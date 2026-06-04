Melanie Mártinez lanza irónico comentario sobre Karla Tarazona y su atrevida sesión de fotos: “Tiene buen cirujano”

Melanie Martínez, madre de la primera hija de Christian Domínguez, sorprendió con un comentario directo sobre Karla Tarazona y su reciente sesión de fotos, al señalar que la conductora “tiene buen cirujano”. La declaración se produjo durante su participación en el programa Qué bochinche!, conducido por Ric Latorre y Samuel Suárez, donde el tema de conversación giró en torno a la boda de Tarazona y la exposición mediática del entorno de Domínguez.
Durante la transmisión, los conductores elogiaron la figura de Karla Tarazona, quien posó en lencería y con una capa de seda en una sesión de fotos previa a su enlace con Christian Domínguez. Las imágenes, difundidas ampliamente en redes sociales y medios, generaron comentarios sobre el físico de la conductora, lo que motivó la reacción de Melanie Martínez.
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Ric Latorre fue el primero en opinar sobre la sesión: “Divino”, expresó sobre el look de Tarazona. Ante este halago, Melanie Martínez no dudó en responder con ironía: “Claro, tiene buen cirujano”, añadió entre risas, en un momento que fue celebrado por los presentadores. Samuel Suárez intervino destacando la franqueza de la invitada: “Me encanta la lengua venenosa de la Melanie, te lo juro”.
La conversación avanzó hacia el pasado físico de Tarazona, donde Melanie Martínez sostuvo que los resultados de la intervención quirúrgica han sido notorios:
“Del César lo que es del César. Vamos a ir al pasado. No se hizo uno que le quedó malazo y ahora el médico ha hecho un excelente trabajo, porque el que tenía antes estaba bien rarito. Ahora ya, pues, no sé si habrá sido con cirugía, con la pectona y con toda la pichicatea que se están dando. Obviamente, tiene que surgir su efecto. Y eso no hay que desmeritarlo, afirmó.
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La transformación de Karla Tarazona
La sesión de fotos de Karla Tarazona, realizada como parte de la antesala a su matrimonio con Christian Domínguez, se convirtió en tema de conversación no solo por la osadía de las imágenes, sino también por las opiniones que despertó entre figuras del espectáculo local. Qué bochinche! dedicó varios minutos a analizar el cambio de la conductora, quien ha defendido públicamente su derecho a modificar su imagen y lucir segura frente a las cámaras.
Melanie Martínez, en tono desenfadado, remarcó que el cambio físico de Tarazona es resultado de procedimientos estéticos y que, lejos de ser motivo de crítica, debe reconocer el trabajo de los especialistas que intervinieron: “Eso no hay que desmeritarlo”, sostuvo. Su comentario, aunque lanzado en clave de humor, fue interpretado por algunos como un dardo hacia la conductora.
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El panel del programa, integrado por Ric Latorre y Samuel Suárez, coincidió en que la transformación de Tarazona ha sido favorable y que su reciente exposición en redes sociales responde a una estrategia de empoderamiento personal de cara a su boda.
Críticas a Christian Domínguez
La conversación en Qué bochinche! no se limitó a la apariencia de Karla Tarazona. Melanie Martínez también opinó sobre la relación de la conductora con Christian Domínguez, lanzando una advertencia sobre el futuro de la pareja. “Creo que ella es la única que piensa de que él es un trofeo que... y que va a tener la felicidad que ha buscado. Pero es lamentable, porque este pata no se quiere ni a sí mismo, entonces no tiene la capacidad de querer a nadie”, declaró Martínez, generando reacciones en el set.
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El panel coincidió en que las polémicas en torno a Domínguez han sido frecuentes y que su historial personal ha marcado sus relaciones públicas y sentimentales, a casua de sus constantes infidelidades. Martínez fue más allá al sostener: “Tarde o temprano, mejor dicho, más temprano que tarde, va a volver a cometer el mismo error. Yo lo digo y lo sostengo. Cristian, en su ADN está la traición. Él no va a cambiar”.
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