La coartada de Alexis Alcántara en el caso de madre e hijo asesinados en Tarapoto

Alexis Alcántara Tellería recibió 9 meses de prisión preventiva por el asesinato de su pareja y el hijo de esta en Uchiza. Su versión de los hechos, donde culpa a la madre por la muerte del niño, se contradice con los testimonios de los familiares y una confesión escrita que habría hecho ante la fiscalía.

Alexis Alcántara Tellería, principal acusado por el homicidio calificado de un niño y el feminicidio de su madre en Tarapoto, enfrenta nueve meses de prisión preventiva mientras la justicia analiza su versión y las pruebas recabadas. El caso ha causado conmoción en la región San Martín y se encuentra bajo la atención del Poder Judicial y la Fiscalía.

El Poder Judicial del Perú resolvió imponer prisión preventiva a Alexis Alcántara Tellería por un periodo de nueve meses. La medida fue dictada por una jueza del Juzgado de Investigación Preparatoria de Tocache, quien consideró el riesgo de fuga y la gravedad de los delitos imputados. La magistrada declaró fundado el pedido presentado por el Ministerio Público, señalando la contundencia de los elementos en la carpeta fiscal.

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“Declaro fundado el pedido de prisión preventiva en contra del investigado Alexis Alcántara Tellería por el plazo de nueve meses”, anunció la jueza durante la audiencia pública. Para la autoridad judicial, los hechos y el peligro procesal justifican la medida restrictiva de libertad mientras continúa la investigación.

Alexis Alcántara permanece bajo prisión preventiva tras el doble homicidio en Tarapoto | Panamericana

El argumento de la defensa y la supuesta falta de confesión

La defensa legal de Alcántara sostiene que no existe una confesión formal en el expediente. El abogado defensor argumentó que la Fiscalía busca utilizar una manifestación atribuida a su patrocinado, tomada durante un allanamiento efectuado el 29 de mayo de 2026, pero que dicha declaración no fue recibida en sede fiscal.

“La Fiscalía pretende utilizar una supuesta manifestación atribuida a mi patrocinado durante la diligencia de allanamiento realizada el 29 de mayo. Sin embargo, no fue recibida mediante declaración fiscal”, expresó el abogado.

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Durante la diligencia en su vivienda de La Molina, Alexis Alcántaraentregó una declaración manuscrita en presencia de una fiscal adjunta y su abogado defensor. En ese documento, el acusado relató que Zoila Castillo, la víctima, habría asesinado a su propio hijo en un ataque violento, y que él habría reaccionado asfixiándola en estado de shock.

Según el acta de la diligencia, “el detenido refiere de forma voluntaria, llorando, que la desaparecida Zoila, en forma violenta, había asesinado a su hijo. Fue en ese momento que se bloquea y la asfixia”.

Durante la reconstrucción del asesinato de una madre y su hijo autista en Tarapoto, el detenido fue resguardado de una multitud que intentó lincharlo en el lugar de los hechos. (Infobae)

La versión ofrecida por Alcántara ha sido rechazada tanto por la familia de las víctimas como por la Fiscalía. Un familiar de Zoila Castillo declaró ante la prensa: “Él ha matado a mi hermana porque supuestamente mi hermana mató a mi sobrino. Y es imposible que suceda algo así, porque mi hermana era muy apegada a su hijo”.

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La Fiscalía considera que los indicios materiales y las pruebas periciales recabadas contradicen la coartada del acusado. Además, la acusación formal incluye homicidio calificado y feminicidio, delitos que podrían acarrear penas que van desde los quince años de prisión hasta la cadena perpetua.

Un operativo de inteligencia permitió la detención en Lima de Alexis Alcántara Tellería, principal señalado en la desaparición de Zoila Castillo y su hijo, mientras las autoridades mantienen activa la búsqueda de la mujer|Latina

Pese a la apelación presentada por la defensa, Alexis Alcántara Tellería permanece bajo prisión preventiva mientras avanzan las diligencias. El caso se encuentra en fase de investigación preliminar y la justicia evalúa todas las pruebas y testimonios para determinar la responsabilidad penal del imputado.