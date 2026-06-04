PNP rescata a dos colombianos secuestrados: Así fue la captura de los presuntos miembros de ‘Los Mexicanos’ y ‘Tren de Aragua’

La Policía Nacional del Perú (PNP) realizó un operativo de alto riesgo que permitió el rescate de dos ciudadanos colombianos secuestrados en una vivienda del distrito de Lince, en Lima. La intervención, a cargo de la División de Investigación Criminal (Dirincri), culminó con la detención de cuatro personas, vinculadas a las organizaciones criminales conocidas como 'Los Mexicanos’ y ‘Tren de Aragua’.

Según la información del programa Ocurre Ahora, el operativo fue resultado de una investigación que seguía los pasos de presuntos integrantes de bandas criminales dedicadas al secuestro y la extorsión. Estas facciones estarían relacionadas con ataques previos a transportistas, especialmente del sector de mototaxi.

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El jefe de la Dirincri, general Víctor Revoredo, informó que los agentes irrumpieron en el inmueble luego de obtener indicios sobre la ubicación de las víctimas. En el lugar se encontraban dos ciudadanos colombianos privados de su libertad. Entre los presuntos secuestradores figuran dos venezolanos y dos peruanos, quienes, según la Policía, formarían parte de células de estas redes.

Rescatan a dos colombianos secuestrados en Lince durante operativo policial | ATV Noticias

El general Revoredo explicó que el operativo presentó características de alto riesgo. Los secuestradores abrieron fuego contra los agentes policiales y utilizaron un perro para atacar a los efectivos. Uno de los uniformados resultó herido tras ser mordido. Las fuerzas de seguridad lograron controlar la situación y rescatar a los secuestrados sin que sufrieran lesiones graves.

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Durante la intervención, los presuntos delincuentes utilizaron tres armas de fuego. Una de ellas había sido reportada como robada en un asalto en el distrito de Ancón el año anterior. Las autoridades incautaron el armamento y detuvieron a los cuatro sospechosos.

Líneas de investigación

El general Revoredo precisó que dos de los detenidos pertenecen a 'Los Mexicanos’ y los otros dos al 'Tren de Aragua. Agregó que uno de los líderes de la banda ya había sido previamente intervenido por la Policía, pero se encontraba nuevamente en libertad.

Operativo de la Policía Nacional en Lima libera a víctimas de secuestro y desarticula célula criminal| ATV Noticias

El caso tiene además otra línea de investigación. Según la información del citado medio, las víctimas colombianas podrían estar involucradas en actividades de préstamo informal, conocidas como “gota a gota”. Esta situación habría motivado el secuestro, ya que los captores buscaban apropiarse de sumas de dinero vinculadas a esa práctica. No obstante, la autoridad policial subrayó que, al momento de la intervención, ambos ciudadanos eran considerados víctimas de secuestro y su situación será investigada por separado.

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El general Revoredo enfatizó que las operaciones para desarticular estas organizaciones continúan y que el objetivo es garantizar la seguridad de la ciudadanía. “Nos falta mucho por hacer, pero el compromiso de la Policía Nacional del Perú está presente”, sostuvo el jefe de la Dirincri.