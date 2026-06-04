Bolsa de Lima cierra en positivo y resiste la volatilidad de Wall Street

El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, principal referente del mercado bursátil local, registró un avance de 0,25%, al subir de 54.085 a 54.219 unidades. Foto: Google Maps

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) registró un desempeño favorable durante la jornada de hoy, en medio de un escenario internacional marcado por la cautela de los inversionistas y movimientos dispares en los principales mercados financieros.

Mientras las bolsas de referencia mostraban resultados mixtos, el mercado peruano logró mantenerse en terreno positivo, impulsando sus principales indicadores y reflejando una relativa estabilidad frente a la volatilidad observada en Wall Street.

Mercado local avanza pese a señales mixtas en el exterior

El principal indicador de la plaza bursátil peruana, el Índice General de la BVL, anotó un incremento de 0,25%, al pasar de 54.085 a 54.219 puntos. De esta manera, el mercado local mostró una evolución positiva al inicio de las operaciones.

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Por su parte, el Índice Selectivo, integrado por las 15 acciones con mayor nivel de negociación, avanzó ligeramente 0,01%, al ubicarse en 1.383 puntos frente a los 1.382 puntos de la sesión previa.

En el ámbito internacional, los mercados asiáticos concluyeron la jornada con resultados variados, tendencia que también se observaba en las principales bolsas de América Latina. En Estados Unidos, los indicadores de la Bolsa de Nueva York reflejaban un comportamiento desigual.

El Índice Selectivo, que reúne a las 15 acciones más negociadas del mercado, subió 0,01%, al pasar de 1.382 a 1.383 puntos. Foto: Google Maps

El índice Dow Jones lideraba las ganancias con un avance de 1,35%, mientras que el Standard & Poor’s mostraba una leve subida de 0,01%. En contraste, el Nasdaq registraba una caída de 1,02%, evidenciando la volatilidad que caracterizaba la sesión en el mercado estadounidense.

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¿Por qué Wall Street está experimentando volatilidad?

Wall Street opera con marcada volatilidad este jueves 4 de junio debido a una combinación de factores corporativos, geopolíticos y macroeconómicos que han generado movimientos divergentes entre los principales índices bursátiles. Mientras el promedio industrial Dow Jones registra avances impulsados por acciones de los sectores financiero y salud, el Nasdaq muestra debilidad por las fuertes caídas de varias compañías tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial.

Uno de los principales detonantes de la incertidumbre ha sido la reacción del mercado a los resultados de Broadcom. Aunque la empresa presentó cifras sólidas, los inversionistas consideraron insuficientes sus perspectivas futuras tras el fuerte entusiasmo que había rodeado al sector de semiconductores durante los últimos meses. La acción llegó a desplomarse alrededor de 15%, arrastrando a otras firmas tecnológicas y generando ventas en un segmento que había liderado el rally bursátil reciente.

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La volatilidad también responde a un proceso de toma de ganancias. Los mercados estadounidenses venían de una prolongada racha alcista que llevó al S&P 500 y al Nasdaq a máximos históricos, por lo que muchos operadores aprovecharon las recientes noticias para asegurar beneficios. Diversos analistas señalan que el elevado optimismo de los inversionistas ha incrementado el riesgo de correcciones bruscas, especialmente en las compañías más expuestas al auge de la inteligencia artificial.

Wall Street registra volatilidad este jueves 4 de junio por factores corporativos, geopolíticos y económicos que generan resultados mixtos entre sus principales índices. Foto: Plus 500

A ello se suma la persistente preocupación por el panorama internacional. Durante los últimos días, las tensiones en Medio Oriente provocaron fuertes oscilaciones en los precios del petróleo, alimentando temores sobre una eventual presión inflacionaria y sus efectos en la política monetaria de la Reserva Federal. Aunque este jueves el crudo retrocede por señales de distensión en la región, los inversionistas continúan atentos a cualquier cambio que pueda alterar las expectativas económicas.

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Otro elemento que mantiene cautelosos a los mercados es la incertidumbre respecto a las tasas de interés. Datos recientes de la economía estadounidense muestran una actividad todavía resistente, lo que reduce la urgencia de recortes monetarios y mantiene abierto el debate sobre cuánto tiempo permanecerán elevados los costos de financiamiento. Esta situación afecta especialmente a las acciones de crecimiento y tecnología, cuyos valores suelen ser más sensibles a los movimientos de las tasas.