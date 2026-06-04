Perú

La coartada de Alexis Alcántara en el caso de madre e hijo asesinados en Tarapoto

A pesar de los intentos de su defensa por desestimar una confesión, las pruebas y la declaración del investigado lo complican, enfrentando una posible cadena perpetua por feminicidio y homicidio

Guardar
Google icon
Alexis Alcántara Tellería recibió 9 meses de prisión preventiva por el asesinato de su pareja y el hijo de esta en Uchiza. Su versión de los hechos, donde culpa a la madre por la muerte del niño, se contradice con los testimonios de los familiares y una confesión escrita que habría hecho ante la fiscalía.

Alexis Alcántara Tellería, principal acusado por el homicidio calificado de un niño y el feminicidio de su madre en Tarapoto, enfrenta nueve meses de prisión preventiva mientras la justicia analiza su versión y las pruebas recabadas. El caso ha causado conmoción en la región San Martín y se encuentra bajo la atención del Poder Judicial y la Fiscalía.

El Poder Judicial del Perú resolvió imponer prisión preventiva a Alexis Alcántara Tellería por un periodo de nueve meses. La medida fue dictada por una jueza del Juzgado de Investigación Preparatoria de Tocache, quien consideró el riesgo de fuga y la gravedad de los delitos imputados. La magistrada declaró fundado el pedido presentado por el Ministerio Público, señalando la contundencia de los elementos en la carpeta fiscal.

PUBLICIDAD

“Declaro fundado el pedido de prisión preventiva en contra del investigado Alexis Alcántara Tellería por el plazo de nueve meses”, anunció la jueza durante la audiencia pública. Para la autoridad judicial, los hechos y el peligro procesal justifican la medida restrictiva de libertad mientras continúa la investigación.

Alexis Alcántara permanece bajo prisión preventiva tras el doble homicidio en Tarapoto
Alexis Alcántara permanece bajo prisión preventiva tras el doble homicidio en Tarapoto | Panamericana

El argumento de la defensa y la supuesta falta de confesión

La defensa legal de Alcántara sostiene que no existe una confesión formal en el expediente. El abogado defensor argumentó que la Fiscalía busca utilizar una manifestación atribuida a su patrocinado, tomada durante un allanamiento efectuado el 29 de mayo de 2026, pero que dicha declaración no fue recibida en sede fiscal.

“La Fiscalía pretende utilizar una supuesta manifestación atribuida a mi patrocinado durante la diligencia de allanamiento realizada el 29 de mayo. Sin embargo, no fue recibida mediante declaración fiscal”, expresó el abogado.

PUBLICIDAD

Durante la diligencia en su vivienda de La Molina, Alexis Alcántaraentregó una declaración manuscrita en presencia de una fiscal adjunta y su abogado defensor. En ese documento, el acusado relató que Zoila Castillo, la víctima, habría asesinado a su propio hijo en un ataque violento, y que él habría reaccionado asfixiándola en estado de shock.

Según el acta de la diligencia, “el detenido refiere de forma voluntaria, llorando, que la desaparecida Zoila, en forma violenta, había asesinado a su hijo. Fue en ese momento que se bloquea y la asfixia”.

Collage: A la izquierda, un hombre esposado con chaleco policial rodeado de agentes; a la derecha, una multitud y policías en una calle; abajo, una mujer y un niño
Durante la reconstrucción del asesinato de una madre y su hijo autista en Tarapoto, el detenido fue resguardado de una multitud que intentó lincharlo en el lugar de los hechos. (Infobae)

La versión ofrecida por Alcántara ha sido rechazada tanto por la familia de las víctimas como por la Fiscalía. Un familiar de Zoila Castillo declaró ante la prensa: “Él ha matado a mi hermana porque supuestamente mi hermana mató a mi sobrino. Y es imposible que suceda algo así, porque mi hermana era muy apegada a su hijo”.

La Fiscalía considera que los indicios materiales y las pruebas periciales recabadas contradicen la coartada del acusado. Además, la acusación formal incluye homicidio calificado y feminicidio, delitos que podrían acarrear penas que van desde los quince años de prisión hasta la cadena perpetua.

Un operativo de inteligencia permitió la detención en Lima de Alexis Alcántara Tellería, principal señalado en la desaparición de Zoila Castillo y su hijo, mientras las autoridades mantienen activa la búsqueda de la mujer
Un operativo de inteligencia permitió la detención en Lima de Alexis Alcántara Tellería, principal señalado en la desaparición de Zoila Castillo y su hijo, mientras las autoridades mantienen activa la búsqueda de la mujer|Latina

Pese a la apelación presentada por la defensa, Alexis Alcántara Tellería permanece bajo prisión preventiva mientras avanzan las diligencias. El caso se encuentra en fase de investigación preliminar y la justicia evalúa todas las pruebas y testimonios para determinar la responsabilidad penal del imputado.

