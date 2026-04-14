Familias con un integrante con discapacidad severa recibirán un 25% adicional en el bono Techo Propio. Foto: Composición Infobae Perú

Las familias peruanas que tienen entre sus miembros a una persona con discapacidad severa y dependencia de silla de ruedas podrán acceder a un incremento del 25% en el Bono Familiar Habitacional (BFH) del programa Techo Propio, informó el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el lanzamiento de su primera convocatoria de 2026 que inicia sus inscripciones el 14 de abril.

Según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Bono Familiar Habitacional incrementado permite que las familias construyan o compren viviendas adaptadas, donde la persona usuaria de silla de ruedas pueda desplazarse de forma autónoma y segura. El monto del bono para quienes opten por construir una vivienda accesible asciende a S/41.250, siempre que cuenten con un terreno o aire independizado debidamente legalizado.

Para la compra de una vivienda, el bono también ofrece montos diferenciados: S/62.700 para viviendas unifamiliares y S/55.506 para viviendas multifamiliares. Según el ministerio, estos valores permiten acceder a proyectos inmobiliarios que cumplen con condiciones de accesibilidad y diseño universal.

Familias con un integrante con discapacidad severa recibirán un 25% adicional en el bono Techo Propio. Foto: Revista ProActivo

Las viviendas accesibles contemplan un área mínima de 42 metros cuadrados y se distribuyen en ingreso seguro con puertas y rampas adecuadas, área social integrada, dos dormitorios —el principal con espacio suficiente para el desplazamiento de una silla de ruedas—, baño adaptado con barras de apoyo y grifería de palanca, así como lavandería funcional para maniobras completas de 360° (trescientos sesenta grados).

El MVCS estableció como requisitos para postular tanto a la modalidad de construcción en terreno propio como para adquisición de vivienda, lo siguiente:

Presentar un certificado de discapacidad severa emitido por un establecimiento autorizado

Carné de CONADIS (el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad)

Conformar grupo familiar

Ser propietario del terreno inscrito en Registros Públicos

No poseer otra propiedad a nivel nacional

Percibir un ingreso mensual no mayor a S/2.706 (para construcción de vivienda accesible) o hasta S/2.071 (para adquisición de vivienda accesible)

Contar con un ahorro mínimo de S/2.475

No haber recibido ayuda habitacional previa del Estado

El beneficio se dirige a los sectores en situación de vulnerabilidad que cumplan con los requisitos establecidos, conforme al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

El llamado bono Mivivienda (bono habitacional familiar) es una ayuda del Estado para que familias peruanas acceden a su 'techo propio'. - Crédito MVCS

El proceso de inscripción se activa mediante convocatorias oficiales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, publicadas en El Peruano. Entre los canales de atención habilitados figuran los Centros de Atención al Ciudadano en todas las regiones, la Vitrina Inmobiliaria de Lima y la línea gratuita 0800-12-200.

Inscripciones inician hoy, 14 de abril

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento anunció la apertura de inscripciones para la primera convocatoria 2026 de Techo Propio en la modalidad Construcción en Sitio Propio. Se distribuirán hasta 14.880 bonos familiares habitacionales (BFH) entre familias con terreno inscrito en Registros Públicos en las 24 regiones del país.

¿Cuántos bonos hay por región?

En esta convocatoria, los bonos serán distribuidos en las 24 regiones del país, según el siguiente detalle:

Amazonas: 352 bonos

Áncash: 1238 bonos

Apurímac: 315 bonos

Arequipa: 732 bonos

Ayacucho: 449bonos

Cajamarca: 359 bonos

Cusco: 198 bonos

Huancavelica: 273 bonos

Huánuco: 401 bonos

Ica: 1274 bonos

Junín: 602 bonos

La Libertad: 1148 bonos

Lambayeque: 845 bonos

Lima y Callao: 1749 bonos

Loreto: 631 bonos

Madre de Dios: 97 bonos

Moquegua: 136 bonos

Pasco: 207 bonos

Piura: 1329 bonos

Puno: 231 bonos

San Martín: 1300 bonos

Tacna: 244 bonos

Tumbes: 323 bonos

Ucayali: 447 bonos

Familias con un integrante con discapacidad severa recibirán un 25% adicional en el bono Techo Propio

El valor estándar del BFH para esta convocatoria es de S/33.000 (6 UIT), entregado de manera gratuita y sin obligación de devolución. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento recordó que, ante la presencia de una persona con discapacidad severa usuaria de silla de ruedas en el grupo familiar, el subsidio puede incrementarse para cubrir las adaptaciones requeridas en la vivienda.

Para postular, las familias deben:

Conformar un grupo familiar

Disponer de un terreno inscrito

No poseer otra vivienda ni terreno

Registrar un ingreso familiar mensual máximo de S/2.706

Acreditar un ahorro mínimo de S/2.475

El cronograma de la convocatoria establece que las inscripciones estarán abiertas del 14 al 24 de abril en las Entidades Técnicas acreditadas, tras la publicación de la lista oficial el 9 de abril. Los trámites y la información son completamente gratuitos.

Quienes estén interesados pueden obtener mayor información y orientación en los Centros de Atención al Ciudadano, la Vitrina Inmobiliaria ubicada en jirón Camaná 199, Cercado de Lima, o la línea gratuita 0800-12-200.