de encuestas realizadas en la misma red social, donde la audiencia había posicionado a Samahara Lobatón como la favorita para continuar en competencia.

PUBLICIDAD

Luego, el barbero publicó: “Gente metió demasiados votos... pero demasiados de verdad demasiados”, cuestionando la transparencia del recuento y sugiriendo que los votos reales no habrían sido tomados en cuenta.

Capturas de pantalla muestran la reacción de Youna con un "Increíble" y los resultados de votación de "La Granja VIP" tras la eliminación de Samahara Lobatón.

Estas publicaciones generaron debate entre los fanáticos del reality, muchos de los cuales compartían la percepción de injusticia frente al desenlace en la gala.

Pese al revuelo, Youna optó por no volver a pronunciarse, aunque la expectativa crece sobre un posible reencuentro con la madre de su hija tras la salida de la concursante del programa.

Youna expresa su asombro con un gesto mientras Samahara aparece en pantalla tras su salida de La Granja VIP.

Mónica Torres venció en votos a Samahara Lobatón

La gala de La Granja VIP correspondiente al 3 de junio marcó un giro en la competencia. Samahara Lobatón fue eliminada, mientras que Paul Michael y Gabriela Herrera lograron quedarse tras la votación del público.

El desenlace tomó por sorpresa a la propia Mónica Torres, quien asumió que sería la siguiente en abandonar el reality. Su regreso a la casa fue recibido con entusiasmo por parte de sus compañeros, aunque el ambiente quedó marcado por la salida de Samahara Lobatón. Shirley Arica, una de las participantes más cercanas a Lobatón, no ocultó su asombro ante la eliminación.

PUBLICIDAD

Durante la gala, cuatro participantes figuraban en la placa de nominados: Samahara Lobatón, Mónica Torres, Paul Michael y Gabriela Herrera. La dinámica de salvación dejó primero fuera de peligro a Paul Michael y después a Gabriela Herrera. Finalmente, el público tuvo que decidir entre Mónica Torres y la representante de las llamadas ‘Víboras’, generando una votación ajustada que terminó favoreciendo a Torres.

Eliminación en La Granja VIP: Samahara Lobatón dejó el reality y sorprendió la reacción de Mónica Torres. YouTube: La Granja VIP

Al abandonar la competencia, Samahara Lobatón se dirigió a las cámaras con un mensaje claro: “Ya puedo ver a mis hijos, son los primeros que quiero ver y me dan vida”. La reacción resaltó el vínculo familiar de la participante y fue compartida por varios seguidores en redes.

PUBLICIDAD

La salida de Samahara Lobatón no solo reconfigura la dinámica interna del reality, sino que incrementa la tensión entre los concursantes en la recta final. En un contexto donde las alianzas se vuelven decisivas, la eliminación de una de las favoritas abre interrogantes sobre la evolución de las próximas galas.

La controversia persiste tanto dentro como fuera de la pantalla. La audiencia, atenta a cada movimiento, mantiene el debate sobre los resultados y la legitimidad del sistema de votación. Mientras tanto, los protagonistas del programa se preparan para enfrentar las últimas instancias del certamen, con la incertidumbre latente sobre quién logrará imponerse en la final.

PUBLICIDAD