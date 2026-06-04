¿Quiénes son los “hermanos latinoamericanos” de Roberto Sánchez?

Este video presenta un segmento de noticias que inicia con un presentador en un estudio de televisión. Se muestra al candidato presidencial Roberto Sánchez de Juntos por el Perú participando en un evento público con asistentes. El contenido aborda sus propuestas de política exterior y su visión sobre la integración latinoamericana, incluyendo puntos sobre defensa regional, medio ambiente y un orden mundial multipolar. La cobertura es parte del programa 'Cuarto Poder'.

Roberto Sánchez, presidente de Juntos por el Perú y actual candidato presidencial, ha mantenido una activa agenda política en el escenario regional, marcando su posición en el mapa latinoamericano. En marzo de 2025, el político peruano viajó a Bolivia para participar en un evento central: la proclamación de la candidatura presidencial del hoy prófugo de la justicia, Evo Morales, en el departamento de Cochabamba. En ese contexto, Sánchez reafirmó su alianza política y su respaldo a Morales, quien afrontaba en ese momento una orden de captura por un proceso judicial en su país.

El vínculo entre Sánchez y Morales no se trató de un gesto aislado. Este respaldo formó parte de una estrategia para consolidar una alianza regional en la que se busca fortalecer la izquierda y promover la integración entre Perú y Bolivia. Sánchez, durante su intervención, describió a Morales como una inspiración para los movimientos populares y subrayó la necesidad de refundar el Estado bajo la consigna de la “hermandad latinoamericana”.

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Un discurso de “hermandad e historia compartida”

El mensaje de Roberto Sánchez en Bolivia incluyó referencias a figuras históricas como Túpac Amaru y Micaela Bastidas, símbolos de la resistencia indígena. El líder de Juntos por el Perú manifestó: “Nuestra voz reclama democracia y justicia”, en declaraciones recogidas por Pulso27 medio boliviano. Asimismo, reivindicó la cosmovisión andina y la idea de que ambos países comparten un destino común, evocando el concepto de la “refundación del imperio del Tahuantinsuyo”, una propuesta que apunta a la integración de los pueblos originarios de la región.

Un chamán realiza un ritual mientras sostiene un cartel del candidato presidencial Roberto Sánchez en la playa La Herradura de Lima, Perú, el lunes 1 de junio de 2026, antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. (AP Foto/Martín Mejía)

Durante las actividades desarrolladas en Cochabamba y La Paz, Sánchez insistió en que los peruanos debían aprender de la experiencia boliviana y defender el derecho a la participación política, en especial para los movimientos indígenas y populares. “Hoy estamos acá con el hermano Evo, levantando la bandera, la wifala tahuantinsuya porque creemos que se debe de respetar, no solamente en Bolivia, sino en América Latina”, expresó Sánchez ante la prensa boliviana según Canal N.

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Alianzas políticas y contexto internacional

La presencia de Roberto Sánchez en Bolivia se enmarca en una serie de alianzas internacionales que el dirigente peruano ha consolidado durante los últimos años. Desde 2017 él lidera Juntos por el Perú y ha promovido acuerdos con fuerzas políticas de la región, destacando la colaboración con el Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia, partido fundado por Evo Morales.

La alianza entre Juntos por el Perú y el MAS no se limita a declaraciones públicas. En 2021, Juntos por el Perú apoyó en segunda vuelta la candidatura de Pedro Castillo en Perú, y en los años siguientes, Sánchez ha seguido impulsando una agenda vinculada a la defensa de los derechos de los pueblos originarios y la justicia social. En mayo de 2025, el líder peruano volvió a Bolivia para participar en una marcha en defensa de la candidatura de Morales, aun cuando el exmandatario permanecía prófugo de la justicia.

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Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, presentó su nuevo plan de gobierno para el periodo 2026-2031, acompañado de su equipo técnico y aliados políticos en Lima. (Juntos por el Perú)

Licencia en el Congreso y respaldo explícito

El viaje de Roberto Sánchez a Bolivia no pasó desapercibido en Perú. El congresista solicitó licencia sin goce de haber para asistir a los eventos en respaldo de Morales, según informó Exitosa Noticias. En sus declaraciones, Sánchez sostuvo que su presencia respondía a la invitación del jefe de la bancada del MAS, el senador Luis Adolfo Robles, y reafirmó que el objetivo era ser “vigía del derecho constitucional a la participación política” en la región.

Durante su estadía, Sánchez se refirió a la situación de Evo Morales, subrayando la importancia de garantizar la democracia y la justicia, tanto en Bolivia como en el resto de América Latina. El político peruano nunca ha negado la alianza internacional con el MAS, y la considera parte de un proyecto mayor para impulsar la soberanía y la equidad en los países andinos.

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Esta ilustración representa a Evo Morales, expresidente de Bolivia, con un micrófono y su dedo índice levantado, simbolizando su voz en el debate político. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Narrativas compartidas y proyecciones regionales

El respaldo de Roberto Sánchez a Evo Morales también incluyó la defensa de Pedro Castillo, expresidente de Perú, a quien calificó como víctima de un sistema excluyente y racista. Sánchez sostuvo que: “Venimos de una nación que comparte un destino y un origen común. Somos parte de una misma historia”. El dirigente responsabilizó a las fuerzas de seguridad peruanas por las muertes ocurridas durante las protestas tras la destitución de Castillo, un tema que sigue generando debate en el país.

La narrativa de hermandad latinoamericana que impulsa Sánchez se apoya en la reivindicación de una historia compartida y en la búsqueda de una integración regional desde una perspectiva popular e indígena. La consigna de la “refundación del Tahuantinsuyo” busca articular demandas históricas y actuales, promoviendo la unión política y cultural de los países andinos.

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Mural alegórico con Hugo Chávez al centro, acompañado por Fidel Castro, Lula da Silva, Cristina Kirchner y Evo Morales, representando la ideología del Socialismo del Siglo XXI entre una multitud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectivas para 2026 y proyección política

De cara a las elecciones presidenciales de 2026, Roberto Sánchez se ha presentado como único candidato de Juntos por el Perú, tras ganar las internas del partido. Ha iniciado un recorrido nacional bajo la consigna de la “ruta castillista”, en homenaje a Pedro Castillo, y ha recibido el respaldo de sectores como el liderado por Antauro Humala, aunque enfrenta el rechazo de otras fuerzas de izquierda.

El proyecto político que encabeza Sánchez propone una refundación democrática y una nueva Constitución, así como el fortalecimiento de alianzas con movimientos y partidos regionales. El acuerdo suscrito junto a colectivos sindicales, sociales e indígenas, bajo la premisa de un “voto vigilante”, busca consolidar un gobierno de recuperación nacional y revertir el deterioro institucional.

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El liderazgo de Roberto Sánchez se proyecta en un contexto de polarización y debate sobre el rumbo de la democracia en Perú y la región andina. El respaldo a Evo Morales y la reivindicación de la hermandad latinoamericana definen los ejes de una propuesta que aspira a reconfigurar el mapa político regional y a impulsar una agenda de integración basada en la justicia social y la participación popular.