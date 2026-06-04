Samahara Lobatón se pronuncia tras salir de ‘La Granja VIP’ y asegura el triunfo de Shirley Arica: “La indomable va a ganar”

Después de abandonar el reality, Samahara Lobatón conversó con Samuel Suárez, crítico del programa, y compartió sus impresiones sobre el desenlace. “Sabíamos que teníamos un riesgo y yo soy valiente, como siempre lo digo, y había que correrlo, pero sé que ella va a ser la ganadora”, expresó Lobatón, refiriéndose a la única integrante de su equipo que sigue en competencia.
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La participante se mostró tranquila luego de quedar fuera de la competencia en la recta final. Afirmó que la única integrante de ‘Las Víboras’ se llevaría el triunfo | Instagram
La exintegrante de La Granja VIP relató que los días previos a su salida fueron especialmente complejos, debido a la ausencia de apoyo emocional dentro del programa.
“Yo necesito mucha contención y ya no estaba Pati. Fue muy difícil para mí estos días. Me siento libre también. Voy a ir a ver a mis hijos, mi hijo hoy día cumplió ocho meses”, comentó. Sus palabras reflejaron el desgaste emocional y la importancia de la familia fuera del entorno televisivo.
En cuanto a la posibilidad de haber obtenido los 100 mil soles como premio mayor, Samahara Lobatón restó importancia al monto y mostró seguridad en el desempeño de Shirley Arica.
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“La idea es que gane una. Y la indomable va a ganar. A todo el team víboras, por favor, reventar la placa para Shirley Arica, porque este sábado va”, animó Lobatón, transmitiendo su respaldo a su compañera.
La participación de Samahara Lobatón en el programa no terminará del todo, ya que el próximo jueves 4 de junio regresará para intervenir en la elección de los duelistas que disputarán el título de capataz, figura clave en la ronda semifinal. Esta nueva aparición podría influir en el destino de los competidores que aún permanecen en la recta final del reality.
Youna molesto con la eliminación de Samahara Lobatón
La reacción ante la eliminación de Samahara Lobatón no se limitó a los seguidores del programa. Youna, padre de la hija mayor de la participante, utilizó sus redes sociales para manifestar su desacuerdo con el resultado de la primera semifinal. En su perfil de Instagram, Youna publicó un mensaje breve y contundente: “Increíble”, acompañado de capturas de encuestas realizadas entre la audiencia, donde Samahara Lobatón figuraba como favorita para continuar en competencia.
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La publicación de Youna incluyó una observación sobre el proceso de votación. “Gente metió demasiados votos... pero demasiados de verdad demasiados”, escribió, sugiriendo que los resultados no reflejaron el verdadero apoyo recibido por la concursante.
Estas palabras generaron debate entre los seguidores de La Granja VIP, quienes se sumaron a la discusión sobre la transparencia del sistema de votación.
La eliminación de Samahara Lobatón generó una oleada de comentarios en redes sociales, reflejando el impacto que tuvo su salida en la audiencia. Muchos usuarios compartieron la percepción de que la decisión no coincidió con las preferencias expresadas por el público en las encuestas informales difundidas por Youna.
La controversia evidenció el nivel de compromiso de los seguidores con el programa y la importancia que otorgan a la participación de sus concursantes favoritos.
Mientras tanto, la expectativa crece en torno a la actuación de Shirley Arica en la próxima etapa del reality. El respaldo público y el apoyo de su excompañera refuerzan su posición como aspirante al título, en una competencia que se acerca a su desenlace.
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La presencia de Samahara Lobatón en la elección de duelistas añade un elemento adicional de interés para la semifinal, donde el destino de los participantes se definirá en una de las galas más esperadas.
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