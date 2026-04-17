Esta es la cantidad de bonos Techo Propio que se dan según región: montos varían dependiendo de la zona

El proceso, iniciado el 14 de abril, contempla inscripciones gratuitas y otorga prioridad en sus primeras jornadas a hogares con integrantes con discapacidad severa que usan silla de ruedas. Foto: Andina

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento lanzó la primera convocatoria nacional 2026 del programa Techo Propio en la modalidad Construcción en Sitio Propio, con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda digna para familias de bajos ingresos. Esta etapa contempla la entrega de 14.880 Bonos Familiares Habitacionales (BFH), destinados a hogares que ya cuentan con un terreno y buscan edificar una vivienda segura.

El subsidio, que es gratuito y no requiere devolución, tiene un valor base de S/ 33 mil (equivalente a 6 UIT), aunque puede incrementarse según la región o condiciones específicas del hogar. La convocatoria, que inició el 14 de abril, incluye un proceso de inscripción sin costo y prioriza, en sus primeros días, a familias con integrantes con discapacidad severa que utilizan silla de ruedas.

Distribución de bonos por región

Los 14.880 bonos se distribuyen en las 24 regiones del país, con asignaciones diferenciadas según la demanda habitacional. Lima y Callao concentran la mayor cantidad con 1.749 bonos, seguidos por Piura (1.329), San Martín (1.300), Ica (1.274) y Áncash (1.238).

Otras regiones con alta asignación son La Libertad (1.148), Lambayeque (845) y Arequipa (732). En el rango medio se encuentran Loreto (631), Junín (602) y Ayacucho (449), mientras que regiones como Ucayali (447), Huánuco (401) y Cajamarca (359) también cuentan con una cantidad significativa de bonos.

El BFH tiene un monto base de S/ 33 mil, aunque en algunas regiones se eleva para compensar factores como la distancia o las condiciones geográficas. Foto: Techo Propio

En tanto, las menores asignaciones corresponden a Madre de Dios (97), Moquegua (136), Cusco (198), Pasco (207) y Puno (231), reflejando diferencias en tamaño poblacional y necesidades de vivienda. También figuran Amazonas (352), Apurímac (315), Tumbes (323), Huancavelica (273) y Tacna (244).

Montos del bono y variaciones según zona

El valor estándar del BFH es de S/ 33 mil, pero en determinadas regiones el monto se incrementa para compensar factores como la lejanía o condiciones geográficas. Por ejemplo, en Amazonas y Cajamarca el bono asciende a S/ 37.620 (+14%), mientras que en Huánuco y Pasco llega a S/ 37.290 (+13%).

En Puno, así como en zonas específicas de Cusco y Apurímac fuera del VRAEM, el subsidio alcanza los S/ 36.960 (+12%). El monto más alto se registra en Madre de Dios, donde llega a S/ 38.610 (+17%), el mayor incremento de esta convocatoria.

Adicionalmente, cuando el grupo familiar incluye a una persona con discapacidad severa que utiliza silla de ruedas, el subsidio puede elevarse hasta S/ 41.250, con el fin de incorporar adaptaciones que garanticen accesibilidad en la vivienda.

Si el hogar cuenta con una persona con discapacidad severa que usa silla de ruedas, el subsidio puede incrementarse hasta S/ 41.250. Foto: Gobierno del Perú

Requisitos para postular

Para acceder al bono, las familias deben cumplir con condiciones específicas. Es obligatorio conformar un grupo familiar y contar con un terreno o aire independizado inscrito en Registros Públicos. Además, los ingresos mensuales del hogar no deben superar los S/ 2.706.

Entre otros requisitos, no se debe poseer otra vivienda a nivel nacional ni haber recibido previamente apoyo habitacional del Estado. También se exige acreditar un ahorro mínimo de S/ 2.475, equivalente a 0,45 UIT, como parte del proceso de postulación.

Durante los días 14 y 15 de abril, la inscripción estuvo dirigida exclusivamente a hogares con personas con discapacidad severa, quienes debieron presentar el carné del Conadis y el certificado correspondiente emitido por un establecimiento de salud autorizado.

Cronograma y canales de atención

El cronograma establece que la convocatoria fue publicada el 27 de marzo, mientras que la lista de Entidades Técnicas se difundió el 9 de abril. Las inscripciones se realizan a través de estas entidades entre el 14 y el 24 de abril.

Tras la evaluación de las postulaciones, el Fondo MiVivienda publicará la relación oficial de beneficiarios en su portal web. Para recibir orientación, los interesados pueden acudir a los Centros de Atención al Ciudadano, a la Vitrina Inmobiliaria ubicada en el jirón Camaná 199 en Lima o comunicarse a la línea gratuita 0800-12-200.