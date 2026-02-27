Gobierno da bonos para pagar hasta el 99% de tu vivienda: Los requisitos y cómo solicitar

Los peruanos pueden tener vivienda casi sin pagar por ella, dado que el bono otorga un gran bono, según el precio de la vivienda. - Crédito Andina

Como todos los años, el Gobierno dará el bono familiar habitacional familiar (BHF), a través del Fondo Mivivienda del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para los peruanos que compren, construyan o hagan arreglos en su casa.

Se trata de montos diferenciados en todos los casos, y que aplican para adquisición de nuevas viviendas de interés social, construcción en sitio propio o para mejorar el hogar. Para quienes compran casa puede financiar hasta el 97% del costo del inmueble, dependiendo del precios. Pero es necesario cumplir algunos requisitos:

Conformar un Grupo Familiar , que debe estar conformado por un jefe de familia, que declarará a uno o más dependientes que pueden ser su esposa, su conviviente, sus hijos, hermanos o nietos menores de 25 años o hijos mayores de 25 años con discapacidad, sus padres o abuelos

El Ingreso Familiar Mensual (IFM) no debe exceder los S/3.7151 y para los casos de VIS Priorizada no debe exceder los S/2.071,2

No haber recibido con anterioridad apoyo habitacional del Estado.

No tener otra vivienda o terreno a nivel nacional.

Ya llegan los bonos para quienes buscan comprar su primera vivienda en 2026.- Crédito Gobierno del Perú

Bonos en caso de comprar vivienda

Como se recuerda, dado el aumento de la UIT a S/5.500 para este año, también así ha subido el monto de los bonos que entrega Mivivienda. En este caso, se trata de los que se entregan para Adquisición de Nueva Vivienda, que solo pueden ser dados cuando la familia compra su primera nueva vivienda.

El monto del bono, que no se devuelve al Estado, y puede llegar a financiar el 99% del costo de la vivienda, dependiendo de su costo, siempre que se tratede una Vivienda de Interés Social. Estos son los montos:

Para VIS Priorizada en Lote Unifamiliar de un valor de hasta S/60 mil, el bono es de 10,6 UIT (S/58 mil 300). Para esto el beneficiario debe tener un ahorro entre 1% y 3% del valor total de la vivienda. Así el bono podrá financiera hasta el 99% del inmueble

Para VIS Priorizada en Edificio Multifamiliar / Conjunto Residencial / Quinta de un valor de hasta S/70 mil, el bono es de 9,7 UIT (S/53 mil 350). Para esto el beneficiario debe tener un ahorro entre 1% y 3% del valor total de la vivienda.

Para VIS en Lote Unifamiliar de un valor de hasta S/109 mil, el bono es de 9,5 UIT (S/52 mil 250). Para esto el beneficiario debe tener un ahorro mínimo de 3% del valor total de la vivienda.

Para VIS en Edificio Multifamiliar / Conjunto Residencial / Quinta de un valor de hasta S/136 mil, el bono es de 8,7 UIT (S/47 mil 850). Para esto el beneficiario debe tener un ahorro mínimo de 3% del valor total de la vivienda.

¿Vas a comprar tu primera vivienda en 2026? Podrías acceder al bono de Mivivienda. - Crédito Andina

Así, si una VIS cuesta S/58 mil 888,89 con el bono podrá ir al pago del 99%, dado que se pide que el comprador tenga el 1% (S/588,99). Dado que el monto dela VIS está incluido dentro del rango de hasta S/60.000, el bono que le toca es de S/58 mil 300.

¿Como se solicita el bono?

Debes inscribir a tu grupo familiar en cualquiera de nuestras Oficinas y Centros Autorizados a nivel nacional. En este link los canales de atención: enlace

Debes presentar tu DNI y el de tu cónyuge o conviviente de ser el caso y contar con los datos completos de todos los integrantes del Grupo Familiar (Nombre, DNI, fecha de nacimiento).

El FMV verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento Operativo.

El resultado de la evaluación de cumplimiento de los requisitos, se publicará en este portal procediendo el FMV a inscribir en el Registro al Grupo Familiar (GF) como Grupo Familiar Elegible (GFE). Revisar Estado de Postulación Aquí: enlace