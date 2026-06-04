Bus con pasajeros fue atacado a tiros en San Juan de Miraflores: el conductor resultó herido

Dos agresores en motocicleta se aproximaron al vehículo y ejecutaron el ataque en movimiento (Créditos: Buenos días Perú)

Los pasajeros de la empresa de transportes Nueva América vivieron una noche de pánico el último miércoles, cuando dos atacantes dispararon contra una unidad que circulaba por Pamplona Alta, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores. El chofer resultó herido y sus compañeros denunciaron ante la Policía que la empresa afronta amenazas vinculadas al cobro de cupos.

El ataque ocurrió, según testigos, a la altura del paradero El Hueco, mientras el vehículo estaba en ruta con varias personas a bordo. En videos grabados desde el interior se oyen gritos y detonaciones; una voz advierte: “Acaban de disparar. Ahí está”. En esas imágenes, los usuarios se lanzan al piso para protegerse, sin saber cuándo terminaría la ráfaga.

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De acuerdo con información de Buenos días Perú de Panamericana TV, los agresores iban en una motocicleta y actuaron en movimiento. Dos sujetos se acercaron al bus y realizaron cuatro disparos contra la carrocería. Uno de los proyectiles impactó en las ventanas ubicadas en la parte posterior, justo en la zona donde se encontraba un pasajero. Esa persona no recibió lesiones, pero el episodio dejó marcas visibles en el vehículo y una escena de conmoción dentro de la cabina.

Una bala impactó en las ventanas posteriores cerca de un pasajero que no resultó herido, pero el bus quedó con daños visibles - Créditos: Captura de pantalla de Buenos días Perú.

El conductor no corrió la misma suerte. Una bala le rozó la rodilla y lo dejó herido. Pese al dolor, el chofer llegó hasta una dependencia policial para rendir su manifestación sobre lo ocurrido. La versión de sus colegas apuntó a un móvil ligado a la extorsión: señalaron que el ataque se produjo en un contexto de exigencias de dinero para permitirles operar sin amenazas.

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Denuncia por cobro de cupos y extorsión

Compañeros del chofer acudieron a la comisaría para respaldar la denuncia. Indicaron que realizan pagos de diez soles y que ese dinero se entrega a una organización dedicada a extorsionar a transportistas. Según su testimonio, la estructura que exige los cupos opera en Lima Norte, y el atentado podría responder a presiones de otra banda que busca imponer su propio control sobre la empresa.

Los trabajadores sostuvieron que no se trata de un caso aislado. Recordaron que Nueva América ya sufrió ataques previos, por lo que reclamaron una respuesta urgente para garantizar la seguridad en las rutas. La violencia contra unidades con pasajeros, advirtieron, expone a usuarios y conductores a un riesgo constante durante el servicio.

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El conductor sufrió una lesión cuando un proyectil le rozó la rodilla y luego acudió a una dependencia policial para rendir su manifestación - Créditos: Captura de pantalla de Buenos días Perú.

Investigación policial en curso

La Policía asumió el caso y comenzó con la toma de declaraciones del conductor y de otros trabajadores. Los agentes revisan los registros audiovisuales y la información aportada por testigos para identificar a los responsables. Por el momento, las autoridades mantienen la investigación en trámite, mientras los transportistas exigen medidas que frenen los atentados y el avance de las mafias de cobro de cupos.

Canales de emergencia

El Gobierno activó la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un canal gratuito, confidencial y operativo las 24 horas. A través de esa línea, los ciudadanos pueden denunciar extorsiones y solicitar protección inmediata. El servicio se articula con la Central de Emergencias 105 y también permite enviar pruebas, como audios o videos.

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También existen otras vías para reportar estos delitos:

Línea 1818: canal de emergencia para denuncias por extorsión.

Celular 942841978: número directo para realizar reportes.

Comisarías: sedes distritales donde se reciben denuncias formales.

Depincri: unidades especializadas de la Policía encargadas de investigar estos hechos.