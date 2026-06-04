Eddie Fleischman confesó el furioso sentir de la familia Bentín por el duro presente de Sporting Cristal: “Hay indignación”

Eddie Fleischman habla sobre el presente de Sporting Cristal. Ovación

El presente de Sporting Cristal ha encendido alertas en los hinchas, ya que el equipo se encuentra peligrosamente cerca de la zona de descenso, una situación inédita en los últimos años para una institución que no ha logrado levantar el título nacional desde el 2020. Este contexto ha creado un clima de malestar y cuestionamientos, considerando que la gestión directiva y los resultados deportivos han generado preocupación entre los distintos estamentos vinculados al club.

El periodista Eddie Fleischman reveló recientemente que el descontento alcanzó a los propios fundadores de la entidad ‘rimense’. Según relató en el programa Full Deporte, “el fin de semana estuve con una persona de la familia Bentín, de las últimas generaciones. Hay un disgusto inmenso en la familia Bentín con lo que ha pasado con Innova Sports, con lo que se ha hecho con Sporting Cristal. Hay una indignación en el sentido de que no era el plan que hubieran querido para el club”.

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Las voces críticas apuntan a la venta del club como el inicio de los problemas. El comunicador detalló que “cuando la familia Bentín vendió a la cervecería, también vendió el club y ese fue un error. Y en el momento en que SABMiller, que era una de las cerveceras, vino al país y adquirió, se quiso deshacer del club. Se puso en venta y ahí hubo cosas raras, porque también he hablado el fin de semana con alguna comunicación tuve con Michael Debakey, con Federico Cúneo, que estuvieron entre los inversionistas que querían adquirir el club. Aparentemente algo raro sucedió porque inclusive la propuesta económica de ellos era superior a la de Innova Sports, pero ahí entre quienes tomaban la decisión, entre quienes este filtraban y evaluaban las propuestas, había alguien muy cercano a Joel Raffo”.

El exdirectivo del club 'celeste' se pronunció por la adquisición de la empresa peruana en 2019 y reveló algunos sucesos. (Video: Eddie Fleischman)

De acuerdo con Eddie Fleischman, la familia Bentín considera que Sporting Cristal fue convertido en un mero negocio y ya no apuesta por estar en la élite competitiva. “Hay un disgusto muy grande porque sienten que se ha tomado Sporting Cristal, que es un club para ser siempre competitivo, siempre a la vanguardia, siempre en puestos de avanzada, para un negocio privado, para un negocio que tienen derecho a hacer”, puntualizó.

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La crítica de Eddie Fleischman a Joel Raffo

Eddie Fleischman fue contundente al analizar la postura de la actual dirigencia, encabezada hasta hace poco por Joel Raffo. “Joel Raffo y sus socios tienen derecho a hacer los negocios que quieran, compraron el club, pusieron su capital. Pero es evidente que cuando adquieres un club de fútbol, en gran medida lo que adquieres, es su clientela, o sea los hinchas. Y tienes que cuidar el vínculo con ellos. Creo que Sporting Cristal lo menos que ha hecho es cuidar el vínculo con los hinchas”, declaró.

Las críticas a la conducción de Raffo se insertan en un contexto de cambio en la presidencia del club. Actualmente, Carlos ‘Chalaquita’ Gonzales ejerce como presidente, tras la salida de Raffo. Este relevo ocurre en medio de un clima enrarecido por la situación deportiva y la presión de los sectores históricos del club.

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Sporting Cristal tiene el plantel más joven de la Liga 1 2026 con un promedio que bordea entre 23.95 a 24.6 años. - créditos: Sporting Cristal

El primer fichaje de Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026

En medio de la crisis, Sporting Cristal apuesta a la experiencia para revertir el mal momento. A falta de confirmación oficial, Hernán Barcos asoma como el primer refuerzo para el Torneo Clausura 2026 tras desvincularse de FC Cajamarca.

La llegada del ‘Pirata’ fue confirmada por el periodista Enrique La Rosa, quien aseguró que el exgoleador de Alianza Lima ya es oficialmente jugador del cuadro ‘celeste’.

Con este movimiento, el delantero argentino regresa a Lima y suma su tercer club en el fútbol peruano. En esa línea, desde La Florida esperan que su experiencia y capacidad goleadora sean claves para afrontar la segunda parte de la temporada y alejarse de la zona de descenso. La directiva, encabezada por Julio César Uribe e Iván Bulos, también busca otros refuerzos en distintas posiciones para fortalecer el plantel y encarar con mayores garantías la recta final del año.

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