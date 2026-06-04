Banco de la Nación abre oficina que solo atiende a adultos mayores: ¿En qué distrito?

El Banco de la Nación aprobó las fechas del cronograma de pagos para todo el año 2025. Los pensionista cobran primero, y luego los servidores públicos. - Crédito Andina

Ahora los adultos mayores no tendrán que esperar tanto en las colas del Banco de la Nación. Como se sabe, una de las poblaciones importantes que atiende esta entidad a nivel nacional son los ciudadanos mayores de 60 años, quienes cobran pensiones, hacen trámites, cobran devoluciones del Fonavi, y los más vulnerables son parte de programas como Pensión 65.

Para ellos, ahora habrá una gran oficina dirigida a atenderlos. Es decir, no se atenderá a otros ciudadanos o adultos jóvenes. Es decir, gran mayoría de trabajadores estatales no podrán hacer trámites, ni cobrar sueldos por esta, ni pedir préstamos. Esto, a menos que haya “baja afluencia y cuando exista disponibilidad de ventanillas”, apuntó la entidad.

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Esta oficina está ubicada en la avenida El Retablo 498, en el distrito de Comas, y atenderá de lunes a viernes de 8:15 a. m. a 5:00 p. m., y los sábados de 9:15 a. m. a 1:00 p. m, como es el horario usual de las otras agencias a nivel nacional.

Los clientes enfrentan un aumento de fraudes sofisticados en cajeros automáticos, incluyendo el "lazo libanés" y el cambiazo de tarjetas. (24 horas)

Banco de la Nación lanza oficina

Atención, usuarios del Banco de la Nación. La entidad puso en marcha la primera agencia bancaria del país creada exclusivamente para la atención de adultos mayores. Se trata de una oficina especializada en atención preferencial que brindará servicios principalmente a pensionistas del Estado y beneficiarios de programas sociales de la tercera edad.

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La entidad financiera informó que la nueva oficina ubicada en la avenida El Retablo 498, en el distrito de Comas, atenderá de lunes a viernes de 8:15 a. m. a 5:00 p. m., y los sábados de 9:15 a. m. a 1:00 p. m.

El local cuenta con siete ventanillas de atención y capacidad de aforo para más de 60 personas, quienes podrán esperar su turno cómodamente sentadas. Además, dispone de tres ambientes amplios de espera con pantallas y altavoces para el llamado de clientes, y mesas de apoyo para la revisión de documentos.

Conoce las fechas del cronograma de pagos de la pensiones ONP en el Banco de la Nación y las que se entregan a domicilio. - Crédito Andina

También destacan las rampas de acceso, el mobiliario apropiado y la señalización en relieve para personas con discapacidad visual. Asimismo, hay servicios higiénicos adaptados para adultos mayores; y un área de tópico con camilla y silla de ruedas destinada a brindar asistencia básica en caso de ser necesario.

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Asimismo, la nueva sede cuenta con personal capacitado en atención preferencial y orientadores que acompañarán a los usuarios en el uso de canales digitales y la realización de operaciones virtuales.

Atención a población en crecimiento

Ante esta apertura, el Banco de la Nación explicó que esta nueva sede responde al crecimiento de la población adulta mayor en Lima Metropolitana, donde el 15,5 % de los habitantes tiene 60 años o más, de acuerdo con las cifras del censo nacional del 2025.

El Banco de la Nación ofrecerá el préstamos Multired, de hasta S/99 mil 999, con una nueva tasa baja. Pero estará sujeta a condiciones. - Crédito Banco de la Nación

En ese sentido, Comas, considerado el cuarto distrito más poblado de Lima Metropolitana, concentra además una importante demanda de servicios financieros vinculados al pago de pensiones y programas sociales. Por ello, el BN estimó que la nueva agencia atenderá alrededor de 11 700 operaciones mensuales.

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Sin embargo, se precisó que, en momentos de baja afluencia y cuando exista disponibilidad de ventanillas, la oficina también atenderá al público de otras edades.

La apertura de esta agencia se suma a otras acciones impulsadas recientemente por el Banco de la Nación para mejorar la atención a las personas adultas mayores. Hace unas semanas, la entidad implementó también una zona de atención especializada para adultos mayores en su agencia principal de Trujillo, y próximamente hará lo mismo en las ciudades de Arequipa e Iquitos y en el distrito limeño de San Borja. Todo ello, conforme a su rol promotor de la inclusión financiera y su propósito de ofrecer siempre un servicio con enfoque humano.

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