Temas Relacionados

TarapotoUchizaperu-noticiasFeminicidio en PerúAlexis Alcántara

Más Noticias

Bono de S/211 se paga a trabajadores del sector Educación: Estos son los beneficiados

¿Recibiste el beneficio? Este bono tiene origen en la negociación colectiva del 2025. Para este y otros bonos se han destinado más de S/3 millones

Bono de S/211 se paga a trabajadores del sector Educación: Estos son los beneficiados

SBS disolvió cooperativa de ahorro y crédito que fue intervenida por pérdida de S/984 mil

La Superintendencia también ha dispuesto excluirla del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público

SBS disolvió cooperativa de ahorro y crédito que fue intervenida por pérdida de S/984 mil

Universitario se contactó con Atlético Grau para fichar a Raúl Ruidíaz, pero existe un obstáculo: “Es falso que no tenía cláusula”

Directivos de la ‘U’ se comunicaron con el presidente del club piurano y le hicieron saber la intención de contratar al delantero peruano para el Torneo Clausura 2026

Universitario se contactó con Atlético Grau para fichar a Raúl Ruidíaz, pero existe un obstáculo: “Es falso que no tenía cláusula”

Perú designa a nuevo jefe de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas: ¿A quién eligió el gobierno?

La Resolución Suprema Nº 035-2026-DE, publicada en el Diario El Peruano, formalizó el nombramiento y consignó el refrendo del presidente José María Balcázar y del ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno

Perú designa a nuevo jefe de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas: ¿A quién eligió el gobierno?

Cachay vendió su carpa del circo para cubrir cirugía en la mano de 25 mil soles: “He corrido con todos los gastos”

El cómico evidenció su preocupación al quedarse sin ahorros y vender su herramienta de trabajo para recuperar la movilidad de su muñeca

Cachay vendió su carpa del circo para cubrir cirugía en la mano de 25 mil soles: “He corrido con todos los gastos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori no descarta alegar “fraude” si pierde ante Roberto Sánchez: “Vamos a ver”

Keiko Fujimori no descarta alegar “fraude” si pierde ante Roberto Sánchez: “Vamos a ver”

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori incumplen su compromiso y dejan plantado a TV Perú

Congreso cancela Pleno de hoy: Roberto Sánchez iba a buscar que se deroguen leyes ‘procrimen’

¿Quiénes son los “hermanos latinoamericanos” de Roberto Sánchez?

Cierre de campaña de Keiko Fujimori EN VIVO: minuto a minuto del último mitin de Fuerza Popular en Lima previo a las elecciones del 7 de junio

ENTRETENIMIENTO

Cachay vendió su carpa del circo para cubrir cirugía en la mano de 25 mil soles: “He corrido con todos los gastos”

Cachay vendió su carpa del circo para cubrir cirugía en la mano de 25 mil soles: “He corrido con todos los gastos”

Samahara Lobatón se pronuncia tras salir de ‘La Granja VIP’ y asegura el triunfo de Shirley Arica: “La indomable va a ganar”

Patricio Parodi es suspendido de Esto es Guerra tras abandonar el programa y no regresar: Producción evalúa permanencia

La incómoda reacción de Youna ante la eliminación de Samahara Lobatón en ‘La Granja VIP’: “Increíble”

Inició el FESTA 2026 de BTS: El ARMY de Perú se suma a celebración mundial que revela agenda con estrenos y eventos exclusivos

DEPORTES

Universitario se contactó con Atlético Grau para fichar a Raúl Ruidíaz, pero existe un obstáculo: “Es falso que no tenía cláusula”

Universitario se contactó con Atlético Grau para fichar a Raúl Ruidíaz, pero existe un obstáculo: “Es falso que no tenía cláusula”

Eddie Fleischman confesó el furioso sentir de la familia Bentín por el duro presente de Sporting Cristal: “Hay indignación”

Carlos Zambrano reveló conversación con Christian Cueva sobre fichaje a Sport Boys por el Torneo Clausura 2026: “Su calidad nos aportaría mucho”

Alianza Lima quiere sacar a André Carrillo de Corinthians y recibió inesperada respuesta: “Hoy no le importa tanto la ‘candela’”

Se reveló que Gianluca Lapadula está cerca de fichar por club italiano: “Universitario no puede alcanzar su plan de vida”